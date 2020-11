AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Cumplir años

Los niños con cáncer nos necesitan a todos

Alcaldes cerrarán año a tambor batiente

En Ocampo y Xicoténcatl, se cumplen compromisos

Cumplir un año más es un gran motivo de festejo por haber tenido la oportunidad de vivir todas esas experiencias y todos esos momentos a lo largo de estos meses tan difíciles por la pandemia del Coronavirus.

Pero ciertamente, actualmente es una bendición despertar cada mañana y tener la compañía de todas esas personas que han estado cerca de ti a lo largo de años. Ese es el primero y más valioso de los agradecimientos.

En mi Facebook, este día 16 de noviembre me recordó que cumplieron un año más de vida varios amigos de los que tengo en esta red social: LUIS GARCÍA, NESTOR ORTIZ, RODOLFO CHAVERRI, entre otros.

Pero también estuvo de manteles largos el buen amigo, C.P. FIDENCIO SEGURA QUIROZ, quien es tesorero municipal del vecino municipio de Xicoténcatl y quien felicitado desde temprana hora por sus familiares, por sus seres queridos, así como por sus amigos, entre los cuales destacan el diputado federal, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS y su señora esposa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ, presidenta municipal de Xicoténcatl.

Desde hace tiempo, el buen FIDE ha venido luchando contra una terrible enfermedad, pero Dios le ha dado la oportunidad de seguir en este mundo tan hermoso.

A pesar de su enfermedad, FIDE no ha descuidado su responsabilidad como titular del manejo de las finanzas del Ayuntamiento de Xicoténcatl. Ha dado un claro ejemplo de amor a la vida, de feroz lucha contra una enfermedad terrible por lo cual tiene que tomar quimioterapias.

El municipio que gobierna la señora NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ tiene finanzas sanas y va por buen rumbo en todos los sentidos.

Y es que así, hay muchas historias, de tal modo que ante estos tiempos difíciles de pandemia, quienes celebramos logros, un año más de vida o algún otro acontecimiento, deberíamos agradecer por todo lo que nos ha sucedido, incluido lo que no es tan agradable. Todos esos momentos que te hacen suspirar y te quitan el aliento. Todas aquellas experiencias, fortuitas o no, forman parte de la vida y nos han dado lecciones de las cuales hemos aprendido mucho y nos han forjado para ser quienes somos en este mundo terrenal.

Cada problema u obstáculo por muy pequeño que parezca, cuenta. Y al vivirlo se hace parte de tu historia personal.

Sea como fuere, los días en que se cumplen años nunca son iguales. Cada edad y cada persona tiene su propia peculiaridad y su esencia. Y hoy, que me toca en este espacio aplanarle a varios dígitos del teclado de mi computadora, yo no pienso igual que el año pasado, pues ciertamente este año 2020 ha sido difícil.

Muchos familiares y amigos de repente partieron de este mundo a causa de un mortal virus que nos sigue afectando. Ya no les veré en los próximos días navideños, pero satisface saber que descansan al lado de nuestro Dios.

A lo mejor muchos no lo valoran, pero ahora más que nunca gozar de salud, tener personas maravillosas a nuestro alrededor que nos aman y se preocupan por nosotros, tener sueños, expectativas, proyectos que nos impulsan a salir a conquistar cada día a pesar de los pesares, es sin duda un regalo del cielo.

Hoy cumplir años es una bendición, es un regalo de Dios. Les abrazo y los felicito de todo corazón a quienes celebran un año más de vida, hoy y mañana, así como también a quienes celebran algún logro de suma importancia en sus vidas.

DEL ARCHIVERO…

Este lunes HÉCTOR GUADALUPE GÓMEZ IZAGUIRRE, originario del vecino municipio de Xicoténcatl, quien ha participado en diversas campañas políticas, estuvo llevando a cabo la recolección de firmas para una iniciativa que promueve la exigencia al Gobierno Federal para que garantice la atención y los tratamientos de salud para las niñas y niños con cáncer.

Y es que según información de estadísticas oficiales, cada cuatro horas muere un niño con cáncer en nuestro país. Es la segunda causa de muerte a nivel nacional y la primera en la infancia. El fenómeno se agravó ahora con la escasez de medicamentos ocasionada por las políticas del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Ante el llamado que hizo en días pasados a través de sus redes sociales el joven inquieto LUPE IZAGUIRRE, obtuvo muy buena respuesta, pues jóvenes que militan en diferentes partidos políticos, pero también de la iniciativa privada, así como profesionistas y amas de casa acudieron a plasmar la firma de apoyo a esta iniciativa que buscar exigir al Gobierno Federal de llamada Cuarta Transformación que garantice el tratamiento médico, psicoemocionales y nutricionales para los menores con padecen cáncer.

Mencioné jóvenes de diferentes partidos políticos porque son amigos de LUPE IZAGUIRRE, pero este trabajo para nada tiene tintes políticos sino más bien que busca la unión ciudadana para que la iniciativa se apruebe en la Cámara de Diputados, pero para ello, se requieren miles de firmas.

Muy buena acción del amigo LUPE IZAGUIRRE que realiza la recolección de firmas a través de la asociación: “por las niñas y niños con cáncer, vamos todos”.

En otros asuntos, tenemos que en días pasados el Presidente Municipal de El Mante, JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS y el Diputado Federal por este Sexto Distrito Electoral, VICENTE JAVIER VERÁSTEGUI OSTOS llevaron a cabo el tradicional corte del listón inaugural de la tienda comercial “Su Casa” propiedad del empresario de Xicoténcatl, MANUEL CASTILLO.

El empresario que tiene diversas sucursales abarroteras en Xicoténcatl destacó que su confianza y apuesta en el Mante se debe a la seguridad que brinda el Gobernador del Estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, además del gobierno local que encabeza MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, quien ofrece puertas abiertas para los inversionistas que le quieren apostar a la urbe cañera, ya que de los que trata es de hacer crecer la economía local y regional, además de la generación de empleos.

MANUEL CASTILLO, agradeció el respaldo que le brindan tanto el alcalde VÁZQUEZ ONTIVEROS, como el ex alcalde de Xicoténcatl y diputado federal, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, quien siempre ha mostrado interés en trabajar de la mano con las autoridades para fortalecer la economía de la región cañera y generar empleos.

Pasando a otro municipio, el alcalde de Ocampo, Profesor, JOSÉ DE JESÚS ÁVALOS PUENTE sigue muy activo, pues puso en marcha los trabajos de pavimentación asfáltica de la calle Benito Juárez en la colonia Milpa Vieja, donde los trabajos van muy avanzados.

Con estas acciones se pretende continuar con los compromisos asumidos desde el inicio de su administración, por lo que el alcalde ÁVALOS PUENTE se comprometió a seguir trabajando todos los días para alcanzar la meta y poner al Vergel de Tamaulipas en la ruta correcta del progreso y desarrollo en todos los aspectos.

En Xicoténcatl, la alcaldesa NOEMY GONZÁLEZ MÁRQUEZ trae su gobierno muy activo, pues pretenden cerrar el año a tambor batiente, llevando a cabo la realización de diversas obras y acciones como parte de los compromisos contraídos con las familias de esta población.

Pavimentación de calles, rehabilitación de caminos rurales y vialidades de la zona urbana, así como acciones en agua potable, alumbrado público, entre otras son las que se vienen realizando en Xicoténcatl.

Este día, la alcaldesa GONZÁLEZ MÁRQUEZ giró instrucciones a la dirección de portes para que se realicen acciones de limpieza en la Unidad Deportiva y evitar la proliferación de plagas, además de preservar limpios los espacios públicos y sitios de esparcimiento familiar, donde además se practica el deporte.

Por último y para concluir con esta columna, nos comentan que algunos líderes del PRI le están pidiendo a su dirigente estatal EDGAR MEHLEM que no les dé la oportunidad de reelegirse a los regidores, pues muchos de esos llamados representantes populares no han cumplido con el pago de las cuotas a su partido, es decir que desde asumieron su responsabilidad no se han puesto la del puebla y difícilmente realizan acciones de fortalecimiento para el tricolor.

Últimamente, dicen que les da por querer figurar en algunos eventos del partido, pues buscan el respaldo para la reelección.

Eso sí, pero son buenos también para andar exigiendo bonos navideños a los alcaldes y alcaldesas.

