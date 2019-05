DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA…….

¿CUAL ES LA REALIDAD DEL MATRIMONIO LOPEZ OBRADOR- GUTIERREZ MULLER?

¡¡¡¡SE ACABO EL CONTRATO PEÑA NIETO-RIVERA ¡¡¡¡¡

EL MATRIMONIO EN LA POLITICA

Lo que muchos mexicanos esperaban se cumplió, el compromiso concluyo y la relación marital también, así son los contratos entre la política y el espectáculo, como en una telenovela donde los productores contemplan dos o tres finales, el de ENRIQUE PENA NIETO y ANGELICA RIVERA, era un final anunciado, desde el inicio, así lo hicieron parecer desde el principio del gobierno priista.

El ex presidente expresó en su cuenta de Facebook e Instagram su agradecimiento a la actriz que se dio a conocer como “La Gaviota”; el papel que había protagonizado previamente a que contrajera nupcias con el entonces gobernador del Estado de México.

El papel de la actriz no cambio jamás, siempre se le vio y trato así, como utilería, fingía, iba y venia acompañaba, pero siempre se le trato mal, ella transparentaba lo que en realidad sucedía, los estrategas de los Pinos en aquel entonces jamás pensaron que si la involucraban en temas sociales el matrimonio entre ellos pudo haber sido menos falso, sin embargo la actuación de la primera dama fue de primera, ella cumplió y ojala la indemnización sea bastante buena también.

No es la primera vez que una pareja combina el mundo del espectáculo con la política, se han dado casos en todo el mundo, pero en los últimos años en México se ha repetido esta fórmula.

La unión entre miembros del espectáculo y políticos más mediática ocurrió entre ANGELICA RIVERA y ENRIQUE PENA NIETO. La pareja llamó poderosamente la atención porque PEÑA NIETO era el presidente de México y ella la primer dama; dupla espectáculos-política que accede a la presidencia mexicana.

Probablemente la unión de la ahora ex pareja presidencial cumplió un propósito fundamental en las épocas de la candidatura a la presidencia y de la campaña política que se concretó el día de las elecciones: hacer que la figura del candidato a la presidencia de la república llegara a un público al que no le interesa la política y que está pendiente de las noticias de espectáculos; esto inevitablemente se transformó en votos, aunque mucha gente asocio esta unión matrimonial como un pacto simplemente comercial.

Esa asociación matrimonial entre Peña Nieto y Angélica Rivera cumplió su función pero también provoco aspectos negativos.

Hubiera sido bueno ver a la ex primera dama, asumiendo a plenitud su rol con los más vulnerables del país, apoyando campañas contra la violencia de género, desarrollando las capacidades de las mujeres de nuestro país, gestionando recursos para la creación de economías de traspatio y de microempresas femeninas.

Solo de esta manera -como dicen los economistas, hubieran maximizado su alianza para haber terminado bien su carrera política.

La fórmula efectiva para ello ya no la representará la publicidad desmedida, ahora son necesarios los resultados, porque la opinión pública ya no calificará -para lo que venga- si la pareja saluda y convive con el Jet Set nacional, si saludan a las hermanas Kardashian y un largo etcétera; ahora querrá que no existan asuntos como la Casa Blanca de PÉÑA NIETO Y ANGELICA RIVERA, por lo menos.

Se llama BEATRIZ GUTIERREZ MULLLER. Tiene 42 años de edad y, junto con ANDRES MANUEL, tienen un hijo llamado JESUS ERNESTO. La señora de LOPEZ OBRADOR, es de muy bajo perfil. Su caso es el de las mujeres de políticos que prefieren mantenerse al margen del reflector que enfoca cada movimiento de sus maridos.

Sin embargo, hoy BEATRIZ MULLER, quien dijo no sería la primera dama haciendo las funciones como tal en el ámbito político y social, denegó dedicarse a lo que otras esposas de presidentes habían hecho durante toda la vida y explico que la cultura y las letras serian su pasatiempo mientras su esposo se encarga de la cuarta transformación; la realidad es que no se sabe si ellos son una pareja presidencial con diferentes intereses y gustos o si la realidad es que ya no son una pareja normal que comparte sueños en común.

El alejamiento de BEATRIZ de las actividades de su esposo se nota en la agenda del Presidente de México, lo que hace hipotéticamente pensar que ellos ya no son una pareja normal y que lo que comparten tampoco tiene que ver con el amor.

El matrimonio en la política

El matrimonio en la política nos ha dado ejemplos de parejas que no habrían triunfado tal como lo hicieron sin la ayuda de sus cónyuges, y su trayectoria testifica ante los demás.

* BARACK y MICHELLE OBAMA

BARACK fue el 44° presidente de los Estados Unidos, elegido dos veces en los años 2008 y 2012. Hasta la fecha, lleva 24 años de casado con MICHELLE y juntos se convirtieron en la pareja presidencial más famosa.

Ambos confiesan que no ha sido fácil mantener un equilibrio del matrimonio en la política, pero que juntos han conseguido salir adelante.

MICHELLE fue indispensable en las decisiones de OBAMA y su compañía ayudó al ex mandatario a cumplir su deber de la mejor forma posible.

* EVA y JUAN PERON

EVA DUARTE fue una dirigente, política y actriz argentina que se casó con el Presidente JUAN PERON. Apoyó a su esposo durante la campaña electoral de 1946 y durante su mandato, fue el complemento perfecto.

Probó que la política no era sólo para hombres, impulsó el voto femenino en Argentina y fundó el Partido Peronista Femenino. El mismo Perón declaró: “EVITA merece una medalla por todo lo que ha hecho en pro del trabajo (…) Para mí, ella vale más que cinco ministros juntos”.

Sin duda, un matrimonio en la política que dejó su huella para el futuro.

* FELIPE CALDERON y MARGARITA ZAVALA

MARGARITA fue primera dama durante el sexenio de FELIPE (2006-2012), donde se destacó por su labor social en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, protección de niños migrantes y apoyo en zonas de desastres naturales.

Fue pieza clave en las decisiones de CALDERON y aspiro a la contienda presidencial del 2018.

Así como ella apoyo a su esposo en el pasado, el ex presidente confiesa que juntos han cambiado su forma de ver el mundo: “Desde que éramos más jóvenes, aprendí mucho de ella, lo que representaba precisamente ser mujer y ser hombre”.

La tarea de mantener un matrimonio en la política puede parecer un tema irrelevante, pero la verdad es que contar con una pareja que te ayude, aliente y dé palabras cuando lo necesitas, es algo que a ningún personaje de este campo debería faltar.

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS arabelagarcia01@hotmail.com