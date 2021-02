RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

DECLINA MAKI ORTIZ CONTENDER POR NINGUN PUESTO DE ELECCION.

TAMAULIPAS ENTRA EN ATIPICO PROCESO ELECTORAL.

LA alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, desecho toda duda sobre su postura de contender por ningún puesto de elección popular al aclarar que fue invitada por el PAN para ser candidata para diputada federal por el 9º distrito electoral pero no acepto por la responsabilidad que tiene como presidente municipal para seguir de frente de una administración publica que requiere de su conocimiento, entrega y compromiso moral durante esta pandemia COVID 19, hasta el último día de su gobierno estará al frente en esta administración, queda claro que no aparecerá su nombre en la boleta electoral de este 2021.

Eso es lo que refiere en su mensaje que subió este día en su cuenta de Facebook, con lo que da respuesta a las inquietudes tanto de panistas como de la población en general.

Algo que caracteriza a la a presidente municipal MAKI ORTIZ, es que ha sido respetuosa e institucional cuando de todos es conocido el Bull ying político que ha sido objeto en innumerables ocasiones por parte del gobierno de Tamaulipas y siempre ha respondido con dignidad y educación, lo que es un ejemplo la sociedad, sus familiares e hijo.

En otra parte de su mensaje indica, “en pandemia el capitán es el último en abandonar el barco. No contendré por ningún puesto de elección, me quedo a cumplir con mi responsabilidad, agradecida por el cariño y solidaridad de los Reynosenses, que han confiado en mí, ¡para dirigir Reynosa! Dios nos bendiga parejo.

En otra orden de ideas, estamos a semanas que inicie el proceso electoral 2020—2021 que serán elecciones históricas en la vida política del País, y que serán elecciones atípicas por la pandemia del COVID 19 y los candidatos de todos los partidos no podrán reunirse en mítines políticos como antes se hacían para respetar las medidas sanitarias y evitar contagios y muertos de la maldita pandemia y seguir aumentando el número de contagios y muertes que ya padece la entidad Tamaulipeca.

Aparte, tenemos que en esta elección se ha concretado la alianza facto PAN-PRI, en el cual el partido en el poder estatal echa mano de candidatos tricolores que para que vayan como candidatos a las alcaldías, diputaciones locales y federales, sin pudor alguno de estos partidos que antes eran acérrimos rivales, para que hagan montón contra los candidatos de Morena.

Los casos los vemos en las ciudades importantes como Victoria donde ex priistas como OSCAR ALMARAZ, entra en la contienda con su ex compañero priista ENRIQUE CARDENAS, y FELIPE GARZA NARVAEZ, ex tricolor ahora morena.

En Laredo donde se utiliza a la ex priista YAHLEEL ABDALA como candidata la presidencia municipal dejando fuera al activista panista SALVADOR ROSAS, que garantizaría el triunfo azul sin necesidad de la priista ahora pintada de azul.

En Reynosa donde el PRI puso candidatos a modo, de peso pluma sin garantía alguna de obtener los votos, pues el candidato a la alcaldía BENITO SAENZ, va de comparsa mediante oferta que le hace el PAN para dejarse caer antes de la elección y como el candidato es voraz no es difícil convencerlo si es que ya lo hicieron le vio monto de dinero fácil sin andar trabajando.

En Rio Bravo, el PAN no usa sus militantes echa mano de un ex presidario MIGUEL ANGEL ALMARAZ, para ganar el municipio que dejo un ladrón de siete suelas como CARLOS ULIVARRI, dejando fuera a la diputada ROXANA GOMEZ, a quien perdería, pero no tan fácilmente como lo morderá el polvo el ex Perredista que va en la boleta, lo que se cree lo gane el candidato priista primo del líder estatal de ese partido, o quien sea el candidato de Morena donde se perfila el diputado federal HECTOR JOEL VILLEGAS EL CALABAZO.

Estos son unos cuantos ejemplos de la extraña manera de actual del jefe de los azules en Tamaulipas FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, que está actuando muy extrañamente en este proceso y alistándose para entregar Tamaulipas a MORENA como lo hizo hace seis años el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTU, al PAN.

Cambio de tema, la comisión organizadora del PAN en Tamaulipas dictaminara las candidaturas registradas para las alcaldadas, diputaciones locales y federales.

Donde hay dudas es en las candidaturas a diputados federales con cabecera en Reynosa donde se dice habrá reacomodo es el distrito 09 donde declino la alcaldesa MAKI ORTIZ, y se registró la regidora LETICIA GUTIERREZ GARZA, y en su lugar va el líder de maquiladora ALBERTO CUOTAS LARA, quien iba por el distrito 7º como diputado local.

Este cambio lo hacen debido a que la regidora no ganaría por ser completamente desconocida y la esperanza seria el líder inmoral de Reynosa.

En otro tema, el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANNI, quien busca la presidencia municipal en Reynosa hasta el momento es el mejor posicionado políticamente por su buena relación a nivel nacional y con trabajo social dentro de las colonias, una buena imagen, limpio de toda mancha política que seria el idóneo para la presidencia municipal por el partido de MORENA.

El otro aspirante RIGOBERTO RAMOS, con antecedentes penales acusado como huachicolero de introducir al país gasolina de contrabando que podría frustrar su llegada a la presidencia municipal como pretender hacerlo.

Hay una riestra más de aspirantes de los cuales el comité ejecutivo nacional de MORENA, para el 27 de marzo dará a conocer quien de todos los aspirantes puede ser el candidato a la presidencia municipal y 4 diputaciones locales.

Por cierto, quien buscara la diputación local por morena es la periodista ROSALIA QUINTA, quien procederá a registrarse. Le deseamos éxito.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

