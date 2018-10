SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVÍAN PERALTA

-CTM RIO BRAVO CON PROBABLE GOLPE POLITICO DE SUCESION

-MORENA RIO BRAVO BUSCA UNIFICARSE

LAS ACTITUDES DE ALGUNOS representantes de organismos civiles no ayudan en mucho.

LA CRUZ ROJA MEXICANA delegación Río Bravo sigue siendo blanco de agravios a la ciudadanía al no cumplir su cometido.

EN LA RED SOCIAL fueron señalados por ciudadanos que no cumple su función de ser un órgano de apoyo y auxilio en momentos donde la salud está de por medio.

Resulta que por un traslado de una clínica particular al IMSS ahí mismo en la ciudad de Río Bravo cobran $700.00 y es lamentable que se bañen de esa forma con la ciudadanía en momentos tan críticos al menos que sea un negocio.

CUAL AYUDA ENTONCES es con la que cuenta el ciudadano?, es la principal queja de quienes hemos cooperado con la institución durante años y cuando se requiere el servicio se cobra como si no le debieran a los ciudadanos, a la niñez que coopera en cada colecta anual que realizan.

JOSELYN CANTÚ presidente del patronato podría dar cuenta porque además de este alto cobro para cualquier acción en que se utiliza la ambulancia se cobra como si fuera un traslado fuera de la ciudad.

Y también bueno sería saber si aún siguen prefiriendo rentar los muebles a CAPUFE porque significa más negocio que estar prestos al auxilio de la ciudadanía cuando se requiere un servicio de ambulancia como sucedió en días pasados también y se dio a conocer en la red social por parte de ciudadanos.

ES IMPORTANTE QUE SE REVISE POR parte de la presidente del patronato, de los integrantes del patronato que se les tome en cuenta y no se vea como un negocio particular únicamente.

Solo esperamos no nos vuelvan a llamar por conducto de uno que otro compañero comunicador para que “LE BAJEMOS” con nuestros señalamientos, no estamos impuestos a que nadie nos señale o quiera decirnos como hacer nuestro trabajo informativo o coartar el derecho a la libertad de expresión y menos con tanto tiempo en estos menesteres y menos que ahora el esposo de la presidente del organismo es funcionario municipal del ayuntamiento que preside CARLOS ULIVARRI LOPEZ con quien la ha jugado desde hace tiempo.

POR LO que si las cosas en la cruz roja van a seguir así para Río Bravo y nosotros los habitantes, dudamos que pueda mejorarse y siga siendo al parecer un negocio más que una institución benemérita

ZORAIDA DE LA CRUZ diputada federal suplente por el II distrito electoral viene trabajando activamente en la gestión social con la titular de la representación federal OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA que en todo momento se trabaja desde la cámara pero también en el resto de los municipios que conforman en el distrito electoral desde Nueva Cd. Guerrero hasta Reynosa.

POR CIERTO el delegado del CEN del PRI asignado a Tamaulipas JULIÁN LUZANILLA proviene del equipo político de colaboradores del ex gobernador de Chihuahua CÉSAR DUARTE así que no creo que tenga mucho que aportar el ex funcionario de gobierno duartista en Chihuahua.

Y HABLANDO DE COSAS MEJORES le comento que surge un prospecto a la diputación local por Matamoros con amplia trayectoria política desde las juventudes dentro del PRI.

Me refiero al ex dirigente juvenil, ex dirigente local del PRI, e funcionario municipal, ex diputado local ya en una ocasión como es MARIO TAPIA FERNÁNDEZ y que no hay que perderlo de vista pues como prospecto mucho podría aportarle al tricolor en estos momentos que las cosas no andan bien.

DE MUY LAMENTABLE se ha señalado la agresión sufrida en la persona de CARLOS TURRBIATES activista político del partido MORENA en el sur del estado concretamente en el municipio de Madero donde se le conoce como alguien que en su momento luchó internamente en su partido para ser el candidato a la presidencia municipal sin lograr el objetivo.

Mientras que en el estado BERNABE URIBE MORA hizo un foro de salud y desconocemos en calidad de que o de quien lo hizo este evento en la capital del estado y mismo que molesto ampliamente al senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y donde esto está provocando que ya se carguen algunos sinsabores entre el equipo que está por arribar a la presidencia de México y que no ayuda en mucho además de que la oficina del senador parece no tener el mismo contacto con quienes se acercaron en primera instancia con el medico victorense o es que acaso algunos personajes que ya lo rodean al doctor AMÉRICO no le están ayudando mucho que digamos pues ya de sobra es conocido como se las gastaban algunos en años anteriores en puestos en otra ocasión y porque sabemos lo señalamos así es de que doctor AMÉRICO tendrá que cuidar muy bien la conformación de su equipo de trabajo.

ENVIAMOS nuestra felicitación por su cumpleaños este 30 de octubre a MONSERRAT BLANCO, HILDA CAMACHO, DANIEL RODRIGUEZ, ABEL CASTILLO, JUAN MANZUR OUDIE, LOLICA CANO, ARON HERNANDEZ, JOEL BARRAGAN, GABRIEL ALVARADO E IVANA RUBALDINO…

RATIFICADO EDUARDO LOPEZ ARIAS como director de obras públicas y desarrollo urbano y medio ambiente, se ratifica una vez más los compromisos políticos de la presidente municipal MAKI ORTIZ DOMINGUEZ en Reynosa y sin problema alguno fue autorizado por el cabildo municipal.

CARLOS GARCIA REYNA, LYN RUANO Y NORMA PARRA SALAZAR son regidores del PRI en la administración de coalición en Rio Bravo y se preparan para darle vida a su partido político y llevar a cabo gestiones sociales no solo de sus militantes o simpatizantes políticos partidistas por lo que estaremos muy al pendiente de conocer sus actividades.

YA EN EL TEMA POLITICO DEL PRI se preparan para desconocer al secretario general del Comité ejecutivo local de la federación de trabajadores de Rio Bravo DAVID DELGADO GIL que tiene ya varios tiradores para alcanzar la secretaria general del comité en mención y con ello la salida nuevamente de DAVID DELGADO como hace años le hicieron una jugada de lo que también estaremos observando el manejo político que hace EDMUNDO GARCIA ROMAN.

YA SE LEVANTAN VOCES en desacuerdo a que el próximo año se renueven las placas y la tenencia de su vehículo.

ALGO QUE dijeron en campaña electoral y no han cumplido, por lo que voces de ciudadanos, sociedad civil en general en el estado de Tamaulipas manifiestan su inconformidad de que se cobren estos trámites el próximo año y mismo que es año electoral.

MARCELO OLAN MENDOZA presidente de la fundación “Marcelo Olan” que ayuda a la comunidad se prepara para un magno evento de nueva cuenta el dia 6 de diciembre con la presentación de grupos musicales y que seguramente tendrán el éxito que siempre ha tenido.

ESTO que se recaude será para bienestar de actividades en favor de las diferentes colonias, ejidos y comunidades de Reynosa así que prepárese para este magno evento el 6 de diciembre.

RAMIRO BARRON ex regidor del ayuntamiento de Rio Bravo están en espera de una posición política y podría ser llamado a un cargo del gobierno federal, pero sin descuidar el trabajo político que han realizado y en este tema hay la posibilidad de que mujeres puedan ser las abanderadas del PT en la elección al congreso del estado en junio del 2019.

MORENA EN el municipio de Rio Bravo espera que se unifique para dar la pelea política en la elección del 2019 mas no aceptan que se haga una nueva coalición con el PT ni con otro partido político como el PRI.

ESPERAN que se abran los espacios políticos que se trabaje en unidad y para todos, aunque la posición es difícil para ser una sola posición político electoral.

Y EN EL RUMBO DE Movimiento ciudadano su dirigente municipal NEREYDA BALBOA GOMEZ dijo estar trabajando coordinadamente con su regidor en el ayuntamiento de Rio Bravo, pero sobre todo llevando la voz ciudadana y la gestión permanente en la política de trabajo que andan implementando en la ciudad.

Enviamos nuestra condolencia y abrazo de solidaridad para la familia PEÑA ZAMORA Y PEÑA ORTIZ ante el deceso de DON MIGUEL PEÑA ZAMORA. En especial a nuestro compañero comunicador MANUEL PEÑA ORTIZ director local de Televisa de Reynosa, para el y su familia nuestro deseo por una pronta resignación.

Y nos veremos.