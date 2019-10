T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“CUANDO LAS COSAS SE HACEN MAL, MAL ACABAN”..!

REZA EL ADAGIO que, “cuando las cosas se hacen mal, mal acaban”, esto viene a colación por el tan complejo tema que priva al interior del Sindicato Nacional de Petróleos Mexicanos, porque en el nuevo Gobierno de la República, “no habrá más tolerancia para caciques gansteriles” como lo fue el cesado CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS, el que, junto a los 36 Secretarios Generales que “están en la mira”, de la disidencia petrolera, “no tendrán escapatoria judicial”, porque, según fuentes de Pemex, hay versiones contundentes que, señalan en plan tajante que, “la mayoría de los líderes seccionales”, están inmersos en la venta de bienes muebles e inmuebles de las organizaciones sindicales petroleras que “tuvieron bajo su poder y dominio”.

ESTE CONTROVERSIAL tema, ha venido causando enorme revuelo político-sindical en las filas de la máxima industria mexicana, desde “la caída del otrora poderoso líder petrolero Romero Deschamps”, motivo por el cual los Secretarios Generales de las Secciones Sindicales de todo el país, “al verse desprotegidos políticamente”, están conscientes de la patética situación por la que, de “Ipso facto” (de hecho) ya vienen atravesando, cuya cuestión, podría obligarlos a “TENER QUE PONER TIERRA DE POR MEDIO”, porque saben que esto, “nada bueno les depara” a aquellos líderes que, “obraron por vender bienes muebles e inmuebles” propiedad de Petróleos Mexicanos, aparte de “haberse apropiado de los millonarios recursos de las cuotas sindicales” de las que jamás informaron a sus representados.

POR ESTE relevante caso en PEMEX, a nivel nacional hay un clima de muy marcada incertidumbre, incertidumbre que, naturalmente, “trae de cabeza” a los aun dirigentes sindicales petroleros, porque estos, ahora ya no tienen de su lado “a quien pudiera salvarlos de la grave situación jurídica que enfrentan” y por esta razón, saben que, sin objeción alguna, “están obligados a rendir cuentas claras” ante las autoridades que los reclamen, porque citan que, “los inconformes e indignados petroleros que, “fueron sometidos y pisoteados en sus derechos laborales”, no quitarán el dedo del renglón “hasta que se les haga justicia”.

AQUÍ EN TAMAULIPAS, ya se vienen citando fuertemente los nombres de EDRAS ROMERO VEGA, “Jefe nato” de la Sección I de ciudad Madero y en Reynosa los nombres de MOISÉS BALDERAS CASTILLO ex Secretario General de la Sección 36 del STPRM y el del actual líder petrolero GUSTAVO HONORATO YOUNG MEDINA, a quienes acusan de represores, como lo denunció públicamente el obrero petrolero JOSÉ ISIDRO AVILA, acusando entre otros a JORGE LABASTIDA MAR, señalando el quejoso actos de corrupción “contra la referida tercia” de integrantes del Sindicato de Pemex en esta fronteriza ciudad.

POR LO ANTERIOR, se refleja que, todos aquellos intocables representantes sindicales petroleros que, “por más de dos décadas y media, “tuvieron el poder político-sindical en sus manos”, ahora tendrán que verse en la imperiosa necesidad de “huir del país” o bien a “rendir cuentas claras” a sus agremiados inconformes, los que, sin duda, les harán justos reclamos, basados en lo que marca o establecen los estatutos del STPRM, situación que por obviedad, “se vislumbra no grata” para los ex poderosos dirigentes petroleros de todo México, los que para su desgracia, “el ciclo en Pemex, se les ha terminado” al arribar al poder político mexicano, el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, esa es la cruda realidad.

HAY QUE hacer hincapié para señalar que, “las burdas estrategias sindicales” de CARLOS ANTONIO ROMERO DESCHAMPS, no causaron impacto a su favor, al contrario, todo se le vino encima, al ultra-poderoso dirigente petrolero, porque el mandatario mexicano AMLO, repito, “jamás cayó en los negros propósitos” que, naturalmente, Romero, se había trazado para “él, poder reclamar en el marco de la ley”, los derechos laborales como líder del STPRM, pero “CUANDO LAS COSAS SE HACEN MAL, MAL ACABAN”. Y por este escabroso motivo, “muchos influyentes” integrantes de los sindicatos de Pemex, están ante una terrible encrucijada sindical y de carácter penal, eso es lo que se profesa entre la grey petrolera ofendida pro sus dirigentes.

EL CASO ES QUE, ahora los petroleros de planta, transitorios y jubilados que fueron arteramente subajados, humillados y sometidos por los “amos y señores” de los Sindicatos Petroleros de toda la geografía nacional, no desaprovecharán la oportunidad, para que, “LES HAGA JUSTICIA LA REVOLUCIÓN” y en este marco, exigir a los representantes sindicales que, “regresen los bienes muebles e inmuebles que vendieron” porque son propiedad de los sindicatos de Pemex y también propiedad de los trabajadores, aparte de que, “los corruptos que están en la mira”, sean sometidos al marco de la ley, porque no debe olvidarse que, “LOS QUE LA HACEN LA TIENEN QUE PAGAR”, al menos así lo expresan los inconformes obreros petroleros que, ahora esperan que “la vida les cambie” porque “ya no tendrán que seguir sometidos al yugo sindical” de los enemigos que, ellos tenían como líderes petroleros en todo México.

