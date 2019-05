DE PRIMERA……. LA DAMA DE LA NOTICIA

CRITICAN ACARREO EN EVENTO DE MORENA, LOS DARDOS VAN CONTRA EL ALCALDE.

EN LA MARCHA DE LA UNIDAD DEL PAN MOSTRARON MUCHO MUSCULO.

LOS 20/32 SIGUEN SIENDO MANIPULADOS POR LA SRA. PRIETO; LEA LO ULTIMO.

Si bien es cierto que los acarreos ha venido siendo considerada una práctica para demostrar masa a favor del partido que organiza manifestaciones o apoyo a ciertos candidatos, también es cierto que MORENA es el partido que más ha criticado este tipo de acciones que empobrecen los actos políticos donde además se presenta un dispendio desmedido de recursos, como fue el evento que opero MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ desde la Presidencia Municipal de Matamoros.

El objetivo fue recibir a la líder nacional YEIDCKOL POLEVNSKY, quien vino más por compromiso que por apoyo a los candidatos del partido que representa en todo el país ya que la selección de estos no fue lo óptimo para darle un triunfo seguro a dicho partido en Tamaulipas en las próximas elecciones.

El tema que ocupa el comentario es que quienes si llevan en la mente y en la sangre el partido MORENA como un agente de cambio político y más allá donde pueda representar una transformación para el país, han cuestionado el evento de este domingo en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo donde aunque no superaron la marcha de unidad del PAN, si acarrearon a la gente para mostrar un musculo ficticio.

CARLOS ANTELMO MORA, entre otros personajes que si enarbolan los ideales de dicho partido han cuestionado las acciones que lleva a cabo el alcalde de la ciudad, a quien lo mueve su genética priista y realiza acciones como tal que lo evidencian aún más de lo que ya la ciudadanía conoce.

Textual CARLOS MORA, opina con libertad en su muro haciendo señalamientos sobre lo que MORENA reprueba como parte de sus ideales como partido “dejare claro que repruebo absolutamente la práctica de coacción del voto, acarreo y cualquier práctica que nosotros combatimos.

Se necesita integridad y convicciones, no politiquería barata para transformar a Matamoros “, finaliza.

La crítica que en algún momento hemos realizado acerca del partido, no tiene que ver con siglas sino con los personajes que abanderan este partido y que han usurpado el espacio haciendo mala imagen de quienes si desean hacer el cambio con el partido MORENA.

Un lobo con piel de oveja siempre va a ser detectado y en este caso el alcalde de Matamoros en ningún momento le ha sumado al proyecto de nación que está operando desde el centro ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Estar operando políticamente con candidatos del PT en lugar de hacer ganar a los candidatos de MORENA, cuestiona mucho el quehacer que realiza desde una trinchera donde no le corresponde por ello la incomodidad de los que si respetan los ideales del partido de Regeneración Nacional.

Sumando a lo anterior, MARIO LOPEZ, continúa en una política de enfrentamiento con el gobierno del estado y además no le es leal al partido que lo llevo a la silla de la sexta;

¿Entonces que quiere?, ¿ cuál es su juego político’?

Sin lugar a dudas seguramente el Partido Acción Nacional también está haciendo lo suyo pero el caso es quienes han criticado los detalles del sistema y siguen haciendo lo mismo, ahora sí que ¡¡¡¡cuando el cambio¡¡¡.

Ahora si de números hablamos, MORENA se quedó corto ante la masa que movió el PAN, hay por ahí una frase “cuando los panistas se unen nadie les gana”, y esta marcha de la unidad demuestra que podría ser cierto ya que entre ellos se vieron personajes que no han andado exhibiéndose, pero que sin embargo este domingo acudieron al llamado de la unidad para demostrar que van por todo en la elección.

Entre estos personajes que no se dejan ver con frecuencia se encontraba RAMON ANTONIO SAMPAYO ORTIZ, RAMIRO GONZALEZ GARZA entre otros que le iremos señalando.

Un accidente enluto la familia del líder de los jóvenes priistas en Valle Hermoso; descanse en paz, se llamaba LUIS FERNANDEO VEGA REYES, de 22 años, quien empezó sus andanzas en la política desde muy pequeño hasta lograr la suplencia de una regiduría en Valle Hermoso.

LUIS FERNANDO, acompañaba a EDGAR SIFUENTES como fórmula por la fracción del PRI, pero una desgracia trunco la vida de este joven que seguramente seguirá construyendo sus sueños en lo alto en otra dimensión.

Nos avisan que quien fuera además presidente de la Red de Jóvenes, en aquella vecina ciudad, tendrá un homenaje póstumo a las 900 am de este martes, posterior una misa de cuerpo presente a las 10 horas para posterior despedirlo.

Su cuerpo está siendo velado en Jardines de la Paz, en Valle Hermoso, le deseamos a su familia una pronta resignación acompañada en la fe de Dios y que su alma encuentre la paz eterna.

De plano que estas personas candidatos del 20/32 deberían tener una ilustración de lo que significa el concepto de identidad de tu ciudad, pero claro seguramente al igual que muchos que llegaron a esta frontera, algunos no se han apropiado de lo que esta frontera les ofrece y les da igual cambiarle el nombre a una plaza que ser candidatos.

Resulta que estas personas manipuladas por SUSANA PRIETO, están invitando al cierre de su campaña el próximo 26 de mayo, en la plaza principal a la cual le llaman SUSANA PRIETO, sin más ni más la dirección se lee; Cierre de Campaña 26 de Mayo, Plaza Susana Prieto.

Así sea una plaza que no tiene nombre, o sea la principal o alguna que ya lo tiene, la señora no puede venir a Matamoros a imponer y menos unos borregos a opinar; porque quien no tiene decisión propia y permite que otros te manipulen, se llama manada.

Estos son los candidatos del 20/32 usted sabe si desperdicia su voto, nadie puede permitir que estas personas lleguen a representar a la mayoría.

