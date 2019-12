LETRAS PROHIBIDAS

‘Dañó’ más CDV a AMLO, que la Oposición…

Clemente Zapata M.

La Oposición desatina/

al ‘pegarle’ al Presidente;/

se denota incoherente/

y por eso está en ruina…

Le hace falta mucha altura/

para ser un contrapeso;/

parece que busca hueso,/

la Oposición, se murmura…

Ya lo he comentado en este mismo espacio: el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR (AMLO) debería tener una Oposición de altura, calificada y no la visceral que padecemos. Un contrapeso.

El problema es que quienes se han atrevido a levantar la voz y a señalar los errores del actual Presidente, han causado mucha risa a buena parte del país. Su pasado los condena, pues…

Las críticas y señalamientos que VICENTE FOX, MARKO CORTÉS, FELIPE CALDERÓN, JAVIER LOZANO o JUAN IGNACIO ZAVALA lanzan a AMLO carecen de tino.

Nadie (o pocos) les cree, o a nadie (o a pocos) convencen, de que su lucha en contra del presidente AMLO está motivada por un genuino amor por el pueblo de México.

No convencen porque cuando estuvieron en el poder, o ligados a él, muchos de los males que hoy perviven fueron creados en su paso por los pasillos de las decisiones presidenciales.

Para muestra basta un botón: La Oposición le ha exigido al Presidente AMLO que baje el precio del combustible (gasolina), pero fue en anteriores sexenios donde comenzó la escalada.

No debemos olvidar que la reforma energética inició los aumentos graduales del combustible y fue avalada por los que hoy son (y ayer fueron) Oposición y que, paradójicamente, exigen acabar una modalidad que ellos impusieron…

Por eso AMLO, a pesar de que se ha cumplido un año de llegar al poder, y su popularidad ha caído 20 puntos, todavía anda cerca del 55 por ciento de aprobación…

Es decir la Oposición no ha podido convencer a todos los mexicanos de que “fue un error votar por Obrador”. Y así como se avientan sus rezos está difícil que lo logren en el futuro inmediato.

Ojo: Causó más escozor e impacto la palabra “narcoterrorismo”, emitida por el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, a la Cuarta Transformación (4T), que toda la verborrea sistematizada de la Oposición en el ámbito nacional.

La Oposición, hasta el momento, no busca el beneficio del pueblo sino más bien sacar raja política y de ser posible revivir privilegios que perdieron con la llegada de AMLO.

Eso lo ha aprovechado muy bien el Presidente, con todo y los escándalos que envolvieron su primer año. Por eso su popularidad ha bajado, ¡sí!, pero sigue en niveles aceptables.

En resumen: Mientras tengamos una Oposición que busca rescatar los “privilegios” en lo oscurito y no el beneficio del país, AMLO seguirá riéndose de ellos.

No hay crecimiento, la inseguridad no cede y desempleo tampoco; a pesar de ello, la Oposición no ha sabido hacer su papel. La 4T se ha puesto de “a pechito” y ni así… Pendientes…

ÁGORA

HAY MUCHAS FUERZAS que deben operan para alcanzar el éxito, sea cual sea éste… Una de ellas es la perseverancia, que es la que te permite levantarte e intentarlo de nuevo a pesar de haber caído una y mil veces… Hay quienes la buena fortuna o un poder divino conjuga las condiciones para que a la primera salgan las cosas como se pensaron; en otras ocasiones si no hay perseverancia no habrá éxito… Dice que “quien persevera alcanza” y es cierto… La disciplina, el amor por lo que se anhela y una sesuda estrategia puede llevarte al éxito, pero si no hay perseverancia al primer tropezón todo se puede ir a la basura… ¡Para la reflexión!

ENTRETELONES…

1.- ME COMENTAN QUE… El cargo de delegado de Gobernación en Tamaulipas, para FELIPE GARZA NARVÁEZ, tiene una lectura interesante… No hay que olvidar que fue de los primeros priistas “de abolengo” que abandonó el barco para sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional y aunque su nombre se barajó para todas las candidaturas y cargos, sólo le tocó puro de “ése pa’ hacer salsa”… Hoy que FELIPE está de regreso a la nómina, se puede asegurar que ya pasó por el purgatorio, es decir que su “alma está limpia” y perfilada para, ahora sí, entrar de lleno a la pepena de las candidaturas… ¡Yayayahí!

2.- ME COMENTAN QUE… En el Ayuntamiento de Reynosa se perfilan bajas importantes apenas se cobre el aguinaldo y la segunda quincena de diciembre… Aunque de momento no se sabe si esas bajas son porque se acabó el “compromiso político”, para mejorar el funcionamiento del Gobierno municipal o para que se vayan a un proyecto futurista de mayor envergadura… Por lo pronto en la Presidencia Municipal los empleados sienten el mismo nerviosismo que los guajolotes, esos que no llegan a Navidad… ¡Ay nanita!

3.- ME COMENTAN QUE… El fin de semana pasado, en una oficina importante de la Presidencia Municipal, se escuchó decir en voz baja: “los pollitos quieren ‘máis’… pues hay que darles”… Muchas horas después de esa frase, le aprobaron el presupuesto al alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI… Saque conclusiones… ¡Así comentan!