CREARA UAT CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL SECTOR ENERGETICO

CREARA UAT CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR ENERGÉTICO

El Instituto Mexicano del Petróleo ((IMP) y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) firmaron un acuerdo para crear en Tamaulipas el Centro de Investigación e Innovación en Energía y Servicios, que impulsará infraestructura a la vanguardia en el desarrollo de recursos humanos y proyectos de alto impacto para el sector energético del país.

El rector de la UAT José Andrés Suárez Fernández y el director general del IMP Marco Antonio Osorio Bonilla, firmaron el Memorándum de Entendimiento en las oficinas del Instituto Mexicano del Petróleo en la Ciudad de México, para consolidar ésta iniciativa.

El ambicioso proyecto tendrá como sede la ciudad de Reynosa, donde la Univeridad posee amplia infraestructura y experiencia en ingeniería ambiental y energética, por lo que se pretende impulsar un modelo de vinculación para la formación de los recursos humanos en distintas áreas y especialidades que requiere el sector a nivel regional y nacional, además de desarrollar tecnología y ofrecer soporte de servicios acreditados.

En dicho acuerdo también se destaca el establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones del sector energético de Tamaulipas, con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, además de la UNAM, el IPN, CINVESTAV, Texas A&M University, University of Texas y la Texas Tec University.

En éste contexto se destacó el objetivo de impulsar éste nuevo centro de investigación y desarrollo, como modelo de operación sustentable, y al mismo tiempo fortalecer las edificaciones, laboratorios, equipos fijos y móviles con que cuenta la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Para los cumplimientos de sus objetivos se realizarán actividades científicas y tecnológicas, así como su promoción para que sean aprovechadas por la sociedad mediante colaboraciones en vinculación ó alianzas empresariales nacionales e internacionales.

También se promoverá la vinculación con Centros de Investigación y Educación Superior nacionales e internacionales e n materia de intercambio de tecnologías, conocimientos, mejoras prácticas y formación de recursos humanos especializados.

Quién sabe que sentiría el Presidente Andrés Manuel López Obrador al arribar a Las Margaritas, Chiapas, donde en la entrada hay un anuncio que dice “ESTA USTED EN TERRITORIO REBELDE ZAPATISTA. AQUÍ EL PUEBLO MANDA Y EL GOBIERNO OBEDECE”; lo más seguro es que haya dicho “pero yo tengo otros datos”, equivalente –según nosotros– a me vale madres.

Hasta ahora no había trascendido que el mandatario nacional haya buscado a Rafael Sebastián Guillén Vicente, (a) el Sub comandante Marcos, para pedirle cara a cara que ya se deje de andar haciendo cosas malas para no motificar a su madre, como les a recomendado a los narcos y capos de las drogas.

Con su investidura de presidente el señor Peje estuvo en el Hospital de Guadalupe Tpeyac, en Las Margaritas, en donde se reunió con el persona médico. Más tarde hizo un recorrido por el Hospital Rural de Altamira y culminó su gira en el municipio de Ocosingo, en el cual también tiene influencia del EZLN, donde también dialogó con médicos y enfermeras.

Pero a los dominios de Subcomandante Marco lo llevo, más que eso, su interés por ir a su territorio a decirle que deje atrás las diferencias e invitarlo a ya no pelearse y trabajar por la unidad del país. Habiendo puesto en claro de entrada que respeta al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque dijo que mantiene algunas diferencias ideológicas.

López Obrador dijo que ese movimiento armado sirvió para que en su momento se volteara a ver la realidad de los pueblos indígenas sumidos en el abandono, la injusticia y la represión. Por eso respetamos mucho al movimiento zapatista y mi recomendación fraterna, respetuosa “es que no nos peleemos, de que ya basta de divisiones, que necesitamos unirnos todos como esa estrofa del himno de Chiapas:

“Que se acabe la odiosa venganza, que termine por siempre el rencor, que una sea nuestra sola esperanza y uno también nuestro amor”, bien pacificador y romántico el señor Peje que mantiene dividido al país, porfa.

Desde luego que al gobierno de México, lo mismo que a las autoridades de deporte, les valió madres que la esgrimista mexicana, Paola Pliego, haya dado a conocer al mundo entero que dejó de representar a México por falta de apoyo, habiendo decido incluso cambiar su nacionalidad y adquirido la de uzbeka, país que le ofreció ayudarla. Que verguenza y coraje porque al Mesías le vale esto y más.

Ya está dicho que la reata siempre se revienta por lo más delgado, lo que se confirma con la sanción que le va a aplicar el TEPJF al vocero de la presidencia de la república, Jesús Ramírez, al que lo acusan de haber violado la ley al difundir propaganda en etapa electoral. La Sala Especializada trató el tema luego de que el PAN denunció al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Ahora será el mandatario el que deberá de determinar lo conducente, porque en la sesión pública del viernes se determinó que él no es culpable. El culpable es el vocero, por eso le pagan, porque aguante callado.

Por lo visto el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, que recién se autodestapó como candidato a la presidencia de la república en las elecciones del 2024, no está enterado que antes que él, en MORENA destaparon a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaun, para ocupar la silla de López Obrador, cuando se vaya, si es que se va, en lo personal no lo podemos asegurar.

Esa versión surgió el día 1 de julio en el que rindió un informa de actividades López Obrador en un evento que se llevó a cabo en el Zócalo, evento en el que solamente lo acompañaron en el templete, su esposa, Muñoz Ledo y Mss. Sheinbaun, la que viene de la mano con él, desde que fuera el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. A que le tiras Noroña, en el supuesto, digo.

En conferencia de prensa el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la frontera sur está bien resguardada por México y aseguró incluso que está haciendo mucho más que los demócratas, que todos sabemos. Lo que para nosotros quiere decir que entendió bien la órden el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de varios ayeres de no saber de él, por fín nos enteramos que ya anda por éstos rumbos, lo que quizá para algunos no va a ser de su agrado, ya que don Enrique Cárdenas del Avellano es de los pocos políticos que hablan claro y sin rodeos, prueba de ello es que llegando y llegando al ser entrevistado apuntó que el acabar con las delegaciones federales provocará subejercicio de recursos y apuntó que es necesario de López Obrador corrija el rumbo y no se olvide de Tamaulipas.

Como primer país en legalizar la marihuana, y segundo a nivel mundial, Canadá está haciendo haciendo el gran negocio y liderea a nivel global el boom de la industria de la cannabis, tanto para uso médico como recreacional. Pero en México el gobierno le sacan a los capos o son de los mismos.

