CORRESPONDENCIA – Otra Vez Monse, ahora con el OMPRI…

Por José Luis Castillo

A pesar de las grillas que desde el mismo PRI estatal le hicieron a la Presidenta nacional del ONMPRI, Monserrat Arcos Velázquez, la originaria del Municipio de Madero entregó el nombramiento como Presidenta de ese organismo en Tamaulipas a la victorense Ofelia Garza, haciendo uso de sus facultades y en apego a los procedimientos de designación, en sustitución de la ex diputadaCopitzi Hernández García.

No es la vez que la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Montserrat Arcos Velázquez, padece la grilla y ahora la acusan de “hacer berrinche”, pero esta es la verdad:

Monse,hizo valer en Tamaulipas su facultad de entregar nombramiento con carácter de designación como se hiciera en el caso de Copitzi en el pasado, que apenas dejó la diputación local y en ese entonces Yahleel Abdala, líder del PRI en Tamaulipas, le entregó ese cargo para buscarle una salida, aclarando que el OMPRI maneja un recurso independiente y designado por la autoridad electoral, igual que el del organismo Reyes Enroles, en manos de Ramiro Ramos, aunque de nombre porque al neolaredense por grillas internas también el PRI en Tamaulipas, lo ha despojado de esa facultad, simplemente porque no es del agrado del dirigente en turno.

Aunque a Edgardo Melhem, le dan la indicación que era necesario el cambio, primero dijo que sí que adelante, después dijo, que ella está vigente, y puso una y mil trabas para hacer el cambio, aunque cabe aclarar que no puede estar vigente, porque no hubo una elección, hubo una designación por parte de la dirigente anterior y es por eso que ahora en esos mismos términos se se hace la renovación como se ha hecho en otras entidades en donde hubo cambio de dirigente como el caso de Tamaulipas.

Copitzi, fue enterada del relevo y la respuesta de la ex diputada, fue que ella entendía, que ella sabe deestas cosas, que eran de ciclos y que tenía dos años, por cierto hay que decirlo nada hizo y menos destaco el OMPRI en Tamaulipas, pero eso si se gastó el recurso- y agrego la dirigente del OMPRI, en Tamaulipas, que si se ocupaba y yo se le requería el lugar con mucho gusto aceptaba el relevo, eso decía, pero por otra parte daba “patadas de ahogado” y por debajo del agua se negaba a dejar el cargo el recurso, al igual que Melhem

Lo cierto es que Edgar y Copitzi, se negaban al cambio y hasta manifestó que no estaba de acuerdo con el cargo y lo que esperaba mínimo es que CEN del PRI le diera la oportunidad hasta el mes de diciembre a la ex diputada que se la paso de vacaciones en el cargo, pero eso si quería su aguinaldo, Edgar manifestó una y otra vez que él no estaba deacuerdo con ese cambio.

A pesar de ello, del agandalle de los recursos por parte del dirigente estatal del PRI y de su negativa por hacer los cambios en algunos de sus cargos Monserrat cumplió la encomienda, y aunque la acusen de berrinchuda la verdad es otra Melhem no pudo sostener a su amiga en el cargo.

Por eso es que Monse entregó el nombramiento a Ofelia Garza, como dirigente de este organismo en Tamaulipas, con quien dijo unirá esfuerzos para cumplir la labor de promover acciones que consoliden la participación y desarrollo de las tamaulipecas y en general, de todas las mexicanas.

Reiteró que el ONMPRI es un organismo autónomo que se encuentra en una nueva etapa, donde las causas de las mujeres son las causas del PRI, por lo que, seguirán impulsando el fortalecimiento de todas las mujeres de este partido, no solo en el ámbito político, sino en los rubros que necesitan el empuje de este segmento de la sociedad, esa es su verdad aunque tenga que aguantar los misiles que desde el PRI estatal le manden y envíen, ella sabe aguantar vara y su futuro es prometedor, simplemente nomas lo que es, trabajo mata grilla.

Mi correo [email protected]