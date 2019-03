Tendencias

Oscar Contreras Nava

Copetín ataca de nuevo

Los ataques de Alejandro “Copetín” Rojas Díaz Durán, el achichincle de Monreal, contra la dirigente nacional de MORENA, Yeidckol Polevnsky, vislumbra un rompimiento al interior del grupo de Andrés Manuel López Obrador y si esto se presenta debilitará a MORENA y su presencia a nivel nacional.

Así lo confirma la reciente denuncia de Copetín Rojas quien afirmó que Yeidckol Polevnsky “está desestabilizando y dividiendo a Morena en todo el país con las pésimas decisiones que ha impulsado”.

Esto sin duda alguna se refiere al proceso de selección de candidatos a la diputación local, que hace unos días realizó MORENA en Tamaulipas, aunque en nuestra opinión lo único que hizo la dirigente de MORENA fue rescatar a su partido de las manos de unos vividores de la política, que sin escrúpulos se dedicaron a vender las candidaturas.

Desde luego que esta actitud se contrapone a los tres principios básicos de AMLO que son: “No Mentir, No Robar y No Traicionar al Pueblo” y a quien debería los morenistas expulsar de este partido, es al grupo del senador Monreal, porque buscan apoderarse de MORENA para seguir haciendo negocios con las candidaturas por todo el país.

Por lo pronto, si el senador Ricardo Monreal quiere seguir con los privilegios que tiene en la Cámara Alta es urgente que se deshaga de Copetín Rojas quien lo está metiendo en graves problemas con los cercanos al presidente.

Pero si el senador Monreal no lo hace, esto querrá decir que está de acuerdo con los ataques que Copetín lanza contra Yeidckol y se confirmará el enfrentamiento que existe entre la pandilla del senador Monreal y el grupo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre se ha mostrado intolerante ante estas situaciones.

Cabe señalar que esta no es la primera ocasión en que Ricardo Monreal busca separarse del proyecto de AMLO y aunque aún el presidente no lleva ni su primer año de gobierno, es posible que el senador no termine en la legislatura y ahora entendemos porqué López Obrador se coordina mejor con Martí Batres para operar algunas acciones legislativas en el senado.

En fin, la lucha por el poder dentro de MORENA es de lo más normal en un partido que se encuentra en pleno ascenso, pero si AMLO quien es el dirigente moral y guía espiritual de los morenistas no pone orden en sus filas, esta escaramuza política que ha sido bien orquestada por la pandilla de Monreal, pudiera fracturar a este partido, que como podemos observar nunca tuvo la unidad esperada por los efectos que produce la vulgar ambición de unos cuántos vividores de la política. Ni más ni menos.

Punto final. El rector de la UAT, José Suárez Fernández, presentó su primer informe rectoral y ahí mismo en el Teatro Juárez, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio a conocer que debido a la calidad académica con que se maneja la UAT, una de sus hijas es alumna de esta casa de estudios.

Pero además señaló: “Las causas de la UAT son las causas de los tamaulipecos” y dijo: “es necesario asegurarnos que haya un mañana de paz y progreso”.

Por ello, “nuestra universidad es uno de los principales instrumentos para dar a conocer la grandeza en nuestro estado” y tenemos “una universidad y un gobierno humanista que seguirán trabajando por Tamaulipas”.

Cabe señalar que el rector Suárez Fernández presentó un informe detallado que dio cuenta de los avances que se han tenido y uno de los éxitos obtenidos lo dio a conocer el director general académico de la ANUIES, Dr. Roberto Villers Aispuro, quien informó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ocupo en el 2018, el lugar 37 de un universo de 3 mil 100 universidades en el país y es por esto y por otras cosas más… que el rector dijo con mucho orgullo: ¡Yo sí creo en la UAT!

