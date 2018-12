DIALOGANDO

De ex alcalde a “taquero”.

Le apodan “EL Rey del Taco”.

Por Roberto Olvera Pérez.

No lo va usted a creer y lo comentábamos en la columna de la semana pasada, de que el ex alcalde, maestro jubilado, ganadero, agricultor y otros oficios mas que le adornan, se convirtió después de todo esto en un simple “taquero”. Usted amable lector podrá decir que tiene eso de malo, pues nada, simplemente uno tiene que vivir de algo, de lo que sea y sin tener vergüenza.

Resulta que en Jaumave, el modus vivendi es la comida, pues José Ramón Eguía Navarro, le dio por vender ahora tacos de carne de cerdo y bien surtidos afirman los que han llegado a consumir este alimento, aunque todos sabemos que en este tipo de comida predomina la “triquina”. Así que aguas no se manden y mídanse en el consumo.

En su negocio establecido muy cerquita de la gasolinera propiedad del Arq. Álvaro Villanueva Perales, le ayuda su esposa la Mtra. María de los Ángeles Borja de Eguía Navarro y su incondicional chofer, un tal Aurelio, quien es el que pica y pica la carne en la tabla, por lo que no hay por qué avergonzarse, pues todo negocio es limpio y puro. Pero de estos que se puede esperar ya que en su paso por la alcaldía se forraron de billetes hasta decir ya no y gracias a los indefensos jaumavenses, por lo que ¿donde ocultan los biyuyos, la feria, la lana o la tienen invertida o la ahorran o practican el agiotismo, o qué?

Resulta que como Ramón Eguía traicionó en su momento a su partido el tricolor, que lo llevó al poder, donde hizo y deshizo y se enriqueció; después comulgó con la ideología del independiente y más recientemente se camuflajeo de azul con la hoy administración pública municipal, del cual ramoncito con su negocio de tacos de cerdo, ahora al parecer factura al Ayuntamiento que preside el –disque- Cesar Martin Rodríguez García, ya que todos sabemos que el que manda ahí es su hermano “incomodo” Juan Diego, quien es el que dice la ultima palabra de lo que se hace y no se hace ahí.

Que conste que todo esto nos lo transmite un “chismoso” del Ayuntamiento que seguido nos pasa los tips de lo que acontece ahí y por todos los pasillos del palacio municipal, así como de algún otro chisme fuera de ese entorno local.

El famoso “taquero”, más conocido por esos rumbos como “El Rey del Taco” de Ramón Eguía Navarro, si recordamos muy bien llegó a su natal Jaumave barbón, mal vestido y con la cola muy larga desde Nuevo Laredo, siendo regidor en ese municipio fronterizo, donde hizo de las suyas hasta decir ya no, vendiendo terrenos que no eran suyos y se baño e incluso hay expedientes en la Procuraduría General del Estado que lo delatan, donde suman alrededor de 14 procesos penales que no ha aclarado bien.

Antes deambulaba por Aldama siendo un simple maestro, pero como ahí no había vida se fue a la frontera a sorprender a cuanto ciudadano se encontraba por su camino. Al paso por este municipio de las “guacamayas” ya todos saben lo que ha hecho y como lo ha hecho y ahora se estrena como un empresario en pequeño de puestos fijos y semifijos, pues aparte de este negocio de tacos, también le hace a la vendimia de frutas y verduras; además pudo meter en la nomina municipal a los ojos vistos de todos a su hija Gardenia Eguia Borjas, como titular de la Contraloría, como pago de la deslealtad y traición que hizo antes tanto a su partido que afirmaba en su momento ser de corazón y otros compromisos más que hizo en su momento, vistiéndose hoy de azul, camuflajeado, para confundirse en la oscuridad y hacer que este municipio con su apoyo incondicional se convirtiera panista. Bueno eso no lo digo yo, lo afirma por allá fuerte y quedito nuestra fuente confiable “el chismoso”.

La hermandad política de Ramón Eguía Navarro, con el –disque- Presidente Municipal Cesar Martin Rodríguez García data desde hace tiempo, pues no se olvida que “ramoncito” cuando fue alcalde por el PRI, hizo a su hermano “incomodo” de Juan Diego titular de Desarrollo Rural, donde ambos personajes hicieron de las suyas, donde ya los están señalando de corruptos y desviación de recursos de SAGARPA, entre otras cosas más que dañaron a los indefensos jaumavenses. ¿Si les suena el Ejido José María Morelos (El Nopal) verdad? y aún no se olvida.

Así es como se escribe la historia que vale la pena deshacer la “maraña política” de esto en las próximas colaboraciones. Ah, por cierto, se dice que Ramón Eguía Navarro, ya viene preparando el terreno para que en la próxima aventarse nuevamente de alcalde con el consentimiento y visto bueno del hoy –disque- alcalde jaumavense y otros altos funcionarios de los vientos de cambio en Tamaulipas. ¿Será? Y tu nieve de que la quieres “ramoncito”.

Anote esto: el numero 1 de Tamaulipas no se prestará a proteger a corruptos de su gobierno ya que nadie está por encima de la ley, pues “ni se dobla, ni se vende”, y si le agregamos que el nuevo gobierno de López Obrador va por los corruptos.

NOTAS CORTAS

1.- “Fuego amigo” en Ayuntamiento de Tula. No se vale que por algunos cuantos funcionarios desleales y malagradecidos se esté dando esto hacia el interior de este municipio, donde el joven alcalde Lenin Vladimir Coronado Posadas, hace hasta lo imposible por bajar recursos tanto del gobierno federal y estatal en bien de los tultecos, como lo vimos recientemente gestionando apoyos en la ciudad del smog. De los que andan “muy murmurando” ya los tenemos en la mira, checados y anotados en nuestros archivos y en su momento los daremos a conocer para desenmascararlos de una vez por todas, para que mi alcalde tome una determinación al respecto. Sobre el tema abundaremos más a detalle en la próxima.

2.- El saludo de la columna es para el buen amigo Ing. Uriel Torres Manzano, alto funcionario del Ayuntamiento de Victoria, quien el pasado martes cumplió un año más de vida, donde familiares y amigos le festejaron en grande. Por cierto, ahí estuvo el alcalde victorense Dr. Xicoténcatl González Uresti, quien lo felicito, así como el rector de la UNT Francisco Chavira Martínez, con el mismo propósito, entre otras distinguidas personalidades más que se dieron cita a este trascendental evento de su cumpleaños. Enhorabuena amigo y que sigas cumpliendo muchos más.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com