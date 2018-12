CLARO Y DIRECTO

DEFENDERE SIEMPRE A LOS MAESTROS: RGV

GANADEROS CELEBRAN 15 ENCUENTRO NACIONAL

ARRIBAN ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL A MADERO

JOSE RIGOBERTO GUEVARA VAZQUEZ, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO DE MAESTROS DE TAMAULIPAS SECCIOIN 30 DIJO QUE, LOS RECLAMOS QUE LE HACEN DE ESTAR DEMORANDO CLAVES O NOMBRAMIENTOS NO LE INCOMODAN, ya que nunca haría eso porqué, él está para defender los beneficios y derechos de sus compañeros maestros, y no reclamara esa actitud de quienes los hacen constantemente, lo que si hará es, que le reclamará en este caso al patrón, o sea en este caso, LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE TAMAULIPAS, en la demora o mal manejo de las claves o asignaciones, porque me queda claro que el trabajo que debo desempeñar es el de defender a los trabajadores de la educación, “porque yo no sé si tras bambalinas se hayan hecho acuerdos y no respetan la ley del servicio profesional docente, respeto los pensamientos de los demás, pero siempre, yo estaré presto a proteger la certeza laboral y derechos de los trabajadores adheridos a la sección 30” resaltó.

DIJO QUE NO TIENE NINGÚN CONFLICTO CON NINGUNA ORGANIZACIÓN SINDICAL, Y QUE LE MERECEN SUS RESPETOS TODO AQUEL ORGANISMO QUE LOGRE ALGÚN BENEFICIO PARA LOS DOCENTES, pero de lo que sí está al pendiente, es de los trabajadores que pertenecen a la sección 30 DEL SNTE, y saldremos siempre a la defensa de los derechos laborales cuando estos sean vulnerados ya que para eso fue electo, como también fue electo el MAESTRO ALFONSO CEPEDA SALAS.

CELEBRAN EL 15 ENCUENTRO NACIONAL GANADERO

EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL EN EL ESTADO, ARIEL LONGORIA GARCIA EN COMPAÑÍA DEL PRESIDENTE DE LA UNION GANADERA REGIONAL DE TAMAULIPAS, JULIO GUTIERREZ CHAPA, ASISTIERON AL 15 ENCUENTRO NACIONAL GANADERO celebrado en la ciudad de MÉXICO, donde todas las ORGANIZACIONES GANADERAS DEL PAÍS se reunieron para tratar todo lo referente a la ganadería y su desarrollo, coincidieron ahí con autoridades federales, y acordaron trabajar COORDINADAMENTE PARA ATRAER FONDOS Y PROGRAMAS QUE BENEFICIEN A LOS GANADEROS TAMAULIPECOS.

ARRIBAN ELEMENTOS DELA GUARDIA NACIONAL A MADERO

UN TOTAL DE 900 ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL ARRIBARON AL MUNICIPIO DE MADERO, ASÍ LO DIO A CONOCER EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MADERO ADRIAN OSEGUERA KERNION, el cual sostuvo una reunión con la coordinadora regional del GOBIERNO FEDERAL ELIZABETH CRUZ, estas reuniones las estará realizando el edil de manera regular para coordinar las acciones pertinentes para implementar las estrategias de trabajo de este elemental rubro, menciono el alcalde que: LOS ELEMENTOS QUE LLEGAN VIENEN A REFORZAR LA SEGURIDAD Y SE QUEDARAN DE FORMA PERMANENTE LO CUAL ES POSITIVO.

YA QUE ANDAMOS POR ESTOS RUMBOS DEL SUR, CABE MENCIONAR QUE EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MADERO PRESENTO EL UN PAQUETE DE OBRAS PÚBLICAS POR 2 MIL 800 MDP, ante la cámara de diputados, y se espera sean estos aprobados, donde destacan trabajos como drenes pluviales para mitigar inundaciones, así como un intenso plan de pavimentación y la ejecución de dos proyectos turísticos.

“SON PROYECTOS EJECUTIVOS POR 2 MIL 800 MILLONES DE PESOS, METIMOS TODO DE UNA VEZ, hizo un excelente trabajo la Dirección de Obras Públicas y ahora veremos qué podemos rescatar de ese monto, no quiere decir que nos vayan a aprobar el total”, señaló el alcalde Adrián Oseguera Kernion.

ESTE PAQUETE INCLUYE EL DREN PLUVIAL DE LA COLONIA HIPÓDROMO, Y UNA INTENSA AGENDA DE PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES OLVIDADAS POR AÑOS, mientras que, en el rubro turístico, se contempla la reconfiguración del Paso del Zacate y la recreación del Fortín de la Barra, con un monto total que oscila en LOS 40 MDP.

