Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Credibilidad Política

Los ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía están muy atentos a las pinceladas que con sus colores los partidos políticos dan en el escenario electoral de este año.

No obstante, a ello, denominador común es que esas personas quieren certeza, verdades y compromisos realizables a plazos muy cortos, más bien inmediatos, por tanto, cada precandidato o candidato tiene que delinear muy bien la forma en que se mantendrá activo en las preferencias de los ciudadanos y como someterá a sus adversarios para mantener en lo alto la buena percepción que de él tienen los grupos de votantes.

Casos como el de Adrián Esper Cárdenas, nieto de Don Enrique Cárdenas González, quien fuera gobernador de Tamaulipas hasta principios de los ochentas, que estuvo en diálogo de muy alto nivel con los directivos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, pero, terminó como prospecto del Partido Encuentro Solidario a la Gubernatura del vecino estado de San Luis Potosí, es un ejemplo de quienes tienen capital político y credibilidad para ir a las urnas por votos, muchos votos, tantos que le permitan anular los proyectos de quienes no creyeron en él.

El joven que se dedica a la policía, no quiso desperdiciar la credibilidad que tiene con su gente, ya que, con el voto en calidad de independiente llegó a la presidencia municipal de Valles, San Luis Potosí una municipio con el cual los tamaulipecos tienen gran intercambio comercial y productivo, sin embargo, no siguió en el camino de los independientes, porque se ilusionó con el partido del Gobierno Federal, sin embargo, lo dejaron fuera de la jugada porque Mario Delgado Carrillo, tuvo que dejar la candidatura a una mujer.

En un esquema en el cual la credibilidad equivale a votos directos los todavía precandidatos y aquellos que ya están amarrados para registrarse ante las autoridades electorales y convertirse en candidatos para hacer campaña, todos tienen que cuidar el capital político con el que llegaron hasta este momento y dar la batalla a los que buscan desacreditarlos, porque aquellos que marchan atrás quieren ganar terreno y aparecer con mayores probabilidades para la obtención de los votos.

Existe en este febrero loco y existirá en el marzo que es otro poco en cuanto a las condiciones climáticas, una lucha sorda en la que no existe boleta electoral de por medio todavía y, por tanto, los días que le quedan a este mes y todo el que viene la disputan entre los prospectos y prospectas se mantendrá.

En Tamaulipas están identificadas pugnas entre precandidatos y los que se consideran amarrados, en varias regiones y producto de esta situación hasta podría pensarse que las preferencias de los ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía pueden cambiar ya sea en municipios grandes o pequeños.

Nuevo Laredo puede ser el ejemplo de ciudades con muchos electores, porque es fácil percatarse de la animadversión mostrada hacia la Diputada del PRI Yahleel Abdala Carmona, quien cambió de colores, para amarecer como amarrada para la candidatura a la alcaldía por el PAN, aunque también enfrenta a los grupos del panismo que no están de acuerdo con la decisión de la dirigencia estatal.

Respecto a los municipios chicos, en Jaumave, para no ir muy lejos, la credibilidad alcanzada por uno de los prospectos de Regeneración Nacional, Alfredo García Olvera, generó que más de dos aparecieran en la escena y que, hasta en forma despiadada desde otros colores, traten de evitar que se mantenga en las preferencias de los votantes.

El joven que entró a la política a iniciativa de los habitantes de su Ejido, realizó desde hace mucho tiempo recorridos y estableció compromisos serios con los grupos sociales, para hacer que las cosas cambien en Jaumave, sin embargo, ante el respaldo manifiesto de las mayorías, le salieron enemigos a diestra y siniestra, quienes no le han podido desplazar pese a que ya entraron en juego intereses económicos de los grupos que han acumulado riqueza de la política y que traen entre ceja y ceja estar de nuevo en el poder, caso concreto el del profesor José Gudiño Cardiel.

Otros casos como el de Victoria, dónde Alejandro Montoya Lozano cree contar con las preferencias de grupos grandes de la población porque tuvo un desempeño aceptable durante los meses que actuó como alcalde sustituto, tiene que enfrentar la descalificación de algunos de sus adversarios, como Eduardo Gattás Báez, por considerar que le sacará de la jugada y en vez de ser competitivo contra el PAN, que va por la reelección de la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal, ahora es el PRI quien podría dejarlo fuera de la jugada.

Dijo el investigador Miguel Ángel Pérez en un artículo de hace unos cuatro años que la credibilidad es imprescindible en cualquier político, va unida a él siempre y le permite que tanto el electorado como la sociedad lo consideren un político válido. Podrán estar en su contra sus adversarios y los que no compartan su ideología, pero será un político viable.

Subrayó que, los políticos sin credibilidad no van a ninguna parte. Nadie los toma en serio, sus posiciones no cuentan con apoyos firmes, no se les presta atención y sus trayectorias dejan de avalarles.

Perder la credibilidad es más fácil que perder prestigio, basta una contradicción evidente, una mentira que sale a la luz o una mala acción y resulta casi imposible recuperarla porque confiar de nuevo en alguien que defrauda y que era ejemplo es muy difícil. Por ello, sin credibilidad llega el fin de cualquier político y de su carrera.

Para mantener la credibilidad, es necesario generar un vínculo de confianza con la gente que le permitirá cierto margen de maniobra en caso de cometer algún error y, si la evolución de la credibilidad es la confianza, siempre será doble el trabajo que deben llevar a cabo para mantener el nivel de preferencias con los electores.

En la antesala del registro de las candidaturas para los cargos de elección popular que se disputan en las votaciones del seis de junio venidero, cada personas que es precandidato o ya tiene amarrada la candidatura, tiene que cuidar su credibilidad y generar confianza, de lo contario los ciudadanos no irán a las casillas electoral

Visits: 373 Today: 373 Total: 817122