Opinión pública

Crea el PAN “juanitas” en familia

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al menos en teoría, por primera vez el Partido Acción Nacional abrió a “concurso” la integración de planillas –síndicos y regidores- por los ayuntamientos de Tamaulipas.

En teoría porque la vieja práctica del “dedazo” no puede acabar de la noche a la mañana. Cuando un partido es administración (Pri o Pan), el “palomeo” se da en la secretaría General de Gobierno.

Se entiende que, según la convocatoria, este miércoles tres de marzo a las tres de la tarde, vence el plazo para que militantes propios, de otras organizaciones y hasta independientes, los que quieran, se apunten como aspirantes a integrar planillas.

Si usted amigo (a) lector (a), es político, tiene interés y cree que hay libre competencia por las chambitas, lo que tiene que hacer es presentarse en 22 Berriozábal con papeles bajo el brazo y firmar juramento de que no ha golpeado ni atentado contra su pareja o conyugue, que ahorita es lo más penado por la Ley.

Pero si considera que lo único que necesita es un voto y tiene influencias, podrá dirigirse a la Segunda Esquina del Poder para que lo acomoden. Hay espacios, menos en la primera sindicatura y primera regiduría, porque son del candidato.

El síndico es del alcalde porque ahí está la firma de la lana, el visto bueno para pagar facturas, y la regiduría porque en una eventual licencia puede ser el sustituto.

La verdad es que luego de la gestión de desafuero de la Fiscalía General de la República, no se le ve mucho futuro a los abanderados azules y menos con la creación de las “modernas juanitas” estilo cuerudo.

Por primera vez Acción Nacional se desliga completamente de sus principios éticos y morales, y se dispone a imponer y prolongar cacicazgos regionales, en apariencia para decir que ganó tales ayuntamientos aunque no sean de su gente.

Verbigracia lo que sucede en Bustamante, donde decidieron que su candidata sea una jovencita de 22 años, Brisa Verber Rodríguez, hija de la alcaldesa Maricela Rodríguez González.

Tan lejos de Dios y de la Ley, ambas andan en campaña anticipada por los ejidos con el auxilio además del padre y esposo, Juan Antonio Verber González, integrante de la familia que tiene medio siglo en el poder (Trejo Nava, Verber Nava, Verber Alvarez).

Es un municipio de la sierra donde ocurren “milagros” de vez en cuando: Llega a votar hasta el 106 por ciento del padrón electoral.

La presidenta Maricela, ya con cinco años en el poder, es la coordinadora de la campaña de su hija y los recursos saldrán del ayuntamiento. Seguirá manejando la caja de las galletas.

Igual en Jaumave, el PAN decidió postular de entre cinco “suspirantes” a la esposa del actual alcalde Martín Rodríguez García, Doña Norma Villanueva Ramos. Es entregarle a él la administración por otros tres años ¿aceptarán los ciudadanos?.

Este tipo de “juanitas” no está prohibido. Es invención de los azules en Tamaulipas y deberían patentarlo.

Si bien ya entregan constancias de candidaturas “amarradas”, hay tiempo de reponer nombres, reivindicarse con los militantes que se sienten ofendidos por la imposición de externos, y con los votantes en última instancia.

Sin apartarnos de la zona árida de la entidad, en Miquihuana fue seleccionada Magalis Vargas Rangel, hermana de Baltasar, alcalde en el ciclo 2014-2016 ¿qué no hay más gente?.

En Jiménez es el acabose. Se le cerró el mundo al más brillante operador político panista. Decidió regalarle el municipio a un pillastre de siete suelas llamado Guadalupe Saucedo García, ya tres veces ex presidente por obra y gracia de los gobiernos priistas.

Como “juanita” está enlistada Doña Teresa de Jesús Barrientos Saldívar, la esposa de Lupillo, ya casi propietaria del DIF donde permaneció nueve años.

Los jerarcas de Acción Nacional no se pusieron a pensar que en esa región no quieren a Saucedo, con denuncias por enriquecimiento inexplicable como la presentada ante la Procuraduría por las ex regidoras Aurelia Martínez Gómez y Francisca Berrones Rosalino, que participaron en el trienio 2014-16 que encabezó Lupe.

Ellas y el abogado que formuló la denuncia, Víctor Carranza, esperaban que el gobierno de los vientos del cambio iniciara con Saucedo el primer escarmiento en contra de los corruptos pero, en lugar de eso, se aliaron con él. Harán hasta lo imposible porque llegue a los 12 años en el poder.

Hay otros casos pero el espacio se ha terminado. Continuaremos.

En tiempos de pandemia la UAT sigue cumpliendo con su función y es así que la Unidad de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo, impartirá en la modalidad virtual el Diplomado Internacional “Trastorno del Espectro Autista”, dirigido a psicólogos clínicos, educativos y sociales.

Tiene como propósito desarrollar las habilidades profesionales necesarias para la correcta detección y diagnóstico integral de los trastornos del espectro autista.

El Congreso del Estado tiene trabajo en comisiones desde el lunes; martes plenaria con seis dictámenes.

Visits: 102 Today: 102 Total: 1314676