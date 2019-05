DIALOGANDO

“Crédito Ganadero a la Palabra” para todos: David Monreal.

Por Roberto Olvera Pérez.

Ojocaliente, Zacatecas.- Desde este espacio le informamos y dialogamos que con requisitos muy simples (10), de 69 que anteriormente pedían en los programas, se entregaron en este municipio zacatecano el pasado sábado 11 de mayo, apoyos en especie y acciones de “Crédito Ganadero a la Palabra”, consistiendo en 187 novillonas y sementales otorgados a los pequeños productores pecuarios por parte del Coordinador Nacional de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), David Monreal Ávila, beneficiando así a 47 creadores de ganado, por lo que se destacó que la entrega de este lote es al “contentillo” de los beneficiarios ya que estos están en libertad de decidir “si se los llevan o no”, porque acuérdense que las van a pagar y a nadie se les engaña.

En esta gira de trabajo por su tierra natal el funcionario federal afirmó que no hay forma de que el programa falle, ya que se han homologado el valor y peso de las cabezas de ganado, a fin de garantizar su calidad al momento de entregarlos a los beneficiarios. Es decir que, previamente los productores de vaquillas y semanales debieron cumplir con los requisitos de sanidad animal, calidad genética y adaptabilidad. Por ello, si tienen una duda: “el que pregunta no se equivoca” y para ello estamos aquí para explicarles de que se trata todo esto, o bien si tienen una inquietud, vamos a llevar la báscula hasta los eventos para que no quede duda de la calidad, dijo Monreal Ávila.

De tal manera que el Coordinador Nacional de Ganadería exhortó a los beneficiarios y funcionarios gubernamentales, cuidar el programa y evitar que otros lo contaminen, pues se ha señalado que los productores apenas las reciban las vaquillas, las vendarán o utilizarán para alguna fiesta. Pero no hay forma dijo, porque la novillona que se les entregará tiene un arete que permite identificarla en el sistema y además va marcado con la leyenda “Crédito Ganadero a la Palabra” y por lo tanto que el documento de propiedad sólo se entregará cuando terminen de pagar, antes no y así nuevos agraciados, ustedes mismos, tendrán derecho al crédito.

Este programa ambicioso “Crédito Ganadero a la Palabra” no va solo, pues tiene una modalidad de extensionismo con la cual brinda asesoría y atención por parte de una red nacional de médicos veterinarios que da seguimiento a la salud, condiciones de producción y parto de las novillonas entregadas. De tal suerte que los animales son atendidos de manera gratuita, en los casos de que se hayan cargado, parido o si presentan una enfermedad e incluso. Prácticamente todo el ganado entregado está asegurado, afirmó el zacatecano.

Esta es una entrega de apoyos que se ha hecho ya en otros estados de la República, como en Nayarit, Campeche, Chiapas y Zacatecas y en los próximos días se entregarán también en Durango, Guerrero, Michoacán y Veracruz, así como en Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas, donde en este último se hará en breve, más o menos en diez o quince días, dijo para el que esto escribe el Coordinador Nacional de la SADER, David Monreal Ávila, donde el presupuesto para este año es de cuatro mil millones de pesos en este rubro y es una instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador que nadie se quede fuera, ya que la cobertura es a nivel nacional y se bajará a todos los Estados de la República, por lo que vamos bien hasta ahora, agregó.

Cabe destacar que en este evento ganadero estuvieron presentes, además del Coordinador Nacional de la SADER, la delegada del Programa para el Desarrollo en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, la Subdelegada de la región de Guadalupe, Priscila Benítez Sánchez; el representante de la SADER en esa entidad José María Llamas Caballero, el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, el MBA. Francisco Chavira Martínez, como invitado de honor, así como el anfitrión del programa Daniel López Martínez, alcalde de ese municipio, entre otras autoridades más de gran relevancia.

El evento se llevó a cabo en el Salón Díaz de la Colonia Fernando Pámares Escobedo, donde antes de iniciar con este acontecimiento trascendental se realizó una tradicional cabalgata al más viejo estilo del oeste, donde cabalgantes, al frente el Presidente Municipal López Martínez, vestido de charro, buen jinete, no dejaba de lucirse en su penco “Su Prieto Azabache” y otros que debutaron en la travesía por las principales calles y avenidas de Ojocaliente, para darle la cordial bienvenida a su paisano David Monreal Ávila, quien en ese momento traía muchos recursos para su gente y todo quedo anotado en ese municipio ese dia.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, antes de iniciar con el evento de “Crédito Ganadero a la Palabra”, celebrado el pasado sábado en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, se inauguró la nueva Universidad de la UNT por parte de su rector Francisco Chavira Martínez, acompañado por el alcalde Daniel López Martínez, donde juntos le apuestan a la educación como una prioridad de prioridades para que este municipio, sus jóvenes y adultos trasciendan en su Estado, México y más allá de las fronteras. Bien por esa visión de ambos políticos.

2.- También algo que hay que puntualizar de este evento ganadero llevado a cabo en ese municipio ladrillero, fue que al termino del mismo, pudimos abordar al Coordinador Nacional de la SADER, David Monreal Ávila, a quien le cuestionamos que como veía la instalación de esta nueva Universidad (UNT) en Ojocaliente y nos dijo: Muy bien, excelente y gracias al rector por preocuparse por nuestros jóvenes, ya que así no podrán emigrar mas a otras partes para poderse superar en sus estudios y se reflejará obviamente en el ahorro a sus bolsillos, pues tendrán más seguridad, pero sobre todo estar ceca a su gente. Gracias al rector y a su alcalde por esa visión de futuro.

3.- Por cierto, de manera permanente, el DIF Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, a cargo de la Mtra. Marilú Magdaly Zambrano de López Martínez, ha logrado cumplir metas, brindando apoyo a los sectores más vulnerables de la población, cubriendo las necesidades básicas tanto físicas como emocionales y construyendo un verdadero apoyo para quien más lo requiere, siendo los adultos mayores los más beneficiados, pero todo esto no sería posible sin el apoyo de su esposo, el Presidente Municipal Daniel López Martínez, quien sabe que su compañera de toda la vida se ha esforzado día a día para conseguirlo, porque no ha perdido la nobleza que le caracteriza, porque cree en su equipo que le acompaña y porque cree que las cosas se pueden hacer más con menos y que se pueden lograr por el bien de todos.

4.- Este miércoles 15 de mayo, el magisterio tamaulipeco que dirige atinadamente el maestro Rigoberto Guevara Vázquez estará de manteles largos, pues tendrá su festejo anual como cada año con buenas noticias en lo económico, al entregarse estímulos en forma amplia a docentes que tienen una larga trayectoria en el sistema educativo estatal (30 y 40 años de servicio); además seguramente se anunciaran importantes beneficios en prestaciones económicas, sociales y en otros tipos de apoyos que con seguridad serán bien vistos por las maestras y maestros de las distintas regiones del estado, por lo que hay que estar muy atentos al mensaje que pronuncie ese día el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, pues vale la pena escucharlo. Enhorabuena a todas las maestras y maestros tamaulipecos en su día, que por su vocación y su amor a la enseñanza, son el pilar del desarrollo de Tamaulipas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.