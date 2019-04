EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

DE QUÉ SIRVE SER MILITANTE

Mal y de malas MORENA en Tamaulipas a unos días de iniciar las campañas electorales.

Ahora se quejan de la candidatura de última hora de Nora Hilda de los Reyes y su suplente Guadalupe Perea en el distrito 14.

José Antonio Leal Doria iba en esa candidatura, pero finalmente se fue de plurinominal.

De hecho, formalmente se avisó a la autoridad electoral local a través del representante de MORENA ante el Consejo General del IETAM (Instituto Electoral de Tamaulipas), mismo que envió una carta solicitando que oficialmente se les tenga acreditada esta candidatura con los nuevos nombres.

De la nueva candidatura se queja el morenista victorense Enrique Yáñez Reyes, quien señala públicamente que “todo mi trabajo político y económico lo puse al servicio de la formación de un nuevo partido político, soy militante fundador de MORENA Tamaulipas”.

Asimismo, el señor Enrique Yáñez Reyes manifiesta ¿de qué sirve ser militante (de MORENA)? y se queja de que ante la falta de democracia y equidad dentro de MORENA en esta entidad es que se permitió registrar a dos militantes de otro partido político (PRI).

Además de que tanto Nora Hilda de los Reyes y Guadalupe Perea, en opinión de Enrique Yáñez, no se registraron en el partido (MORENA) para contender.

Y hoy son las beneficiadas por la nula equidad para los verdaderos morenistas (así lo da a entender Enrique Yáñez) y plantea a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

“¿Le pregunto a AMLO, este es el partido por el cual tanto luchamos y casi dimos la vida? ¿Crees AMLO justo esto que estamos viviendo en Tamaulipas en el partido?”

En fin, esto se suma a la postura que mantienen algunos morenistas en el sur de la entidad, en concreto en los distritos 19 y 20. En estos distritos han soltado el rumor de que darán voto de castigo a MORENA por esa falta de democracia interna y que podrían votar por el Partido del Trabajo.

Y si de quejas al interior de partidos políticos hablamos, hay que mencionar lo que en el PRI del municipio de Madero sucedió.

Ahí la joven dirigencia encabezada por Edmundo Cruz Leos se pronunció porque la presidenta del PRI Tamaulipas solicite al CEN del tricolor la expulsión de dos de sus más conocidos militantes maderenses.

Los acusados son: Guadalupe González Galván, ex alcalde de Madero, exsubprocurador, ex delegado municipal del PRI, etc., y a Ernesto Gutiérrez a quien se le conoce como la Bimbolla, quien también ha tenido múltiples funciones en el PRI.

El motivo para la expulsión del PRI de Guadalupe González y Ernesto Gutiérrez es que acudieron a apoyar a un candidato del PAN y fueron fotografiados. Hoy los llaman traidores.

Eso molestó mucho a la dirigencia tricolor maderense que está exigiendo a su dirigente estatal Yahleel Abdala Carmona que encabece el inicio de expulsión.

Pero hasta el momento la presidenta del PRI Tamaulipas no ha dicho nada y no se le ha visto por ningún lado una vez que su nombre sí salió como plurinominal y ya tiene asegurado su buen sueldo durante 3 años. Ella ya ganó.

Ahora bien. Sobre la aparición en la foto apoyando a Joaquín Hernández Correa del ex alcalde priísta Guadalupe González Galván y La Bimbolla Gutiérrez ya hay una leyenda urbana que corre a cien por hora los merenderos políticos maderenses.

Esa leyenda urbana dice que tanto Lupe González Galván y la Bimbolla sólo se tomaron la foto (incluso Lupe tiene cara de pocos amigos), pero que en realidad andarán jugando con MORENA porque traen su ADN la traición política. ¿Será? ¡Vaya usted a saber!

MAQUIAVELITO

…Lía Limón García:

“Hay quienes cachan a los niños mientras otros los ponchan…Mientras unos abandonan la agenda de primera infancia, otros la retoman. Felicidades Francisco García Cabeza de Vaca…hay quienes sí entienden que #ylascriaturasqué #EstanciasInfantilesSÍ

osjinuf@gmail.com