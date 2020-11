CORRESPONDENCIA

COVID-NO LLEGA SOLO, Y CONTANDO, 2 MIL 933 FALLECIDOS…

Por José Luis Castillo

Alarmante la cifra de muertes en Tamaulipas por el mortal y peligroso virus que causa el COVID-19, mismas que a la fecha suman los 2 mil 933 tamaulipecos fallecidos y como les decía, desafortunadamente son adultos mayores, aunque también niños y algunos jóvenes, los que sufren las consecuencias de este mal, muchas de las ocasiones por la irresponsabilidad de unos cuantos.

El COVID, no llega sólo a los hogares, pareciera ser o es el mismo problema el que se registra a nivel mundial, y que mucho tiene que ver en el esparcimiento y contagio de este peligroso virus, las reuniones, virus que tiene consecuencias fatales, principalmente en niños, adultos y que lamentablemente ha cobrado la vida de muchos profesionales de la medicina que están en la primera línea.

No por nada el España, el Reino Unido y otros países pusieron en marcha casi de manera simultánea la campaña “el virus no llega sólo”, y es que principalmente son los jóvenes, quienes por la fortaleza que da la bendita juventud se confían, quizás algunos sólo han sido asintomáticos o les afecta menos este peligroso COVID, aunque hay que decirlo en la estadística de muertes también hay adolecentes, pero en esos spot, se les señala como los causantes de contagios a los adultos que inocentemente están reguardados en casa, muchos de los cuales han muerto.

Insistimos y es cierto, por experiencia propia se lo digo, es mejor respirar con un cubre bocas, que estar atado a un tanque de oxígeno sin poder hacerlo sólo y lo que es peor estar, en la línea tan delgada que significa la vida y la muerte, por no haber tenido las precauciones sanitarias y lo que es peor, por haber sido contagiado y no saber ni por donde llegó ese terrible mal.

Tamaulipas registra 34 mil 225 casos d Covid-19, menos casos y muertes según la planeación que tenía la Secretaria de Salud, a cargo de la doctora Gloria Molina Gamboa, lo cual quiere decir que se está dentro de los parámetros previstos por la autoridad desde a principios de año, aunque no deja ser lamentable si así fuera la muerte de una sola persona, pero insisto, mucho tienen que ver, las reuniones familiares, de amigos y las convivencias que se dan en antros y negocios en donde ciudadanos y empresarios relajan las medidas sanitarias.

Oportuno de nueva cuenta el llamado de las autoridades de salud cuando advierten la situación del rebrote que se registra en el Estado de Chihuahua, que mantiene colapsado el sector salud, en donde ni camas, ni oxigeno hay y sí, un elevado número de contagios, lo que seguramente incrementará el número de fallecimientos, “hemos identificado que las reuniones en casas o en algunos lugares con las de diez personas son la causa número uno par ale incremento de casos que hemos tenido en las últimas semanas”, afirmó este jueves la Secretaria de Salud.

Y advierte la titular de Salud, que esto no es fácil, que no se va poder regresar a la vida social de antes, “hay una nueva realidad a la que debemos adaptarnos” y por ello, pidió los tamaulipecos un esfuerzo más, para salvar a Tamaulipas y a la navidad, “todos queremos estar juntos, en casa y completos, pero una nueva realidad será cada quien en su casa, haciendo un último esfuerzo para lograr que no se incrementen los casos y no enfrente Tamaulipas una situación como la que se registra en el estado de Chihuahua”, dijo.

DOS.-Mientras que el PRI o el PRD, se declaran listos e incluso ya en sus consejos, han aprobado se realicen las famosas alianzas, coqueteando principalmente con Acción Nacional, desde ahora en el caso muy particular del albiazul, con la arrogancia que le caracteriza y su falta de visión política, el minino, “Cachorro”, Luis Rene Cantú, dice que no las necesita, dejando a las “ofrecidos” y sus intenciones con las ganas.

Por lo pronto pareciera ser que es todos contra MORENA, en las próximas elecciones y aunque Edgardo Melhem Salinas, en su sesión III extraordinaria del Consejo Político Estatal, aprobó entre otras cosas, el acuerdo en el que se le autoriza como presidente, para conocer, establecer y acordar propuestas para concretar convenios de coalición o candidatura común con otros partidos políticos, con miras a los procesos electorales del 202, en donde se disputaran en las urnas diputaciones locales, los 43 ayuntamientos y las diputaciones federales, la alianza, ¿con quién?, está en veremos.

TRES.-Por cierto poco o nada se sabe de la salud y del Rector de la UAT, el casi paisano, José Suarez Fernández, de quien deseamos se encuentre bien de salud, hay que decirlo el trabajo dentro de esta institución no para, atendiendo sus instrucciones, más cuando la comunidad académica y el alumnado está a punto de concluir un semestre más en la modalidad de clases a distancia por la pandemia COVID-19.

Por esta razón es oportuno mencionar que la UAT desarrollo webinar sobre la mosca de la fruta y medidas fitosanitarias, con la finalidad de difundir investigaciones y estudios relacionados con la mosca de la fruta.

De manera virtual y con las medidas de salud dictadas desde la rectoría, y en representación del rector Gabriel Vigueras Tenorio, destacó la participación de la UAT en este tipo de acciones que están encaminadas a resolver la problemática que afecta a los sectores productivos principalmente de Tamaulipas.

Cuatro.-Este jueves en el marco de una conferencia de prensa el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, anuncia nuevas acciones, primero para defender los recursos y otras más para recatar a la entidad del abandono que sufre la entidad por parte de la federación.

“Vamos a superar esta situación económica que no es producto de la casualidad, sino de las traiciones de los diputados federales de Movimiento de Regeneración Nacional”, dijo.

Y fue más allá, me queda claro que la mejor forma de combatir la pobreza es generando riqueza, impulsando los sectores productivos, atrayendo inversión, y propiciando nuevas fuentes de empleo” y en eso se va enfocar el Gobierno de Tamaulipas.

CINCO.- Vaya quemadota que le dieron a los agentes de tránsito de ciudad Madero a nivel nacional, mejor ni hablamos, que vergüenza, igual a los de Tampico, que exhibieron en las benditas redes, ojalá que los muchachos de Adrián Oseguera y Chucho Nader, paguen las consecuencias y estén donde deben, sí, fuera de la corporación, “atención Guerrero, esa es la clave para que no te molesten”, dijo en agente de Madero a quien, le pidió 500, pesos por la atención, ¡ qué pena!.

Mi contacto: [email protected] y [email protected]