RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

CRECE POSIBILIDAD ALIANZA PAN-PRI- PRD-MC EN LOS COMICIOS DEL 21.

FEDERALISTAS SE CONCENTRAN AL PEF DEL 2021 y POSPONEN EL FISCAL

Conforme se acerca la fecha para que los partidos políticos propongan a quienes seran sus candidatos, crece la posibilidad de una alianza múltiple PAN—PRI—PRD—MC para ir en contra de morena o sea Todos contra Morena (TUCOM) en la elección del 2021.

Hasta el momento el partido de acción nacional ha iniciado pláticas con los partidos políticos mencionados en el Estado de Michoacán con la diferencia que en aquella Entidad va en juego la gubernatura no así en Tamaulipas que son las 43 alcaldías, congreso local y las 9 diputaciones federales.

Ante las encuestas que marcan al partido de Morena como favorito en los 15 gubernaturas, el congreso federal, congreso locales y alcaldías, el partido de acción nacional que lleva mano en Tamaulipas con 31 presidencias municipales 22 diputados locales y apenas 3 de 9 diputados federales no quiere correr el riesgo por lo que hay la posibilidad de la alianza con el PRI que no gano ni diputaciones federales mucho menos locales y sin recursos económicos para el financiamiento de las campañas no le que otro camino que ira de la mano con quien fue su acérrimo rival acción nacional que es la primera fuerza en Tamaulipas.

En lo que concierne a los paridos chicos PRD y MC si van en alianza ganan en algún distrito o alcaldía.

Se espera que antes de que finalice este mes de la revolución se pueda concentrar la alianza que desde hace semanas se ha estado mencionando con insistencia.

En lo que corresponde a Morena este le fue bien en las diputaciones federales y perdieron 21 de 22 distritos ganando solo uno por mayoría, lo mismo que en las alcaldías que son dos Matamoros y Madero.

Fue el error del 2018 con candidatos a diputados federales sin peso político menos económicos y desconocidos y más que todo se confiaron que con el efecto del presidente iban a ganar y los resultados desastrosos.

En otro orden de ideas, la alianza federalista de gobernadores pospuso la discusión y el debate sobre el sistema del pacto fiscal y se concentraran en el presupuesto federal del 2021, bajo la premisa de que ningún estado reciba menos recursos que el 2020.

La alianza planteo; hacer la distribución geográfica de recursos pendientes INSABI y SCT.

Generar un fondo de estabilización en caso que no alcance la meta de la recaudación federal participable, usando remantes de operación del banco de México o sub ejercicios del PEF 2020 y 2021.

El documento, hecho en forma epistolar, constituye un adelanto de la agenda tentativa de los gobernadores en su audiencia con el presidente ANDRES LOPEZ OBRADOR, todavía en proyecto en la oficina de la presidencia de la República.

En otro tema, se arrancaron las encuestas telefónicas y desde este inicio de semana desde temprano hora comenzaron a sonar los teléfonos de casa para preguntar si hoy fueran las elecciones para la presidencia municipal por cuál de los siguientes actores políticos votaría.

GERARDO PEÑA FLORES, acción nacional, JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, Morena, OLGA GARZA RODRIGUEZ, PRI, descartándose tanto JR, como la diputada local y presidenta del PRI municipal.

No agregan mas nombres y todo indica que la encuesta es dirigida para posicionar al presidente del congreso GERARO PEÑA FLORES, como prospecto potencial a la presidencia municipal.

Dejan fuera muchos personajes como CARLOS ORTIZ PEÑA, JESUS MARIA MORENO CHUMA, y RAUL LOPEZ L y los diputados azules.

Cambio de tema, por el lado de los Morenos sigue punteando el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANNI, por ser quien se definió primero por MARIO DELGADO CARRILLO, cuando andaba en campaña por la dirigencia nacional al resultar ganador el legislador federal se posicionada como fuerte prospecto a la presidencia municipal o la opción a reelegirse en el congreso federal, y como el mismo lo dijo hay varias opciones en las elecciones venideras.

Sin descartar a otros activos de morena como HUMBERTO HERRERA PRIETO, quien anda en territorio en el reparto de despensas y articulo deportivo y tiene su oficina de gestoría que está dando magníficos resultados en apoyar a los sectores vulnerables.

También esta MARCELO OLAN, reconocido filántropo que con su fundación que lleva su nombre a diario apoya a los grupos necesitados y próximamente pondrá al servicio de la sociedad el banco de medicinas.

Hay desde luego otros tapados y tapadas que se sienten con meritos para aspirar a una nominación entre ellos el “ternurita” RIGO RAMOS ORDOÑEZ, a quien le falta acercamiento político con quien debe estar y no andar como los solitarios por las orillas que cree que entregando dadivas tiene las puertas abiertas para la presidencia municipal del cual esta obsesionado.

En otro tópico, en noviembre también hay descuentos del 100% en recargos del impuesto predial, y para adultos mayores, de 60 años, jubilados, pensionados y discapacitados el 50% al pagar el ejercicio 2020 en cajas de la tesorería municipal y en oficinas alternas de la comapa.

Aproveche estos descuentos y pónganse al corriente y si hay alguna duda acuda con el sub director Contador FRANCISCO PEREZ.

