HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

DE EDGAR MELHEM, NI SUS LUCES

Este martes, la presidente del Partido Revolucionario Institucional, Yahleel Abdalá Carmona, acudió a la sede del Instituto Electoral de Tamaulipas a recibir la constancia que les acredita a participar en el proceso electoral del próximo año, el cual por cierto arrancó en septiembre pasado, y en donde se habrá de renovar el poder legislativo de Tamaulipas.

El escenario para el PRI es harto complicado, después de la elección del pasado primero de julio en donde el otrora invencible perdió prácticamente todos los cargos de elección popular en juego: el tricolor perdió la presidencia de la república, perdió las dos senadurías, perdió las nueve diputaciones federales y casi todos los municipios: Tampico, Ciudad Victoria, Matamoros, quedando con Miguel Alemán que es el ayuntamiento más importante para el PRI en esta nueva etapa del tricolor.

El panorama para el PRI no se ve negro; el panorama se ve negrísimo para un partido con una militancia ofendida, olvidada y usada, sin que siquiera les hayan dado las gracias.

Y ahora resulta que quienes se sirvieron con el cucharón desde hace años, hoy que el PRI está en desgracia ni siquiera las narices asoman. Ahí el caso del riobravense Edgardo Melhem Salinas quien durante años ha amasado una nada despreciable fortuna viviendo de los presupuestos priístas. Y hoy ni siquiera se apersono al IETAM para la foto “correspondiente”.

Eso nos permite suponer, que Melhem Salinas podría andar buscando cobijo en otras siglas partidistas ahora que ni una modesta chamba le dio su partido. Como hemos platicado en otras colaboraciones, Edgardo Melhem Salinas siempre ha estado como el “ya merito” aunque a final de cuentas no ha pasado de ahí: de sólo aparecer en comentarios periodísticos cuando lo cierto es que no cuenta con el respaldo y se queda con premios de consolación, que visten, pero no ayudan en nada.

Edgardo Melhem pues, ha vivido escondido en los últimos meses después de haber entregado malas cuentas a sus últimos jefes: Baltazar y José Antonio, quienes, seguramente, le propinaron sendo jalón de orejas ante las promesas incumplidas y lamentables resultados.

¿O será tal vez que Edgardo Melhem, enojado porque no le dejaron llegar a la dirigencia del PRI en lugar de Yahleel, hoy les pega con el látigo de su desprecio, abonando a que el tricolor alcance otra sonora derrota, una más, en la elección del próximo año como desquite por haberlo ignorado para la dirigencia partidista en Tamaulipas? Todo puede ser. Pero lo cierto es que hasta el momento Melhem Salinas no ha dicho esta boca es mía.

El tema de la economía mexicana ha entrado en un impasse debido a los últimos acontecimientos y declaraciones de los legisladores morenistas, lo que ha afectado a la bolsa mexicana de valores, y por ende la cotización del dólar con respecto al peso.

Y me parece que tienen que ponerse en orden los actores políticos que, como Felix Salgado Macedonio, tienen que controlar y medir el impacto de sus declaraciones, porque los mercados son entes muy vulnerables a las declaraciones estridentes y escandalosas de los actores políticos. Asimismo, la economía mexicana no tiene la fortaleza que se requiere para estar a salvo a pesar de los dimes y diretes de los actores políticos. No podemos olvidar el tamaño de la deuda mexicana que dejará Enrique Peña Nieto, ni el incremento en el precio de las gasolinas, ni la depreciación que ha sufrido nuestra moneda desde 2012, ni el magro, por no calificarlo de mediocre, del crecimiento económico desde la llegada de Peña Nieto a la presidencia, crecimiento que difícilmente ha superado el dos por ciento en promedio.

Así que, hablar de comisiones bancarias, de estatización de las afores y otros temas económicos deben ser sumidos con absoluta seriedad para no lastimar las finanzas nacionales que, por lo menos en este sexenio que termina, no hubo un día en que los mexicanos nos hayamos podido regodear de buenas finanzas familiares.

