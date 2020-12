LETRAS PROHIBIDAS

¿Cooptaron a Melhem…?

Clemente Zapata M.

Unos cuadros tricolores

perciben cierta sospecha,

que Melhem se aprovecha

y hoy tiene otros valores…

Sus ansias por la alianza

lo han venido exhibiendo;

priistas están temiendo

que su líder haga tranza…

No es un secreto y tampoco a nadie sorprende, que cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) detentaba el poder en Tamaulipas, controlaba al resto de los órganos políticos.

Algunos partidos se convirtieron en sus satélites, otros en un apéndice tricolor y algunos más cuidaban las formas, pero el fondo era mantener “amodorrada” a la militancia.

En la vida política sigue haciendo eco la historia que presumió el ex líder del Comité Directivo Estatal priista, RICARDO “El Negro” GAMUNDI ROSAS, cuando aseguraba que al PAN lo tenía comprado.

Su homólogo en el partido azul era FRANCISCO GARZA DE COSS y “El Negro” disfrutaba diseminar la historia de que comía de su mano por los “cañonazos monetarios” que le disparaba.

Lo anterior vale comentarlo porque algunas personalidades del PRI, aquí en la Capital, consultadas por quien escribe, tienen la sospecha de que las cosas se invirtieron.

Es decir que ahora es el Partido Acción Nacional (PANgobierno) quien controla al resto de los órganos políticos, específicamente al Revolucionario Institucional y a su líder ÉDGAR MELHEM SALINAS.

Ya es del dominio público las intenciones del priista MELHEM SALINAS de que cuaje una coalición con Acción Nacional, pero también ya nos enteramos que dentro del PRI no todos aceptan este pretendido “maridaje electoral”.

Allí tiene, como ejemplo, al presidente capitalino tricolor, HORACIO REYNA DE LA GARZA, quien sin recato o pudor reconoció que los priistas victorenses no están de acuerdo con la pretendida alianza.

En otra época, los comentarios de REYNA DE LA GARZA se hubieran tomado como una grosería, como un “plan de divorcio” con la dirigencia estatal y hasta nacional; pero MELHEM no ha respondido.

Así como HORACIO, hay otras personalidades que tampoco creen benéfica una alianza con el PAN, pero motivados por la “disciplina” o la timidez, sus percepciones se las guardan en público, aunque las acepten en privado.

Actualmente ÉDGAR MELHEM está aislado, ya que se recupera, con el favor de Dios, del Covid-19, por lo que se entiende su desaparición y silencio del teatro político local, en donde él es uno de los actores principales.

Una vez recuperado y de regreso al escaparate político, deberá demostrar que su sangre realmente es tricolor, pero sobre todo que no ha sido cooptado por el PAN, como ya se sospecha… Pendientes…

~~ENRIQUECE UAT CANAL UNIVERSITARIO.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la mano del rector JOSÉ SUÁREZ FERNÁNDEZ, integra al canal de televisión “TU Canal Universitario”, los servicios de la cadena de comunicación de Alemania, Deutsche Welle, con lo que enriquecerá sus contenidos culturales, científicos, artísticos y de información general que transmite diariamente en el Canal 83 del Sistema por Cable de IZZI, por medio de la página web: http://cecomuat.net/canaltv/ y a través de su APP: TU Canal Universitario, disponible en Play Store para Android.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, aquí en Tamaulipas, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, no le convence que el partido naranja arme alianzas o coaliciones para este proceso electoral 2020-2021… Cuentan que cuentan que quienes conocen a GUSTAVO “El Muñeco” CÁRDENAS, entienden a la perfección su rechazo por no hacer alianzas, pues así se le cae el negocio de andar vendiendo el movimiento, como siempre lo hizo cuando estuvo en Acción Nacional… También cuentan que el problema es que GUSTAVO ya no es aquel “producto vendible” en época electoral, de manera que no hay nada que pueda vender o más bien que nadie lo quiere comprar porque lo conocen… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Muy decepcionados se encuentran aquéllos que confiaron en el proyecto político de HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ, incluso hay quienes se sienten traicionados porque el también conocido como “El Guasón”, les vendió espejismos que compraron prontamente… Cuentan que cuentan que los más triste son quienes creyeron eso de que en Reynosa regalaría nueve mil guantes y nueve mil bates de béisbol para hacer mil equipos, pues ahora que está “fuera del presupuesto” de dónde sacará la lana para cumplir con su palabra… La historia y los motivos sobre su salida está muy compleja, pero daremos detalles en futuras colaboraciones… ¡Que gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… Quien ha venido presentan una sonrisa de oreja a oreja y hasta la presume, es el belicoso de ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, quien carga con folders llenos de datos duros y puntales… Cuentan que cuentan que el vándalo de ALEJANDRO se ha convertido en “fuente confiable” de algunos medios de comunicación nacionales y que sus historias están cimbrando la política tamaulipeca… También cuentan que el propio ROJAS DÍAZ DURÁN asegura, a quien lo quiere escuchar, que esto es apenas el principio… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Dentro del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas, “alguien” o “varios” están empeñados en que el partido se mantenga “adormilado” … Cuentan que cuentan que no todos los que presumen ser “fieles” al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR están trabajando para hacer quedar bien a la Cuarta Transformación (4T), pues hay algunos que se dicen morenos, pero en realidad tienen bajo la manga proyectos personales que quieren vender al mejor postor… También cuentan que, al sur de la entidad, hay algunos que usan la playera de Morena y presumen fidelidad a la 4T, pero en el fondo son sólo mercenarios de la política… ¡Qué o-g-t!

Gracias. Nos leemos hasta mañana…

Búscame en Facebook como Juan Clemente Zapata Medellín para que leas el otro #Editorial.

Agradezco comentarios a: [email protected]