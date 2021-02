CORRESPONDENCIA

DE que se va se va, por borracho…

Por José Luis Castillo

“Si a Oscar Almaraz le gano Xico, que me puede preocupar”, de entrada es lo que manifiesta Enrique Cárdenas del Avellano, y tiene razón cuando dice que este será un encuentro de priistas contra priistas tomando en cuenta que para MORENA se maneja el nombre de Felipe Garza Narváez, también de fierro tricolor y un cartucho quemado por cierto.

El ingeniero sabe lo que trae en el morral, y después de recibir su constancia que lo acredita como candidato del PRI a la diputación federal por el V Distrito Electoral refiere que en el caso de Gustavo Cárdenas, una cosa es la consanguinidad y otra muy distinta es la competencia política.

Enrique es de esos políticos entrones, claros, que hablan de frente y deciden las cosas en un simple sí o no, pero que sabe que la política y el poder son para servir y resolver las necesidades de la gente, bien hace desde ahora plantarse en su estrategia y poner en su lugar a los traidores a los que se sirvieron del PRI y de la nómina oficial, y ahora andan de “chapulines” en otros partidos políticos tratando de pegarse a la ubre oficial.

Sabe que en el poder hay para todos sabe muy bien que tiene una oportunidad y que debe aprovecharla, por lo pronto, refiere que está más ocupado en armar sus estrategia electoral y diseñar un proyecto legislativo para la capital del estado que en otras cosas y la verdad hace bien porque de enfrente y los lados nada de qué preocuparse.

Por cierto y hablando de Xico, la diputada Paty Pimentel, anuncia que pedirá formalmente la intervención de las instancias federales si la auditoría Superior del Estado, sigue en su afán de atrasar la cuenta pública del ex alcalde de Victoria.

Pero y ¿sabrá Paty Pimentel que también puede denunciar ante la Auditoria Superior de la Federación las múltiples irregularidades denunciadas en los tiempos de Xico y que hay una muy amplia posibilidad de enjuiciar al ex alcalde que tampoco comprobó los pocos recursos que vía participaciones y programas le envió la federación?

Habrá que preguntarles a los representantes del pueblo en el Congreso local él porque del retraso de las cuentas públicas de Xico, las que seguramente serán aprobadas al término de esta legislatura y con el clásico trámite al vapor, de lo que tanto se espantaban y criticaban en el pasado.

2.- Otra vez el tema del agua, acaparo las líneas dedicadas por Pilar Gómez Leal, quien presentó un informe de sus primeros 120 días.

El tema del agua es recurrente entre los políticos, y mire que en breve iniciaran las campañas políticas para competir por la presidencia municipal, las diputaciones locales y federales y ya verá otra vez ofrecerán una y otra vez resolver el desabasto, mejorar la atención y el servicio de agua en las colonias, pero al final de cuantas no se hace nada.

Todo mundo sabe que en principio de cuentas la línea de acueducto que viene de la presa “Vicente Guerrero” a ciudad Victoria es viejo, ya no sirve, menos tiene la capacidad para traer agua y dar cobertura a la demanda del vital líquido en la capital del Estado y sus miles de usuarios, que se requiere de una nueva línea y eso cuesta mucho o al menos necesita una buena inversión de tiempo y contactos en la ciudad de México para que se apruebe el proyecto y se envíen recursos para aterrizar la inversión.

Ahora Pilar, refiere que propondrá al cabildo que la mayor parte del presupuesto para el plan de obra pública sea destinado este año a infraestructura hidráulica, pero y cuantas veces han dicho lo mismo y no se hace nada y lo que es peor, que se hará con las calles destruidas cuando el recurso será destinado a obra hidráulica, enserio que vamos de mal en peor.

Victoria “seguirá en acción” dice Pilar, que la verdad queda a deber a los Victorenses, sobre todo cuando nada dice, nada hace y menos menciona de las acciones jurídicas que se tomarán en contra de su antecesor y por la serie de irregularidades que al amparo del poder cometió junto con sus colaboradores.

3.-Y para salir, nada de ha dicho de la salida de Margarita Franco Bours, de la Secretaria Particular de la Unidad Ejecutiva de la Secretaria de Educación de Tamaulipas, hay quien dice que la dama en cuestión cometió otra vez serios errores, también irregularidades en contubernio con el ex sub secretario de administración de la SET, simplemente se despacharon con la cuchara grande y Luis Bravo, ni enterado, bueno si, dicen que lo tenían endiosado.

Margarita, es de esas damas que seduce, envuelve y logra lo que quiere, pero hasta ahí, promete dice y alardea, pero nada concreta, eso sí, sabe hacer daño, sino pregúntele a la elegante Sub Secretaria Magdalena Moreno y a la misma maestra, toda una institución por cierto, Guillermina Rodríguez, lo bueno es que ya no está y por lo pronto se va a trabajar la estrategia política, al mapacheo pues.

Jorge Alberto Chapa Leal, Sub Secretario de administración en la Secretaria de Educación también fue puesto de patitas en la calle y por supuesto que también nada de qué preocuparse, solito se puso la soga al cuello, al punto alegre y por teléfono se puso a decirle de todo a una dama, lo bueno es que se animó con unas cuantas copas, lo malo, es que no contaba con que la también funcionaria de la SET, estaba en una reunión de amigas y con el altavoz a todo lo que da, lo que llegó a oídos de la primera dama, que no tolera esas bajezas y ordenó su cese inmediato con el aval de quien manda en Tamaulipas, de que se va se va y lo peor de todo, por borracho.

