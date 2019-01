T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

¿CUAL AUSTERIDAD?: GASTARÁ AMLO MAS QUE PEÑA NIETO EN 2019

X.-BAJÓ GASOLINA EN LA FRONTERA, NO POR AMLO, SINO POR HOMOLOGACIÓN

EL TEMA DE Austeridad, planteado en campaña por Andrés Manuel López Obrador, “ha sido un vil engaño, traición y falacia del Presidente, al pueblo de México”. Porque en esencia, “los números no mienten”, dado que el Congreso de la Unión controlado por los Diputados de MORENA, autorizó 5 billones 778 mil millones de pesos como presupuesto de egresos para este año nuevo 2019, presupuesto que comparado con el de Enrique Peña Nieto en 2018, lo rebasa con un 10 %, porque el gasto “del marido de la gaviota”, fue de 5 billones 279 mil millones de pesos, detalle con el cual se confirma “una mentira más de AMLO”. Y esto no es estar en contra del mandatario mexicano, sino más bien señalando los engaños de quien dijo “SERÍA LA ESPERANZA DE MÉXICO”.

LÓPEZ OBRADOR, por la serie de mentiras que se han venido gestando en su gobierno, está quedando como “el principal enemigo del contexto nacional ciudadano”, salvo que a partir de ayer primero de enero de 2019, con hechos empiece a demostrar lo contrario. Porque, todo mundo en México recuerda que, “él dijo que bajaría la gasolina y que sabía cómo reducir el costo de estos productos”, pero este buen propósito, lamentablemente no se ha generado. Y por el contrario, hoy se tiene la mala noticia de que, “LOS GASOLINAZOS HABRÁN DE CONTINUAR EN GRADO SUPERLATIVO”, esa es la cruda realidad, porque su Congreso de MORENOS, aprobó seguir cobrando el IEPS. (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios).

DAR A CONOCER esta clase de noticias, es un mero lamento para los mexicanos que, “tenían la esperanza de tener gasolinas, diesel y energía eléctrica más baratas”, como fue la promesa de López Obrador, cuando éste, “a grito abierto en campaña”, acusaba de mentiroso y traidor al mega trampa de ENRIQUE PEÑA NIETO, por ser éste, “uno más de los autores de los gasolinazos” y antes de él, los causantes de este perjuicio, lo fueron Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quezada y Ernesto Zedillo Poche de León, ex mandatarios de muy triste memoria, para la historia de nuestro país.

SIN EMBAGRO, López Obrador, “está siendo uno más de los Presidente enemigos y traidores de los mexicanos”, porque lo prometido por él, “han sido palabras y buenos deseos que se ha llevado el viento”. Argumentando, para ello que sin el IEPS, aplicado a las gasolinas y el diesel, “México se iría a la bancarrota económica”, pero si él, ya sabía que esto ocurriría, debió ser honesto, no prometiendo lo que sabía no podría cumplir, y como dijo por ahí con mucho acierto y valentía una señorita Altamirense Mar Fortanel “en las redes sociales” que: “AMLO, NO ES MAGO, PERO SI BOCÓN Y MENTIROSO” apreciación muy certera, porque desde el primero de enero de 2019, “se confirmó el aumento a las gasolinas” en el interior de la República, no así en las frontera, porque además este nuevo Gobierno, erradicó, “los subsidios” y por ello, el costo de estos productos, se ha disparado irremediablemente.

Y DECIRLE Andrés Manuel al pueblo que, “por culpa de los gobiernos pasados del PRI y del PAN México está en tales circunstancias”, eso, naturalmente, no justifica su engaño, porque no fue honesto con la sociedad nacional, porque simple y llanamente, las familias que esperaban mucho de López Obrador, se están sintiendo defraudadas, por tanta falacia expresada por el Ejecutivo Federal, para que le dieran el voto y llegar a la Presidencia de la República, porque ese era su propósito.

EN CONSECUENCIA, les diré que el presupuesto de egresos del Gobierno Federal para el 2019, entregado por el Secretario de Hacienda CARLOS URZUA al Congreso de la Unión, supera al de Peña Nieto, como ya lo he explicado, cuyo detalle, ya es del dominio público, con lo cual se confirma que, entonces “de nada ha servido” que, Andrés Manuel López Obrador, haya anunciado “con bombo y platillo” quitarles las pensiones a los ex Presidentes de la República, (medida por cierto muy acertada) y anunciar el tema austero de bajar los salarios a los servidores públicos, reducirle gastos al INE y él, ganar un 60 % menos de lo que obtenía como sueldo EPN.

PORQUE hoy vemos con tristeza que, el gasto anual corriente de la Federación, es superior a los pasados y eso, habla de que, López Orador también MINTIÓ AL PUEBLO, al decirles que, “México no debía tener Gobierno Rico con pueblo pobre”, porque entre otras cosas, les comento que, los gandayas Diputados Federales y Senadores de MORENA, se han pasado todas sus promesas “por el arco del oportunismo”, olvidándose de su interés por ser realmente “Un Gobierno Austero”.

LOS MEXICANOS, votaron por un cambio genuino y no de mentiras, cuyas falacias del gobernante Andrés Manuel, se han venido confirmando de manera cruel e inmisericorde, porque el pueblo seguirá sufriendo los embates de quienes dijeron “serian la esperanza de las familias” de nuestra querida República mexicana, pues creo y considero que, “este nuevo gobierno, debió cumplir y no lo ha venido haciendo” y eso, por obviedad, ya viene generando acentuada inconformidad e indignación de la gente hacia López Obrador, porque “este mago fue más bocón y mentiroso”, como lo afirmara con gran acierto la señorita Altamirense el 29 de Diciembre en las redes sociales.

POR LO ANTERIOR, queda claro que, “los ahorros anunciados por AMLO”, por el dineral que decía se gastaban los diputados, senadores y ministros de la Suprema Corte y con vender el avión presidencial, se habrían de hacer muchas cosas para el bien de los mexicanos, pero nada de eso, ha sido cierto. Porque el autorizado presupuesto de egresos de este 2019, confirma que, que NO HAY NINGUNA AUSTERIDAD REPUBLICANA, como lo enfatizara “viento en popa” el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, quien ante la gente de toda la geografía nacional, está identificado como “un auténtico mitómano”. Y en consecuencia, “EL NUEVO GOBIERNO, LE ESTÁ DANDO AL PUEBLO, ATOLE CON EL DEDO”, eso la verdad es ofensivo y, no se vale.

BAJÓ GASOLINA EN LA FRONTERA POR LA HOMOLOGACIÓN Y NO POR EL GOBIERNO.

REZA EL ADAGIO que, “no me digan y que no me cuenten”, esto viene a colación, porque ANDRÉS MANUEL, en las ruedas de prensa matutinas allá en México, dijo adornándose que, “la gasolina bajó en la frontera” y eso es cierto, pues la gente de esta región lo ha confirmado, pero tal reducción, “no fue por decisión de su gobierno o del Congreso”, sino por la obligada homologación con la gasolina que se vende de aquel lado del río bravo o sea en la frontera americana, donde el galón que es de 3 litros 554 mililitros su costo oscila entre 1 dólar con 89 centavos, (promedio), que sería un aproximado de 10 pesos por litro.

Y SI EN LA frontera mexicana, la gasolina magna que es la más barata bajó a alrededor de 13 pesos con 28 centavos, aun con este costo por litro, este precio, sigue estando muy por encima del costo por litro del carburante americano. O sea que, “ni siquiera por la homologación”, se ajusta al precio real del litro de gasolina mexicana, con la de los vecinos el norte”, cuyo tema, confirma que, el nuevo gobierno de México, en este tenor tampoco está cumpliendo con la homologación en los precios de nuestros carburantes, pues así lo establecen los hechos.

HACER esta exposición, es para que, la gente de todo México vea la realidad de lo que, NO SE ESTÁ CUMPLIENDO en este inicio de actividades gubernamentales y, naturalmente, dejen a un lado la pasión o el fanatismo que, muchas gentes tienen hacia el gobierno federal, del que incluso diremos, “ya ha anunciado cosas muy buenas”, las que en un marco de profesionalismo habremos de destacar, como el apoyo a la educación con millones de becas para niños de kínder, primarias y secundarias, así como el apoyo económico a alumnos preparatorianos y profesionistas, sin olvidar el pago al doble en los salarios en la frontera y el incremento a las pensiones a los de 65 años y más, detalles que sin duda son valiosos. Eso también lo diremos, porque el propósito nuestro, es exponer con equilibrio informativo o periodístico, LO BUENO Y LO MALO.

EN ESTA profesión, tenemos que decir las cosas como son, como también es deber del nuevo Gobierno Federal decir las cosas con realismo y no con mentiras o falacias. Porque fue mentira de AMLO lo de bajar los costos de las gasolinas, diesel, el gas y la luz, porque sencillamente, NO LO HA HECHO y reitero que, “no se adorne” el nuevo mandatario mexicano, diciendo que bajó la gasolina en la frontera, como si esto, “hubiese sido una magnífica decisión suya y de su Congreso”, porque eso, NO ES VERDAD y sino que le pegunten a todos los millones mexicanos del interior del país que votaron por él, quienes “ya hablan no gratamente de ANDRÉS MANUEL, por haberles mentido”, dado que los precios de las gasolinas después de la línea fronteriza, están por encima de los costos que se tenían hasta el pasado 31 de diciembre, porque los Diputados de MORENA, aparte de aprobar el IEPS, aprobaron también “erradicar el subsidio” de los combustibles, sufriendo estos productos una lamentable disparidad económica más, disparidad con la que este gobierno, “AFECTA AÚN MÁS EL BOLSILLO DE LOS MEXICANOS”.

POR ESO, ahora todo mundo en México, se pregunta: donde esta eso de ¿NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR?.

