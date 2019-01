DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

CUANDO UN AMIGO SE VA; DESCANSE EN PAZ EL DR. MIGUEL DE LA ROSA MEDRANO.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS HACE HISTORIA.

REGIDORA Y MAMA DE LOS GEMELOS GRANADOS FAVILA PROMOCIONA A SU HIJO BETITO EN REDES SOCIALES DE COMPRA Y VENTA.

Nos sorprende la vida de los políticos pero también su muerte y este lunes murió MIGUEL DE LA ROSA MEDRANO, escritor, político y analista, quien por muchos años dedico su vida al servicio público; en su andar tuvo la oportunidad de pasar desde una aula educativa hasta por un Congreso, siempre atento a la actualización académica logrando su grado de doctorado.

En su andar deja un gran legado, algo de lo último que hizo fue estar muy pendiente de la campaña de JOSE ANTONIO MEADE KURIBREÑA, tenía amigos cercanos a él, también lo hizo en la reelección de JESUS DE LA GARZA, igual seguía escribiendo su columna política donde plasmaba sus ideas, sus análisis donde leía el futuro del país.

MIGUEL DE LA ROSA tenía el don de tener una plática bastante atractiva, conocía de todo un poco, los temas podían ser muy variados, desde cultura y no se diga la política, empezó muy joven y tuvo al lado buenos maestros que aprendió y le aprendieron.

Se va joven del mundo terrenal pero en su estancia aprovecho y vivió, descanse el paz, nuestro pésame a la familia, su esposa LORENA DE LA ROSA y sus hijos de quienes estaba profundamente orgulloso y amaba como todo padre dedicado a la familia.

En otra información, le comentamos que encendimos la radio y en ese momento en la frecuencia se encontraba en entrevista la regidora número cinco, JULIA ROSA FAVILA CASTILLO, quien pareciera más bien vendedora de algún producto que edil y nos llama la atención la manera en que no está bien informada sobre los temas que aquejan a las instituciones de salud como el IMSS y el Hospital General ya que la señora decía que todo perfecto y que la atención también bien cuando no hay cardiólogos, no hay citas rápidas entre otras situaciones que viven los enfermos en estos centros hospitalarios, ojala se diera la vuelta y se quedara cuando menos unas dos horas para que vea el calvario de la gente que por necesidad tiene que estar ahí en calidad de paciente o de familiar, de veras que la mama de los muchachos GRANADOS FAVILA se pasa.

Alguien debería ofrecerle una asesoría en cuanto a cómo desempeñar su función como regidora, ya que también se pone a promocionar a BETITO GRANADOS por las páginas de Tianguis Compra y Venta, la noticia fue las dos mil roscas que entregaron estos días por las fechas apropiadas al día de reyes.

“Que OSO” dirían los gemelos si tuvieran 18 años, sin embargo hay que tener nivel hasta para hacer este tipo de publicaciones a fin de darle difusión a su retoño para que logre una diputación local, en fin ¡¡¡¡.

Haciendo un recuento sobre el quehacer que realiza un Secretario del Ayuntamiento, nos encontramos con que el súper héroe de la administración actual EFRAIN ENCINIA MARIN, es el peor Secretario en la historia de la ciudad.

Basta recordar a cada uno de ellos en los ultimos 20 años de administraciones anteriores ; de HUMBERTO ZOLEZZI a ABELARDO MARTINEZ, por lo menos en los primeros tres meses se la llevaron limpia en cuanto a votación unánime en las reuniones de cabildo ( aprobación de algún tema o proyecto) , sin embargo, hoy ENCINIA MARIN, por lo regular tiene abstenciones, votos en contra , etc., pero una sola no la ha sacado limpia.

Usted dirá que es un cabildo plural, claro los otros también tuvieron de todos y vaya que en su momento DAVID MORALES les hizo ver su suerte, así otros que se pueden mencionar, sin embargo lo que hoy se vive no es un caso para replay.

El funcionario de primer nivel (EFRAIN) y encargado de los temas más álgidos de la administración quiere ser candidato a una diputación local; ¿qué partido podría acogerlo?

El que ya anda haciendo maletas para irse a su casi pueblo natal es el Secretario de Educación, ALEJANDRO VILLAFAÑEZ SAMUDIO y uno de los integrantes del sequito consentido de alcalde matamorens; lo que dicen sus allegados es que recibió una invitación del gobierno del estado morenista de Veracruz.

Por cierto el gobernador de Veracruz, el morenista CUITLAHUAC GARCIA JIMENEZ,, anunció que no presentará su declaración 3 de 3, es decir la patrimonial, de intereses y la fiscal, por considerar que esa plataforma ciudadana no es legal.

“La presento cuando sea legal“, atajó el mandatario estatal, quien desestimó la declaración 3de3, la cual forma parte de una iniciativa anticorrupción de la sociedad civil mexicana, impulsada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

De acuerdo con el portal oficial, hasta ahora 958 funcionarios públicos han presentado sus tres declaraciones en la plataforma ciudadana; entre ellos 26 de 32 gobernadores y 65 de dos mil 457 presidentes municipales.El Ejecutivo Estatal, señaló que al no ser legal dicha plataforma, entonces se abstendrá de presentar sus tres declaraciones.

Hoy dijo el alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ, que quien no funcione en su administración se va, no creemos que su asesor número uno se vaya por malo aunque si por mal hablado, pero lo cierto es que de ser congruente el presidente municipal ya debería estar pensando en un buen número de gente de primero y segundo nivel que no le sirve.

Lo que hoy presento MARIO LOPEZ en su plan municipal de desarrollo atonto a muchos con tantos millones, que de ser cierto Matamoros se convertiría en una ciudad diferente, por el bien de esta frontera ojala sea cierto.

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS arabelagarcia01@hotmail.com