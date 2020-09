DE 32 QUE TENÍA YA NOMÁS ME QUEDAN 18

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Cada día más gobernadores no ven con buenos ojos al presidente López Obrador.

Teresa Aguilar y la exacerbada soberbia municipal para defender al zumbador alcalde.

Tamaulipas participa en el Tianguis Turístico virtual y en el tema tenemos mucho que hacer.

¿Pide el presidente López Obrador que lo dejen expresarse? ¿No llena de hablar? ¿Enserio?

El Hospital General de Nuevo Laredo volverá a dar los servicios que ofrecía antes de convertirse en hospital Covid-19: Rivas.

¿Qué Alejandro Rojas Díaz Durán, se quiere parecer a Garrick? “Si, pero en versión lambiscón y Servil”: González Barba.

A muchos mexicanos nos extraña que después de tantos años de hacer política, de buscar la presidencia de México, de caminar todas las regiones del país, cuando llegó a la presidencia de la república, haya generado una política de encono, de confrontación y de enfrentamiento. ¿Con quién? Con quienes no pensamos como él y hasta con quienes le ayudaron a llegar. De ese tamaño ha sido la soberbia del mandatario mexicano. Y desde el púlpito mañanero de cada día, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanza contra todo lo que se mueva, en lugar de dedicar ese valioso tiempo a gobernar. Lo mismo señala a gobernadores, a políticos, a periodistas, a grupos empresariales. Cómo dicen en mi pueblo, el presidente para todos tiene, sean tirios o troyanos, pero, ¿a qué precio? Eso lo vamos a saber en no más de 4 años. Ya lo verá Usted y con suerte antes, mucho antes.

La noche de este miércoles, los 10 Gobernadores que integran la Alianza Federalista y otros 4 sin serlo, 14 en total, propusieron diseñar un mecanismo, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para revertir la disminución del 5.5 por ciento en el gasto federalizado destinado a los estados y municipios, previsto en el proyecto de Paquete Económico 2021.

En ese encuentro, el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que la Alianza está conformada por 10 de las entidades más productivas del país y que generan la mayor cantidad de impuestos con los que el Gobierno Federal integra el presupuesto, que, a su vez, redistribuye a estados y municipios.

«A veces se nos olvida que es lo que está en debate en la Cámara de Diputados, hablamos de pesos y centavos. Estos estados estamos generando la riqueza del país, los empleos, pero sobre todo los impuestos, con los que el Gobierno Federal está llevando a cabo sus obras y sus programas sociales», dijo el mandatario tamaulipeco.

Y fue más allá al advertir, García Cabeza de Vaca, que de no ser tomada en cuenta la postura de la Alianza Federalista, los estados integrantes tomarán medidas legales.

«Hemos sido solidarios y respetuosos, pero necesitamos acuerdos que permitan que nuestras entidades puedan salir adelante, pero a su vez no limitarlas para seguir siendo competitivas, que sigan generando riqueza, que sigan generando crecimiento, más empleos e impuestos. De lo contrario tendremos que actuar legalmente, y a eso nos están orillando», sentenció.

El mecanismo expuesto por los gobernadores aliancistas consiste en crear un fondo de estabilización para compensar la caída en la recaudación, que concentre recursos federales no ejercidos, como parte de los remanentes del Banco de México y recursos provenientes de la extinción de fideicomisos.

Crear un fondo especial para proyectos estratégicos de infraestructura local; clarificar los criterios de distribución territorial de los fondos de SCT, INSABI, y FOTRADIS, garantizando que cuando menos no haya una disminución en términos reales en comparación con las asignaciones del año pasado, así como establecer asignaciones para FORTASEG, FONMETRO y Escuelas de Tiempo Completo, entre otros programas.

Los Gobernadores de la Alianza Federalista coincidieron en afirmar que, con estas propuestas, esperan que la inversión pública contribuya a reactivar la economía de los estados y el país, además de fortalecer el Federalismo.

Durante la reunión de trabajo, los Gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán, Durango, Colima, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes, expresaron su respaldo al Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, debido al conflicto social relacionado con el agua y a la salida de la Guardia Nacional del Grupo de Coordinación de Seguridad en aquella entidad, al tiempo de asegurar que no permitirán que se politice la Seguridad Pública en Chihuahua y en ninguna entidad del país por parte de las autoridades federales.

Vienen tiempos por vivir inéditos con un gobierno federal que nomás no logra entender porque rumbo quiere transitar, y que si lo sabe no ha sabido comunicarlo a los ciudadanos, pero que más allá de todo esto no ha podido conectar ni con las clases productivas, ni con los medios de comunicación, ni con las clases medias de México. Y en ese intento de gobernar sólo con los pobres está enfrentando a los unos con los otros en una lucha fratricida que, de darse, podría tener resultados impensados que afectarán al país y por ende a las futuras generaciones.

Y más allá de un proyecto político, el presidente está defendiendo su capricho, insultando a todos los que no piensan como él y ahora nos damos cuenta que a los piensan como él también, en una historia que va a terminar por dejarlo sólo, en el gran Palacio Nacional, pero sólo. Y en esta historia el tiempo no deja de pasar. Y para cuando se de cuenta el presidente, si es que se da cuenta, podría ser demasiado tarde. Y en lugar de pasar a la historia como el mejor presidente, lo que es su pretensión, podría pasar a la historia por dejar el país en ruinas. Y eso sus asesores se lo deben de decir.

1. Quien llegó con un exceso de soberbia a trabajar a la presidencia municipal fue la ex alcaldesa y ex diputada, Teresa Aguilar Gutiérrez, quien fue contratada por el Ayuntamiento de Ciudad Victoria como directora de Análisis y Estrategia.

Y en sus primeras declaraciones, doña Teresa afirmó que “el alcalde Xicoténcatl González Uresti no va a solicitar licencia para retirarse de su cargo “y trae mucha pila para terminar su mandato”, aún y cuando los rumores apuntan hacia la renuncia del alcalde, ante su incapacidad, las denuncias de altísima corrupción, el uso de empresas factureras para embolsarse los recursos del ayuntamiento, la inmovilidad de la institución municipal. Sólo hace falta tener dos dedos de frente para observar que entre baches y basura Ciudad Victoria se está hundiendo.

Doña Tere se lanzó como “El Borras” al sentenciar que el zumbador alcalde “enfrentó con valentía el problema del agua”. ¿What? Me parece que no está bien informada la ex legisladora, ya que el problema del agua lo está enfrentando el Gobierno del Estado y no la administración municipal. Todo lo que ha hecho el bailarín político ha sido tomarse fotos y subirlas a las redes sociales para “llevarse los aplausos”, lo que es querer, abusivamente, hacer caravana con sombrero ajeno.

¿Por qué no aclara mejor Xicoténcatl las denuncias que han hecho sus propios regidores sobre el uso de factureras? ¿Por qué no aclara mejor cuánto dinero se ha desviado a este concepto? ¿Por qué mejor no se ponen a barrer la ciudad? ¿Por qué mejor no se pone a tapar baches? Hay que decirlo con todas sus letras: este gobierno municipal de Ciudad Victoria ha sido el peor gobierno de toda la historia de la Ciudad, y vaya que ha habido otros gobiernos terribles.

Y yo pregunto a los ciudadanos victorenses: ¿cuándo han visto al zumbador alcalde recorriendo la ciudad para checar la calidad de los servicios públicos? Muchos no lo hemos visto desde la campaña, cosa nomás de ver los cráteres lunares que tienen las calles de la ciudad y que están acabando con el parque vehicular en la capital de Tamaulipas. Y, por cierto, estoy en desacuerdo con la nueva funcionaria, Teresa Aguilar Gutiérrez, al decir que “los baches hay que hacer un acuerdo con todos los ciudadanos porque no nada más es problema de Xico, nosotros somos los que transitamos en esas calles y qué aportamos también como ciudadanos”.

¿Cuál acuerdo de qué? ¿Pues qué el ciudadano no paga su impuesto predial? ¿No le bajan al ayuntamiento recursos derivados del pago de las contribuciones de ciudadanos y empresas que deben servir, precisamente, para ello? ¿O acaso será que ahora la administración de Xicoténcatl nos quiere aplicar nuevos impuestos que sirvan para pagar el mantenimiento de la ciudad junto con sus negocios particulares?

En la administración municipal no hay transparencia. Y, por el contrario, hay una opacidad terrible que, insisto, la estamos sufriendo en carne propia todos los ciudadanos. Y, sea dicho con todo respeto: la llegada de la ex diputada Teresa Aguilar Gutiérrez no será garantía de que las condiciones de la ciudad cambien en el corto plazo.

Y no será garantía, porque mientras Xicoténcatl siga como presidente municipal, ni él ni su hija Tanya, la dejarán meter la mano ni en la línea de mando y menos en el presupuesto, por lo cual se puede prever seguirá la ciudad, lamentablemente, como está, hasta en tanto llegue otra autoridad municipal, otra cabeza, otras intensiones, otra visión, otro proyecto que, lamentablemente el zumbador no tiene ni proyecto ni idea, por más que quiera presumir en las redes sociales con sombrero ajeno, como lo está haciendo.

Y yo creo, aunque nadie me lo haya preguntado, si se quiere revertir el estado de encono entre la administración municipal y la ciudadanía victorense, incluidas, claro, las fuerzas empresariales y sociales, lo mejor es que el bailarín deje el cargo ya, a la brevedad, por salud mental de todos, y que venga a terminar el periodo quien sí sea honesto, quien sí sepa, quien sí quiera enlodarse los zapatos, quien sí quiera quitarle horas al sueño por Ciudad Victoria y quien no tenga hambre vieja. Por cierto, van y contando 10 días que no hay servicio de recolección de basura en media Ciudad Victoria, pero eso al zumbador Xicoténcatl González Uresti, lo tiene sin cuidado.

Y, por cierto, mañana le platico de otra funcionaria que también se lanza contra los medios de comunicación. No cabe duda que para serlo no nomás hay que parecerlo.

2. Una buena noticia. Tamaulipas participa en el Tianguis Turístico Digital México 2020, presentando sus fortalezas, destinos y nuevos programas de promoción turística, dentro de este foro nacional, que se celebra por primera vez de manera virtual. El gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, y el secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, participaron en la ceremonia inaugural de este destacado evento de negocios en este importante sector.

Dentro de las actividades del Tianguis Turístico, el secretario Olivera, personal de la Subsecretaría de Desarrollo y Promoción Turística, tour operadores, agentes de viajes y representantes del sector hotelero sostendrán 50 reuniones virtuales de negocios en las que darán a conocer a compradores nacionales e internacionales los diferentes atractivos, productos y destinos turísticos con los que cuenta el territorio tamaulipeco. El elemento eje es el uso y difusión de los destinos a través de las nuevas tecnologías, generando experiencias memorables.

Y si bien es cierto que la pandemia por coronavirus dio al traste con los proyectos turísticos, no nada más de México, sino de todo el mundo, es también un hecho que tarde o temprano tendremos que regresar a la apertura de esa industria.

De acuerdo con un estudio realizado por el World Travel & Tourism Council (Consejo mundial de viajes y turismo), WTTC, en 2017, México posiciona al turismo como su sector más grande y coloca al turismo en el país a la cabeza de aportaciones al producto interno bruto, y a la creación de empleos para este sector en segundo lugar entre las industrias que proveen trabajos en México. Para realizar la investigación se tomaron en cuenta nueve tipos de contribución al producto interno bruto y al empleo en 27 países.

Al tercer trimestre de 2019, el sector turístico de México abrió 178 mil 730 fuentes de trabajo más, con lo que se superó el 2.3 por ciento de crecimiento promedio alcanzado por las diferentes ramas de la economía a nivel nacional durante el mismo lapso. Así lo anunció en ese momento, Miguel Torruco, Secretario de Turismo de México.

Y me parece que una de las soluciones para la economía del país, es ir diseñando un proyecto turístico nacional, inteligente, ganador, que permita construir un sector turístico nacional fuerte, que tome en cuenta las ventajas competitivas de cada una de las entidades del país, y salir a la calle con una oferta turística nacional que impacte en otros mercados del mundo y que atraiga turismo y divisas al país.

3. Pide públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador que “nos permitan expresarnos”. ¿Es enserio? Me parece que el presidente no visualiza que gracias a las “benditas redes sociales”, se expresa todos los días, por horas y horas y horas y horas, y dice todo aquello que piensa y quiere, se lanza contra todos, insulta a quien se le pone enfrente y lo que no ha medido es que está dividiendo y polarizando al país, porque si lo ha analizado y lo está haciendo como parte de su visión de gobierno, me parece es un acto de perversidad política. 4. El presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, informó que después de tener un mes a la baja en casos positivos de Coronavirus y cero muertes, el Hospital General volverá a dar los servicios que ofrecía antes de convertirse en hospital Covid-19, lo que indudablemente es una buena noticia. Por ello es que, a partir del miércoles 23 de septiembre, inició la operación del área de Urgencias y paulatinamente se reactivarán los servicios médicos a la ciudadanía. Hay que aplaudir la intensa labor del alcalde neolaredense y también de la sociedad de aquel municipio, porque gracias a ello es que hoy se ve otro panorama para el futuro. 5. Don Roberto González Barba manda una misiva en donde asegura que el Perrito Pantorrillero, Alejandro Rojas Díaz Durán, se quiere parecer a Garrick, pero en versión lambiscón y Servil.

Y comenta que “Un Morenista me envió una declaración tuya donde dices que el partido que pretendes dirigir necesita un piloto. Que tú eres el indicado y que el anterior ya despego y aterrizó el avión de Morena”.

Y acota Don Roberto: “Vaya atrevimiento porque el avión se estrelló y deshizo en pedazos las promesas de campaña. Sigue la inseguridad, un brutal desempleo, negocios quebrados y una imparable corrupción. Y hasta en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se robaron lo robado”.

Y le espeta: “Tu, quieres ser el nuevo piloto de MORENA y no tienes ni idea de que es un anemómetro, el altímetro, el barómetro, o el horizonte artificial. Pero bueno como quieres parecerte a Garrick, pues que desilusión que siendo chico ibero hayas caído tan bajo”.

Don Roberto le manda varios mensajes en esta carta y finaliza: “Alejandrito, ya no des lástima; mejor cuida tu mechón blanco tipo Tongolele y conserva un poco de dignidad. Ah…y FRENAAA es Frente Nacional Anti-AMLO y no Frente Nacional “Anti-Alejandrito”. No te vayas con la finta, eres un charalito ante los tiburones contra quienes presuntamente compites”. Y si, lamentablemente este bocón personaje se siente lo que no es. No es nada ni nadie y no va a pasar de allí.

Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico [email protected].Y también estamos en twitter @MXCarlosCortes.

