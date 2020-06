CENA DE NEGROS

Marco A. Vázquez

De reversa mami…

El proyecto de crecimiento económico del país está hecho trizas por algo qué, aunque es muy real, para miles de mexicanos ni siquiera existe, el coronavirus, identificado como COVID19.

El panorama es tan oscuro que de tener un pronóstico de crecimiento superior al tres por ciento para este año las cifras más conservadores lo han colocado en un menos 10.5 por ciento, hablando en términos terrenales significan millones de empleos que se van a perder y no será el mayor daño, se estima además que 12 millones de mexicanos verán reducir sus ingresos en forma significativa y unos 10 millones de personas regresaran al estatus de pobreza extrema, es decir, de los que no tienen para comer las tres veces al día, o no tienen para cubrir sus necesidades de salud, vestido, educación, y ya ni hablar de vivienda u otra necesidad básica como el esparcimiento.

Vale decir que el gobierno de Andrés Manuel poco o nada puede hacer ante el problema de salud, la gente no entendió mucho en la cuarentena y desesperada anda en la calle que hasta parece busca infectarse, no usan cubrebocas, menos gel, es más, a veces no se lavan las manos con agua y jabón como es altamente recomendable.

Desde luego, el COViD19 era imposible prevenirlo e igual era difícil medir la testarudez de la población y menos la ambición de los grandes capitales que callaron el problema hasta que les explotó en la nariz, hasta que les fue imposible controlar tantas muertes y problemas en los hospitales sin embargo el gobierno de Andrés Manuel no sale del todo limpio en esta crisis provocada, no ha tenido la inteligencia de diseñar un proyecto de rescate a la micro y pequeña empresa, ni de como alentar las grandes inversiones extranjeras para compensar los empleos que habrán de perderse en sectores como el comercio, servicios y turismo, principalmente.

Lejos de un rescate el gobierno de Andrés Manuel ha enviado malas señales a los dueños del dinero suspendiendo proyectos y atacando inversiones nomás porque empezaron en sexenios anteriores o, porque lo gustan, el tema del aeropuerto, las refinerías y finalmente lo referente a la generación de energías limpias y temas de impuestos deben ser una muestra.

La gota que puede derramar el vaso fue algo que parece una ocurrencia en el presidente, su opinión respecto a la elección del próximo año, le hizo creer el mundo que efectivamente nos podríamos convertir en Venezuela, Cuba o cualquiera de los otros países que decidieron sacrificar su vida democrática por ambiciones personales, por cacicazgos que echaron al traste todos sus proyectos de nación.

Lo peor es que Andrés Manuel no tiene la mínima intención de perpetuarse en el poder, es bueno para su salud y, lo que sea de cada quien, ha demostrado que es un demócrata, es decir, da la impresión de que pretende desviar la atención del respetable hacía temas irrealizables para alejarlos de los problemas de salud, economía y corrupción que si son muy reales

El presidente, dijo que no iba a permitir que se cometieran excesos en las elecciones, que iba a vigilarlas y que se cumplirían los deseos de las personas, parece una buena declaración pero lamentablemente eso sería regresar a la época del PRI gobierno, allá cuando desde la Secretaria de Gobernación se organizaban elecciones y no resultaban más que una simulación de democracia.

Si, en lo económico y en lo social, como en aquella vieja y pegajosa canción, parece que vamos de reversa mami y no, no será muy divertido, al contrario, nuestro futuro será muy doloroso en el bolsillo y en todos los aspectos de la vida que se harán complicados a partir de que habrá menos dinero

UAT, SEGUNDO INFORME RECTORAL…

En cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) el Rector Ing. José Andrés Suárez Fernández rindió su Segundo Informe ante la Asamblea Universitaria, teniendo como marco este año la celebración del 70 aniversario de fundación de la máxima casa de estudios del estado.

Para prevenir riesgos de contagio por el COVID-19, el evento se realizó en la modalidad a distancia desde la Sala de Juntas del Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, transmitido a las diferentes sedes de la UAT con la participación en línea de los directivos y representantes de maestros y alumnos de las 26 Facultades, Unidades Académicas y Escuelas Preparatorias que integran la Asamblea Universitaria.

El Rector presentó su informe por medio de un video documental de su segundo año de labores al frente de la casa de estudios donde destacó que la UAT está a la vanguardia educativa, cultural y científica en Tamaulipas.

En la exposición audiovisual que se difundió en vivo por los medios de comunicación universitarios, dijo que en toda la historia de la UAT es la primera vez que se rinde un informe rectoral por esta vía en formato digital, tras refrendar que lo más importante es trabajar diariamente por los estudiantes.

Subrayó que al cumplir la UAT 70 años de servir a la sociedad tamaulipeca, ante las circunstancias de la pandemia, se espera festejar el septuagésimo aniversario de su fundación el próximo mes de octubre, en la fecha oficial de su celebración.

En este marco, y a través de su cuenta de Twitter, el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca hizo llegar un mensaje: “Mi felicitación al Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, quien hoy rindió su 2do. Informe de Actividades. Asimismo a la

Asamblea Universitaria, comunidad académica, estudiantil y directores. En octubre estaré con ustedes para celebrar el 70 Aniversario de la UAT”, puntualizó el mandatario estatal.

En su oportunidad también, el Rector agradeció el apoyo que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le ha dado a la UAT en infraestructura y programas en beneficio de los universitarios, fortaleciendo a la educación superior de Tamaulipas.

Durante su exposición, detalló avances en ejes estratégicos de la Cobertura educativa con equidad, la Vinculación con la sociedad, gobierno y sector productivo, Programas de estudios pertinentes y de calidad, la Profesionalización docente, Investigación y servicios especializados, Internacionalización e Infraestructura, así como en los ejes trasversales de la Rendición de cuentas; Equidad de género y la Gestión y administración eficiente, en cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional de la UAT.

“A todos ustedes agradezco su confianza otorgada para dirigir esta Universidad. A lo largo de su historia la UAT ha orientado sus programas y servicios en favor del desarrollo económico y social de estado y país, sin perder nunca la perspectiva del escenario mundial”.

“Los tiempos que corren nos plantean nuevos retos que exigirán de nosotros, inteligencia, creatividad, y sobre todo convicción. Si seguimos como hasta ahora, creyendo en nosotros y en nuestra universidad, el futuro será tanto o más exitoso. Sigamos haciendo bien la parte que nos toca, creando cosas buenas para Tamaulipas. Sigamos creyendo en la UAT”, expuso el rector.