HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD IMPIDEN QUE MÉXICO AVANCE

El gran reto del gobierno federal es lograr la construcción de una sociedad justa y honesta.

Francisco “Kiko” Elizondo Salazar, presidente del PAN de Tamaulipas, anunció Asamblea Estatal Azul para el próximo domingo.

Hoy martes arrancan los Informes de Gobierno de los 43 alcaldes de Tamaulipas; el primero será el del Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar.

El Gobernador García Cabeza de Vaca visitó la Torre Bicentenario.

Este martes habrá terrible caos vial en la Ciudad de México por protestas de transportistas que buscan incremento de tarifas.

¿Ricardo Monreal zancadilleó a Martí Batres en el Senado de la República?

¿Entre las cuentas públicas no aprobadas 2017 por la Auditoría Superior del Estado están Reynosa, Ciudad Victoria y Río Bravo?

El pasado domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió su primer/tercer informe de gobierno. Y después de haberlo escuchado hablar por más de 97 minutos, llegué a la conclusión, que le comparto por supuesto, que más allá de largos y bien redactados discursos, dos de los grandes problemas de México, los principales desde mi punto de vista, desde prácticamente siempre, han sido la corrupción y la impunidad.

Y campañas van y campañas vienen, gobiernos van y gobiernos vienen, y esos temas siempre se convierten en compromisos de campaña que nunca se cumplen. De eso no hay duda. Pero estos flagelos no han desaparecido de la cultura mexicana, aunque se diga lo contrario, y son un hueso duro de roer. Lamentablemente los mexicanos somos una sociedad en donde ni la corrupción ni la impunidad se van a terminar por decreto.

Pero, ¿qué es la corrupción? La Secretaría de la Función Pública la define como el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca.

Y aunque algunos se empeñen en no quererlo ver, la ineficiencia y la ineficacia también son apéndices de la corrupción porque representan un alto costo para nuestro país.

En 2015, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, presentaron el estudio “México: Anatomía de la Corrupción”. Esta investigación, realizada por María Amparo Casar, fue una fotografía de cómo nos vemos los mexicanos a nosotros mismos y cómo nos perciben y califican en el mundo en materia de corrupción.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014 México cayó 31 posiciones en el ranking de los países más corruptos y en 2015 ya el país se ubicaba en el lugar 95 de 168 países.

Casar, localiza, mide e identifica las causas de la corrupción, corrupción que para nuestro país tiene altos costos económicos, políticos y sociales. Un país corrupto tiene 5% menor inversión, de acuerdo con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.

También, en los últimos 18 años, el número de notas sobre corrupción publicadas en la prensa pasó de 502 menciones a 29,505, lo que representa un crecimiento mayor al cinco mil por ciento. Adicional, en todas las entidades de México, más del 65% de la población percibe corrupción en el sector público, y la institución que se percibe como la más corrupta son los partidos políticos.

En el Índice de Corrupción 2018, Somalia ocupó el lugar 180 de la lista, el último, mientras que Dinamarca en ese año fue la nación menos corrupta del mundo. En ese mismo año y en ese mismo estudio, México se ubicó en el lugar 138. La corrupción es un lastre y de eso no hay duda

En lo económico, además de la caída de la inversión –hasta 5% menos en países con mayor corrupción- el cohecho les cuesta a países como México entre el 9% y el 10% del producto interno bruto ¿nomás? Asimismo, las empresas pierden el 5% de sus ventas anuales y se pierden miles de empleos cada año por este problema.

En cuanto a costos políticos, la corrupción tiene a las sociedades insatisfechas con la “democracia” y hay una crisis de representación; el 91% de la población no confía en los partidos políticos, el 83% no confía en los legisladores, y el 80% no confía en instituciones del sistema judicial

En lo social, la corrupción lastima el bienestar de las familias debido a que el 14% del ingreso promedio anual de los hogares es destinado a pagos extraoficiales y existe, lamentablemente, una correlación positiva entre corrupción y niveles de violencia.

En México, ningún estado se escapa de la corrupción. En todas las entidades se percibe corrupción en el sector público. En 2015, el promedio de las 32 entidades era de 85% de percepción de que las instituciones eran corruptas. Y las instituciones que se perciben como más corruptas son: partidos políticos, con 91%; la policía con 90%; los funcionarios públicos con el 87%; el poder legislativo con 83%; y el poder judicial con80%.

Pero no sólo el servicio público tiene la patente de corzo de la corrupción. También en la iniciativa privada se da esta actividad ilegal. El 44% de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno, lo que nos ubica como una sociedad muy corrupta, solo por debajo de Rusia. Además, los encuestados coincidieron que el 75% de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos. Finalmente, una tercera parte de estos pagos “ilegales e innecesarios” se entregan a dependencias municipales.

Sin embargo, los mexicanos nos sentimos honestos. La percepción de corrupción en nuestros círculos cercanos es baja. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del INEGI 43% de los mexicanos creemos que nuestros familiares nunca son corruptos; el 38% creemos que nuestros vecinos nunca son corruptos; el 20% creemos que nuestros compañeros de trabajo nunca son corruptos. No obstante, de acuerdo con cifras del INEGI, en 2013 se registraron más de 4 millones de actos de pequeña corrupción.

Lo verdaderamente grave en México es que sólo el 2% de los delitos de corrupción son castigados, y siempre recaen en los actos cometidos por mandos inferiores. Además, de las 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación desde 1998 hasta 2012, sólo 7 fueron consignadas, lo que representa el 1.5% de eficiencia en el combate a la corrupción.

Pero ¿qué requiere México para avanzar, pero avanzar de verdad en el combate a este flagelo? Un líder y buenos ejemplos. Eso es fundamental para que nuestro país salga adelante, que no haya dobles lenguajes, que no haya el intento de dividir a México en dos, que no haya la intensión de enfrentar a los mexicanos contra los mexicanos con algún mezquino objetivo.

México requiere honestidad, honestidad y más honestidad. Sin ésta, cualquier Ley, cualquier norma, cualquier buena intención de acabar con la corrupción y la impunidad, se quedará en sólo eso.

¿O por qué tenemos que cruzar la frontera para ponernos el cinturón de seguridad el auto y no tirar basura en la calle? Porque en los Estados Unidos el incumplimiento de la Ley si tiene consecuencias legales y económicas. Y ello nos “obliga” a portarnos bien.

El respeto absoluto al Estado de Derecho no se da por decreto. Y quienes vivimos en México estamos obligados a cumplirlo. Y permítame insistir en lo mismo: México hoy exige un liderazgo honesto que ofrezca buenos ejemplos para una sociedad necesitada de ellos. Las palabras se quedan en sólo eso, palabras, mientras que las acciones si hacen vereda. La fórmula para sacar a México adelante es honestidad, honestidad, honestidad.

1. Francisco “Kiko” Elizondo Salazar, presidente estatal del PAN de Tamaulipas, anunció que Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador del Estado, encabezará la asamblea estatal panista en la que se van a elegir 90 consejeros estatales y 12 nacionales. Lo anterior se realiza dentro del contexto de las celebraciones del 80 aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional.

La asamblea estatal, que se realizará el próximo domingo, 8 de septiembre, en el Gimnasio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en lo que constituye uno de los pocos eventos partidistas a los que acude el Gobernador del Estado.

Hablando del partido, Elizondo Salazar sostuvo además que se acerca la renovación del Comité Directivo Estatal. “Por tiempos -dijo el dirigente blanquiazul en Tamaulipas- que el primer paso es la renovación del Consejo Estatal y la elección de los consejeros nacionales, y una vez que concluya este proceso será el Consejo Nacional quien emita la convocatoria para el relevo de la dirigencia en Tamaulipas”, dijo.

Kiko Elizondo dijo que una vez que se emita la convocatoria, él tomará la decisión si busca o no reelegirse al frente de PAN tamaulipeco.

2. Este martes arrancan los Informes de Gobierno de los 43 alcaldes de Tamaulipas, con la presentación del Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, cita que tendrá lugar a las 11:00 de la mañana en el Centro Cultural de la fronteriza ciudad.

Todo se encuentra puesto y dispuesto para que el alcalde informe a los ciudadanos, a las fuerzas vivas de la ciudad y a los sectores político, económico y social, el rumbo que ha tomado Nuevo Laredo en los últimos meses.

A la ceremonia están invitados funcionarios estatales y nacionales, empresarios, y líderes “que nos acompañarán en el primer informe de gobierno. Y con la representación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca asistirá el secretario de Desarrollo Económico, Carlos García González” comentó este lunes el alcalde Rivas Cuellar a los medios de comunicación en su tradicional rueda de prensa del inicio de semana.

Y es que lo que se ve no se juzga. Nuevo Laredo avanza con paso firme en temas que son torales para la sociedad de la fronteriza ciudad: COMAPA, infraestructura, educación, salud, creación de empleos, aduanas, World Trade Center y atracción de inversiones. Hay que decirlo, Enrique Rivas Cuellar está haciendo un muy buen trabajo al frente del Ayuntamiento y el hecho de haber sido reelecto habla de que la sociedad neolaredense le tiene confianza y están satisfechos con los resultados.

Y Enrique Rivas Cuellar sentenció que “no podemos llegar a un crecimiento económico, si no tenemos desarrollo social, mejores condiciones de salud, instalaciones médicas equipadas, medicamentos, apoyo a la educación, deporte, cultura y el cuidado del medio ambiente, así como los programas insignias que permiten tener una cercanía con el ciudadano”. Enrique Rivas Cuellar ha gobernado al lado del ciudadano, lo que ha permitido lograr que los indicadores de la Ciudad permitan tener optimismo en el futuro de Nuevo Laredo.

Seguramente algunos acelerados esperarán escuchar pronunciamientos políticos, pero conociendo la lealtad y respeto de Enrique Rivas Cuellar, sólo escucharán de trabajo, proyectos y resultados. Su interés y sus ojos al día de hoy están puestos en cumplirle a su gente.

3. Está tarde de lunes, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, realizó una visita a la Torre Bicentenario, en Ciudad Victoria, en donde saludó a personal en el área de comedor, se tomó selfies y platicó con los empleados de Gobierno. La verdad es que todos quienes laboran en la Torre de Gobierno se sorprendieron cuando vieron al Gobernador recorriendo el edificio. 4. Si usted viajará mañana a la Ciudad de México, lleve en la maleta mucha paciencia. Se espera que alrededor de 4 mil microbuseros y taxistas realicen bloqueos y marchas este martes a partir de las 7 de la mañana en diversas avenidas de la Ciudad. Sus movilizaciones, a bordo de sus unidades, tendrán como destino el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que autoridades capitalinas pidieron a la población tomar sus previsiones ante lo que se avizora como una mañana caótica en la capital del país.

Los choferes y concesionarios forman parte de la Fuerza Amplia de Transportistas quienes exigen un incremento de 5 pesos en la tarifa, pues argumentan que si no se eleva el precio al pasaje llegarán a una quiebra técnica, aunque Andrés Lajous, secretario de Movilidad, dejó en claro hoy que no está considerada un alza en el costo del servicio.

“No habrá incremento este año; no es algo que estemos considerando”, expresó el funcionario, quien agregó que las autoridades capitalinas han mantenido mesas de diálogo con los transportistas ante la oposición de algunos de ellos a la instalación de GPS en sus unidades o respecto al uso de la tarjeta multimodal para el pago en todos los modos de transporte público.

Querido lector usted ya está enterado. Tome sus precauciones y paciencia, mucha paciencia.

5. Los que saben de aguacates dicen que, finalmente, Ricardo Monreal consumó su venganza por las heridas propinadas hace poco más de un año por Martí Batres y Claudia Sheinbaum, cuando “lo hicieron a un lado de la contienda por MORENA a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México” y que estuvo a punto de costarle al zacatecano su salida de MORENA.

Dicen que por ello Monreal boicoteó el intento de reelección por parte de Martí Batres a la presidencia del Senado y con la oposición de Monreal y sus seguidores, y expresada mediante el apoyo a Mónica Fernández, quien resultó ganadora de la Presidencia del Senado y definido el pasado fin de semana.

Ahí nomás para que le mida usted el agua a los camotes al interior de MORENA y los grupos alrededor del presidente López Obrador, quienes se están dando con la cubeta para decidir quien se quedará con el partido en noviembre próximo y con la candidatura presidencial en 2024, candidatura que hay quienes adelantan está muy cerca de Tlatelolco.

6. ¿Será verdad como se rumora que entre las 57cuentas públicas que no fueron aprobadas por la Auditoría Superior del Estado, como lo informó el diputado Joaquín Hernández Correa, presidente de la Comisión de Cuenta Pública del Congreso de Tamaulipas, se encuentran las de 2017 de Reynosa, Ciudad Victoria y Río Bravo? Algunas antenitas lo aseguran.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX.

HIPÓDROMO POLÍTICO D.R. 2019