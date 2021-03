RELOJ POLITICO

CUENTA REGRESIVA PARA CABEZA DE VACA PARA SU DESAFUERO COMO GOBERNADOR.

ARMANDO ZERTUCHE SOLICITARA LICENCIA EN EL CONGRESO.

INICIAN LIMPIA EN LAS ADUANAS FRONTERIZAS.

El gobernador panista de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, entra a la cuenta de regresiva de su desafuero y a partir de ayer fue notificado tiene un plazo de siete días naturales para comparecer por escrito lo que ha su derecho y defensa convenga.

Personal de la dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados notifico personalmente al gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, el inicio del proceso de desafuero en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones ilícitas y defraudación fiscal equiparada que le imputa la fiscalía general de la Republica.

El caso del gobernador de Tamaulipas entro en tema por el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, al señalar que desde Palacio Nacional no se fabrican expedientes en contra de los adversarios políticos, al rechazar que tenga algo que ver en las indagatorias que pesan en contra del gobernador de Tamaulipas, FRANCISO JAVIER CABEZA DE VACA, por las que se solicitó su desafuero en la cámara de Diputados.

Desde la mañanera, el Mandatario del País, sostuvo que “ni siquiera conoce el expediente” y para bien de la sociedad y el propio gobernador del Partido de Acción Nacional PAN, la cámara de diputados debe transparentar el expediente, sin que se viole la ley ni los derechos del gobernador.

“El que nada debe nada teme, ojala y los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a la red. Que no haya manipulación, que no haya linchamientos mediáticos, esto no es asunto de los medios y de las filtraciones o de los abogados, de las autoridades judiciales, es asunto de todos”, destaco.

Por rumbo de Palacios estatal en ciudad Victoria lucia en completo vacío sin personas que acudían a tramitar asuntos, únicamente los burócratas que trabajan desde sus respectivas oficinas.

Pero de los titulares de las dependencias no había ninguno.

En otro orden de ideas, el diputado federal ARMANDO JAVIER ZERTUCHE ZUANI, estará presentado solicitud de licencia para separarse del cargo esta semana para contender para la precandidatura a la alcaldía de Reynosa bajo las silgas de la coalición MORENA PT.

Tenemos mucho en la cámara de diputados con el tema energético de la 4T, hay mucho avance y ahora vamos por otro proyecto como lo es la precandidatura a la presidencia municipal de Reynosa, si se da bien y sino seguiremos trabajando en el proyecto de la cuarta transformación.

Trascendió que, ARMANDO ZERTUCHE, se colocó a la cabeza de los aspirantes a la candidatura a la alcaldía de Reynosa, por lo que el comité ejecutivo nacional de Morena empezó a considerarlo como su virtual precandidato a la presidencia municipal de esta importante ciudad fronteriza.

El diputado federal se mantiene en la ciudad de México y es previsible que después de presentar su licencia mañana miércoles presente su solicitud para separarse de la cámara de diputados y venga a Reynosa para oficializarlo y esperar los tiempos en que el CEN de Morena de acuerdo a las encuestas que haga defina quien será el que abandere la candidatura por Reynosa del resto de los aspirantes que hay.

En otro tema, la alianza federalista de gobernadores de los diez que la integran algunos de ellos como los gobernadores de Jalisco, ENRIQUE ALFARO y el de Chihuahua JAVIER CORRAL, ya se deslindaron del apoyo que dieron al principio al gobernador en apuros de Tamaulipas, y no lo dude que en la próxima reunión que tengan muchos de ellos no asistirán.

Hay que recordar que todos los gobernadores no estén limpios y puros y mejor llevan la fiesta en paz en sus respetivos estados.

Por cierto, 25 gobernadores se unieron al pacto federal del gobierno federal de no utilizar recursos económicos del erario para apoyar a candidatos y mucho menos meter las manos para que gane sus candidatos en las elecciones de 15 estados que habrá elecciones.

Como que pronto aprendieron la lección del presidente.

Cambio de tema, inicio la limpia en las aduanas fronterizas de Laredo, Reynosa y Matamoros el director general de aduanad HORACIO DUARTE CERVANTES, al nombrar el director de aduanas a nuevos administradores RAYMUNDO BAUTISTA CONTRERAS, en las aduanas 1,2, y 3 a EDWING MARTIN ROMERO SALCEDO, ALEJANDRO EUGENIO ROBLES SEGURA y FRANCISCO de ASIS GARCIA TERRAZAS.

En Reynosa a PABLO MUÑOZ RAMIRES y en Matamoros BERNARDO AÑORVE LAZO.

Los nuevos administradores son militares con el fin de evitar la corrupción en las aduanas.

El director general de Aduanas señalo que esto es parte de la limpia contra la corrupción en las 49 aduanas del país.

Estos cambios es también un golpe duro para el delegado federal JOSE RAMON GOMEZ LEAL JR, involucrado en los actos de corrupción que imperaba en las aduanas fronterizas.

Incluso se habla que este en poco será cesado como delegado federal.

