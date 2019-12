LA@RED

DE CANADA Y MEXICO, EEUU VA A SER EL GANON CON EL NUEVO TRATADO

Rubén Dueñas

Si el gobierno de México le está apostando a la firma del T-MEC ó USMCA sin ser pesimistas creemos que va a tener que aceptar las condiciones que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos, entre éstas las revisiones laborales convenidas a través del diálogo por ambos países, que tienen por objetivo principal el comprobar que nuestro país está cumpliendo con los acuerdos firmados el pasado 10 de diciembre por México, Estados Unidos y Canadá.

Las revisiones laborales se centrarán principalmente en los ocho sectores que estarán principalmente bajo la lupa y que serán el automotriz, autopartes, aeroespacial, la industria panificadora, electrónica, call centers, minería, acero y aluminio, como lo expone el documento del addendum de 239 páginas.

Los temas de cumplimiento que se van a monitorear están relacionados con la libertad sindical y negociación del contrato colectivo.

México no solo se comprometió a proveer adecuadamente de recursos para implementar y cumplir con la reforma laboral, sino que hasta se estableció el monto que deberá destinar. Esta previsto que para el 2021 serán 176 millones de dólares; un año después se incrementa a 325 millones y para el 2023, a 328 MDD.

Otro acuerdo que ya está tomado por el comité intersecretarial en materia laboral, es la inclusión de una línea telefónica parecida a una “hotline”, para que los trabajadores, especialmente los mexicanos, se quejen por si hay falta de libertad sindical.

Según nosotros la razón principal del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para exigir a México que suba el salario de los trabajadores, es por el temor de que más empresas de su país, decidan venirse a México precisamente por los bajos salarios, como ya lo ha venido marcando desde tiempo atrás.

En lo personal y como analistas políticos creemos que el gobierno de México no tiene otra alternativa, salvo convenir que las tan temidas revisiones laborales se hagan de común acuerdo con personal de ambos países en fechas preestablecidas, de no ser así creemos que se va a tensar el problema, porque Estados Unidos no va a ceder el mando a México.

Por cierto con sus alitas rotas ayer salió al aire el super secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, pero solamente para informar que el mismo lunes se reuniría con autoridades estadounidenses para aclarar que el T-MEC no está cuestionado ni en riesgo, pero que se debió preguntar a México sobre el envío de agregados. Remarcó que México no autorizará el envío de supervisores estadounidenses para la implementación de la reforma laboral.

El embajador de México en Estados Unidos, Jesús Seade, al que le ha llovido sobre mojado, dijo ayer que las únicas visitas de personal estadounidense que podrán realizarse “serán las que se acuerden conforme a los procedimientos y reglas previstos en el Tratado a través de panelistas independientes y seleccionados equitativamente por cada país con base en su objetividad y buen juicio” en un procedimiento simétrico.

Si que es una buena noticia para los grandes cuates y compañeros de lucha de Genero García Luna , el que en sus mejores tiempos fuera el súper estrella y gran estratega en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, así lo creemos porque el líder de las izquierdas de México y hoy Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que su gobierno no iniciará ninguna investigación contra los funcionarios de la 4T que estén relacionados con su caso y solamente reiteró que no trabajen en dependencias federales. No, pos a toda madre para los cuates del pelón hoy supermetido en problemas con la ley en Estados Unidos.

A escasos días de salir de vacaciones el Congreso Local aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del 2020, por un estimado de 59 mil 513 millones 542 mil 784 pesos. También la libró la creación del Servicio de Administración Tributaria de Tamaulipas (SAT TAM), que nace como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y tendrá entre sus atribuciones el cobro de impuestos y contribuciones.

Cabe señalar que tanto el Paquete Económico 2020, como la Miscelánea Fiscal que forma parte de las propuestas del Ejecutivo Estatal, fuéron aprobados por mayoría, lo mismo que el SAT TAM, que va a buscar entre otras cosas generar mayor certidumbre al eliminar por completo el efectivo de las Oficinas Fiscales.

Por cierto nos enteramos que a propuesta del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado se aprobó ayer la creación de la Coordinación Estatal de Atención al Bienestar Emocional de Tamaulipas (CEABE), cuyo objetivo central será el incidir en la reconstrucción del tejido social.

Víctor Abraham Vargas Vázquez, que es egresado del Doctorado en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, que imparte en el Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), propuso la modificación de las herramientas que se usan actualmente para medir “el efecto borde” en zonas deforestadas.

Apuntó que el cambio de paradigma en los estudios permitiría tener datos más exactos y evitar que se sigan perdiendo más áreas, como las selvas, que son deforestadas para actividades económicas.

Su propuesta obtuvo el Premio Tésis de Calidad de Doctorado en el Area Biología y Química, con la tésis que denominó “Efectos borde en las especies de árboles y arbustos en áreas de selva con diferentes tiempos de perturbación”, que fué dirigida por el Dr. Arturo Mora Olivo, director del IEA.

Mora Olivo dijo que la investigación se llevó a cabo en el ejido Nuevo Pensar del Campesino en el municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, en la zona tropical de la Reserva de la Biósfera El Cielo, bien.

