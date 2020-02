Tendencias

Oscar Rafael Contreras Nava

COPARMEX se une al Gobernador

El dirigente nacional de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, apoya la realización de una Convención Nacional Hacendaria, ya que en su opinión México necesita un nuevo pacto fiscal.

Y es que asegura que deben generarse distintos criterios de reparto del gasto entre los estados y con ello, se evitará que los gobiernos estatales tengan riesgos financieros por la “contratación inmoderada de deuda pública”.

El dirigente empresarial tiene razón, ya que por ejemplo Nuevo León, Quintana Roo y Veracruz, obtienen más recursos por la vía del financiamiento que por parte de las contribuciones fiscales que aportan a la federación y esto es muy injusto.

Es el mismo caso de Tamaulipas “donde hoy en día de los 275 mil millones de pesos que se recaudan, solamente nos regresan cerca de 44 mil millones de pesos, lo que equivale a 14 centavos de cada peso,” así lo ha comentado el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Por lo que es urgente y necesario convocar a una asamblea nacional hacendaria para establecer nuevos parámetros en la distribución de impuestos federales y como dice Gustavo de Hoyos:

“Que mantenga su sentido solidario, sí, pero que también reconozca los esfuerzos que en materia recaudatoria realizan los gobernadores y alcaldes… lo que se trata es que de una vez por todas modifiquemos un convenio que al día de hoy es obsoleto.”

Para el dirigente de la COPARMEX este año es cuando el presidente López Obrador debe convocar a los tres órdenes de gobierno para que junto con la sociedad civil, se lleve a cabo una verdadera Convención Nacional Hacendaria.

En fin, este llamado de la COPARMEX a realizar un nuevo pacto fiscal en el país, se une a la promoción que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realiza en todos los foros, eventos y reuniones a donde asiste y con toda seguridad que tendrán éxito cuando se haga la Asamblea Nacional con el apoyo del gobierno federal. Ni más ni menos.

Cambiando de tema. El dirigente panista de Ciudad Victoria, Juan Rivera Torres, acertadamente y muy a tiempo se desligó del presidente municipal, Xico González Uresti al decir, que no pertenece, ni está afiliado al PAN aunque en cierto momento hizo sinergia con Acción Nacional y es por esta razón que fue elegido para ser candidato.

El panista Rivera Torres señaló que “la actuación del alcalde -Xico González- no afectará las elecciones de 2021, nosotros estamos fortalecidos, Acción Nacional es un partido que se encuentra bien posicionado en México y Tamaulipas… en el caso de Victoria, nosotros estamos muy fortalecidos y hay mucha unidad en nuestro partido”.

Sin duda que el optimismo desbordado que irradia el dirigente panista de la capital del estado, es producto del resultado que el PAN obtuvo en la pasada elección y los problemas de Ciudad Victoria que tienen mucho que ver con la infraestructura urbana solamente dice que son problemas heredados de los gobiernos anteriores.

Pues sí, pero eso todos lo sabían, el problema es que no les dan solución y no es un justificante para que no los resuelvan y como dijera el clásico: ¡Si no pueden, que se vayan!… así de simple.

Por cierto, en Ciudad Victoria mientras Xico anda con sus payasadas, los oficiales de Tránsito y Vialidad del municipio realizan un destacado trabajo por las principales vialidades de la capital del estado.

Están muy pendientes de lo que hacen los automovilistas y ante la mínima falta de tránsito los detienen y si esta falta no amerita multa, les llaman la atención de manera muy correcta, con el reglamento en la mano y de manera amable. Algo nunca antes visto.

Pero así está sucediendo, lo que no es compatible con el trabajo que realizan son los uniformes que visten y es urgente que del pago de todas las multas que se cobran, la administración debería de comprarles uniformes, botas y las fornituras y herramientas que necesitan para cumplir su labor. ¿Cómo la ven?… ¿Se podrá?

Punto final. El diputado Gerardo Peña ha sido elegido como secretario de vinculación de la Asociación Nacional de Diputados panistas y esto le permitirá estar en contacto con sus colegas lo cual es una extraordinaria oportunidad para platicarles lo que en Tamaulipas ha logrado el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y como el Congreso de Tamaulipas trabaja en armonía con el Poder Ejecutivo.

De igual manera, es una posición para salir del estado y hacer política en favor de Los Vientos de Cambio, ya que buscarán extenderse a otras latitudes de México en los próximos años y de eso, pronto se los platicaremos.

Lo importante es que este nombramiento de Peña Flores se puede convertir en la punta de lanza para promover dos proyectos: el nacional, rumbo a la próxima elección presidencial y el estatal, el cual buscará ser transexenal para estar en el poder 12, 18 o hasta más años… ¿Qué les parece? ¿Lo conseguirán?

