LAS AGENDAS

¿Covid o dengue? La amenaza más cercana

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Suspende PRI actividades políticas por Covid, pero seguirá en redes sociales. El Partido Revolucionario Institucional se apoderará de las redes sociales para continuar con su proselitismo, luego de anunciar la cancelación de actos públicos, giras y eventos en donde se exponga a la militancia y la dirigencia al contagio y propagación de Covid 19.

Por lo pronto los priistas se resguardarán en casa una semana, consideran que la suspensión de sus actividades será hasta el domingo 12 de julio, atendiendo las disposiciones del Consejo Estatal de Salud, debido que las cifras de contagios son más alarmantes cada semana, aumenta un 2.5 por ciento en comparación con la semana anterior y han muerto 517 personas, todas éstas muy lamentables, pero algunos médicos, enfermeras y enfermeros también empiezan a perder la batalla.

Definitivamente que no todas las personas tienen el privilegio de resguardarse y trabajar en casa, miles de personas salen a la calle a buscar el sustento, a dar las noticias, a atender a enfermos, a realizar actividades sociales como recaudar despensas para las familias vulnerables, a transportar a los usuarios que se mueven de un lugar a otro, a producir y vender alimentos básicos, en fin, el caso es que hasta el sábado el número de contagios llegó a 7 mil 906, a ello hay que sumar entre 100 y 200 que se contagian los fines de semana. Hay una responsabilidad que asumir y solo nos “cae el veinte” cuando alguien cercano está en esas estadísticas.

Agenda de medios: Mujeres embarazadas temen contagio de Covid al dar a luz en hospitales. De los pocos ingresos no “urgentes” que aceptan en los hospitales son para atender los partos, sin embargo, muchas mujeres han alzado la voz para mostrar su preocupación de contagiarse o que sus bebés contraigan Covid al dar a luz o durante su estancia en los nosocomios.

En Mante, una madre de familia denunció que después de parto no la dejaron ver a su hijo y con desesperación narró que en el Hospital Civil se mantuvieron herméticos con la información del porque habían aplicado la prueba de Covid 19 al recién nacido.

Hay información poco transparente en la muerte de algunas personas, puesto que ahí mismo en Mante los medios de comunicación revelan que un paciente se infectó en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de ser atendido por una cardiopatía, a los pocos días de haber sido de alta, murió.

En algunos otros estados, las mujeres están volviendo a contratar a las parteras y optar por quedarse en casa, puesto que los hospitales ya no son garantía para nacimientos seguros, para las madres o para sus bebés.

Agenda ciudadana: Aumentan enfermos por covid y dengue, pero no llegan apoyos sociales. Comerciantes ambulantes mantienen su protesta de manera permanente para que el Gobierno los deje trabajar, pues están conscientes de los riesgos de contagiarse por Covid 19, sin embargo, también afirman que quedarse en casa nos es opción debido a que el Dengue está imparable y nadie está atendiendo el problema, pero lamentablemente los apoyos sociales para quedarse en casa nunca llegaron a la población.

El castigo económico en que están varios cientos de familias que viven al día, ya no aguanta otra cuarentena, no solo se han agotado “los guardaditos” sino que han vendido, empeñado, se han deshecho de cualquier cosas de valor que tenía; las consignas son claras y atemorizantes “no me obligues a robar, déjame trabajar”, más descriptivo no puede ser el mensaje, hay que buscar alternativas reales a los problemas reales, por lo pronto hay que elegir entre Covid o el dengue, puesto que desde las autoridades solo mensajes vacíos que a nadie convence.

Comentarios: leticia_santoyoc@hotmail.com