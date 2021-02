SIN CENSURA

Por: Carlos Carreño Ortiz

¿Cortina de humo?

*Desvían atención con caso CDV

*Ratifican hoy petición de desafuero

*No quieren ‘chapulines’ en Morena

*Va gobernador-TAM a San Lázaro

De no haber ocurrido la tarde de este martes la filtración de la solicitud de desafuero al gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, la mayoría de los medios de comunicación nacionales, y seguramente internacionales, se estarían ocupando en estos momentos de la exhibida que la Auditoria Superior de la Federación dio al gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Así mismo, las planas de los diarios, y en los medios digitales, se continuaría informando sobre la postulación del impresentable FELIX SALGADO MACEDONIO como candidato de MORENA a la gubernatura de Guerrero, además de estar dando espacio a los apagones, falta de vacunas y a las miles y miles de muertes que ha dejado la pandemia del COVID-19.

Pero no, esos asuntos están relegados, pues en estos momentos la atención está centrada en el tema del desafuero del mandatario tamaulipeco.

Sin duda alguna, la actuación de la Fiscalía General de la República “le vino como anillo al dedo” al gobierno federal, ante estos grandes escándalos que lo están ‘sacudiendo’.

De allí que, para no pocos, el asunto de quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas sea para desviar la atención.

Digo, en política las casualidades no existen, así que…

Sobre este tema, el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA ya ha fijado su postura, señalando que es un perseguido político, lo cual no suena tan descabellado, pues es precisamente el mandatario de Tamaulipas uno de los más críticos del actual régimen federal.

Además de agregar que: “Lo he dicho reiteradamente, en mi vida pública y privada, siempre me he conducido dentro de la Ley”.

Por cierto, si otra cosa no ocurre, al mediodía de hoy jueves se estará ratificando en la cámara baja la solicitud de desafuero.

Ya seguiremos informando.

Cambiando de información, en Ciudad Victoria se produjo la renuncia de ROMAN CASTILLO a la gerencia de la COMAPA, siendo designado GUSTAVO RIVERA RODRÍGUEZ, quien ya había ocupado ese cargo, cuando fue alcalde OSCAR ALMARAZ SMER.

La caída de CASTILLO estaba más que cantada, pues evidenció su poca capacidad para dirigir esa dependencia, toda vez que la capital tamaulipeca constantemente se quedaba sin el vital líquido.

A fe nuestra, se tardaron en quitarlo.

En tanto, en MORENA Río Bravo siguen pugnando porque los represente en las urnas el Arquitecto JUAN ANTONIO ZAPATA BARAJAS, a quien identifican como un auténtico integrante de ese partido.

Del resto de los enlistados, nos dicen, no son dignos de confianza, pues hoy están con una ideología y mañana con otra.

Son chapulines, pues.

Retomamos el tema de la petición de desafuero al gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA para comentar que ayer estuvo en la Cámara de Diputados para conocer de manera directa las imputaciones en su contra.

Se llevó una sorpresa el mandatario, pues le expusieron que aún no cuentan con la denuncia y que muy probablemente le tendrán en sus manos el fin de semana.

“Yo quiero ser muy claro, estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política, dada directamente de Palacio Nacional”, dijo textualmente el gobernador de los tamaulipecos desde San Lázaro.

Y añadió: “Queremos, yo en lo personal, exijo poder contar con los documentos que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada”.

GARCÍA CABEZA DE VACA remató su mensaje diciendo: “Voy a defender mi honra, la de mi familia. No voy a titubear para seguir defendiendo los intereses de la familia tamaulipecas. No hay arma más poderosa en política, que la verdad misma, que esta salga a relucir.”.

Hasta la próxima.

