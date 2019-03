DE PRIMERA…… LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

DEJAR HACER, DEJAR PASAR; LOS REGIDORES EN SU MAYORIA SON IGUALES, TAMBIEN LOS DE ESTA ADMON.

EL PRI FESTEJA SU 90 ANIVERSARIO AL MISMO TIEMPO QUE ALGUNOS MILITANTES PIDEN LA RENUNCIA DEL ULTIMO PRESIDENTE COMO MIEMBRO DE DICHO PARTIDO.

QUE EL EXALCALDE YA ANDA EN EL PUERTO EL MEZQUITAL

Ya entro el mes de la eterna primavera, así están conformadas las estaciones del año de acuerdo el ser supremo, ni como cambiarlo y así está perfecto, tener de todo durante el año, pero lo que sí debería cambiar ahora que dizque son parte de la cuarta transformación son los regidores, unos van, otros vienen pero al momento a cinco meses de administración no hay cambios sustanciales en el quehacer de quienes conforman un cabildo, ahora de oposición y según ellos al régimen corrupto que tanto señalaron.

Laissez faire, laissez passer, traducido al español o al castellano, significa dejar hacer, dejar pasar; esta frase se presenta como una aparente despolitización del Estado, para asegurar la libertad económica, política y social, desde el ámbito jurídico del positivismo formal.

Pero independientemente del significado jurídico y de la inconveniencia de los extremos, en el país al revés, lo llevan a la práctica con una actitud pasmosa de indiferencia en el quehacer ciudadano y su escasa o nula opinión y participación en los asuntos importantes de la vida nacional.

Mientras su metro cuadrado no sea invadido, les tiene sin cuidado el estancamiento económico, la escalada de violencia, la incultura ciudadana, la migración del capital humano, la calificación país en el panorama financiero mundial, el caos y saturación vehicular cotidiano, etcétera.

“Dejar hacer, dejar pasar”, para la inmensa mayoría, significa no meterse en lo que no le importa. A pesar de que eso signifique que la peor crisis en este país no es exactamente la crisis integral socio, económica y política, sino la eminente crisis energética y de escasez de agua. Seguro que no lo sabían. Tampoco saben, ni les interesa, que la partidocracia o el bipartidismo y la ausencia de consenso nos puede eliminar antes que esa crisis de agua y energía, dramatizada por el crecimiento demográfico.

También ignoran que el relativo bajo costo actual del combustible es un agua bendita en el costo de la vida y en el costo de la escasa manufactura del país y tampoco que esa circunstancia ha mejorado los términos de intercambio del país.

No saben de competitividad, tampoco del alcance de la dolarización, de la magnitud del déficit fiscal, de la carga de las pensiones en el presupuesto. No lo saben, verdad, no percibimos más allá de nuestras narices y el dejar hacer, dejar pasar, se aplica eficazmente en él sentido que no sabemos que actuamos como si estuviéramos muertos en vida. Solo nos interesa aquello que nos puede generar billetes, a pesar de que eso implique corrupción u otras actividades ilícitas.

“Buzo” le llaman a aquel que se enriquece en un cargo político o simplemente engaña a sus clientes o a sus pacientes, haciéndoles creer que el producto que venden o el servicio que ofrecen son imprescindibles.

Este país tiene que renacer, señores políticos, señores del cabildo, señores del Congreso ya no practiquen más el dejar hacer, dejar pasar, tampoco confundan negociación con negocio.

Y esto anterior no solo lo vemos en el cabildo de esta ciudad, no, no es privativo de Matamoros, se presenta en todos lados, también en otros ámbitos pero igual no se ve un cambio con la nueva transformación sobre todo de aquellos partidos de oposición que hoy tienen la oportunidad de que su lucha no sea en balde, pero quizá veamos que esto pasara y solo se convertirá en una ola o en un “hola, aquí estamos”.

Aunque el PRI se encuentra colapsado, aún no está muerto y en medio de todo este proceso hoy los líderes de este instituto político festejan el 90 aniversario de su fundación; en Matamoros este lunes por la tarde su dirigente GERARDO DE LA CRUZ, cito a su comité e invitados especiales, hicieron honor a quien por muchos años formo instituciones y fundo los pilares de un gobierno en México.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que durante décadas fue la agrupación hegemónica de México, cumplió este lunes 90 años de vida en medio de una grave crisis de popularidad y con voces internas que reclaman su refundación.

La crisis actual contrasta con la historia de éxito de esta organización fundada en 1929 bajo las siglas de Partido Nacional Revolucionario (PNR) por PLUTARCO ELIAS CALLES, uno de los líderes de la Revolución mexicana que acabó con la dictadura de PORFIRIO DIAZ, en 1911.

“El México contemporáneo no se pude entender sin el PRI porque es un partido creado desde el poder para poner orden a todas las fuerzas que estaban en pugna después de la Revolución”, contó a Efe el coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), KHEMVIRG PUENTE.

El partido dominó por completo la vida política de México y vivió una transformación de la mano del presidente LAZARO CARDENAS (1934-1940), que le cambió el nombre a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y consolidó su poder.

El partido construyó entonces una sólida estructura corporativista con gremios de campesinos, de obreros y sindicatos adscritos a la organización que le brindaban apoyo.

En el PRI han convivido nacionalistas revolucionarios como LAZARO CARDENAS, quien nacionalizó el petróleo y dio refugio a los republicanos españoles, y tecnócratas liberales como el presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI, (1988-1994), quien firmó el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Fue con SALINAS DE GORTARI, cuando el PRI consolidó por completo su cultura política clientelar en la que el voto se conseguía a partir de dádivas y programas sociales El voto duro del PRI venía de los pobres, que a cambio recibían migajas, que era lo único que tenían para subsistir.

El poder autoritario del PRI, sin embargo, se fue resquebrajando y la presión de la oposición ante las acusaciones de fraudes electorales obligó al partido a abrir el país lentamente a la pluralidad política y ofrecer procesos electorales más transparentes.

El primer gran golpe que sufrió el partido fue en 1989, al perder un Gobierno estatal, el de Baja California, a manos del Partido Acción Nacional (PAN), que en el año 2000 arrebataría al PRI la Presidencia con VICENTE FOX.

Desde entonces, el PRI ya no fue capaz de “recuperarse como partido”, y aunque recuperó el poder presidencial con ENRIQUE PEÑA NIETO, en 2012, lo hizo “con una estructura mucho más debilitada”.

Hoy precisamente a sus 90 años, se ven cosas dentro de los organismos políticos que en otro tiempo no se comprendían y se pensó que jamás sucederían y es que en una carta dirigida a CLAUDIA RUIZ MASSIEU, dirigente nacional, y consejeros políticos nacionales priistas, un grupo de militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigen la salida del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, del Consejo Político Nacional además de su expulsión del partido.

El pasado 27 de febrero durante la sesión de consejo político nacional de este instituto político se propuso y nombró a PEÑA NIETO, como miembro de dicho órgano, ante este hecho afiliados priistas congregados en un grupo llamado Democracia Interna exigieron mediante una misiva la salida del mexiquense del consejo y el partido por haber sido participe de la debacle en 2018 del partido y solapar corrupción de colaboradores e instituciones durante su mandato.

“PEÑA, no sólo no puede ser consejero político, sino que debe ser expulsado del partido por el inmenso daño que le causó, llevándolo del triunfo del 2012 a la peor derrota de su historia en el 2018”, señalaron.

La última, nos comentan que el ex alcalde JESUS DE LA GARZA, anda allá por el Mezquital y no precisamente de pescador.

Recién recibió nombramiento en los trabajos que se llevan a cabo allá por el Puerto el Mezquital, pudiera ser que administre los trabajos por la parte del gobierno mexicano, aunque no tenemos la información confirmada sobre el titulo el nombramiento.

