LETRAS PROHIBIDAS

Defiende AMLO a JR

Clemente Zapata M.

El Presidente fue claro/

y no anduvo por las ramas/

directo y sin telegramas/

alumbrando con un faro…

AMLO defendió al “pupilo”/

del “fuego amigo” lanzado;/

José Ramón ha quedado/

muy firme y hasta tranquilo…

Desde hace algunas semanas, el coordinador delegacional o “súper delegado”, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL (JR), ha sido blanco del llamado “fuego amigo” y de otros fuegos centellantes.

Personajes como ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, que es senador suplente de RICARDO MONREAL, se le ha ido cada que puede a la yugular a JR, acusándolo hasta de que “no era penal”.

Ya se sabe que ALEJANDRO busca la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el país y es un personaje muy nervioso que ve sombras hasta donde hay claridad.

ALEJANDRO, como otros personajes dentro de Morena, mantiene vivo el fuego amigo, atizándolo como parte de una estrategia tendiente a descarrilar al representante de AMLO en Tamaulipas. Pero no sabe que grilla “que no mata fortalece”.

Este par de pillos le han dado cuerda a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación. Incluso le han organizado acercamientos en Tamaulipas con morenos y no morenos.

Han intentado confrontar a RODOLFO con JR, pero sin lograrlo. Y es que el “súper delegado” ha patentizado su amistad con el director de RTC y su apoyo al llegar el tiempo de las definiciones.

Ayer, nuevamente el nombre de GÓMEZ LEAL salió a relucir a nivel nacional a pregunta expresa de un comunicador durante la “mañanera” de LÓPEZ OBRADOR.

Las preguntas del comunicador fueron directas: la relación familiar de JR con el Gobernador de Tamaulipas y los señalamientos sobre presunta venta de medicamentos.

El Presidente de México respondió así: “para decirlo con toda claridad: están peleados”. Al hablar de la relación familiar entre su “ahijado político” y el mandatario tamaulipeco.

Eso sí, en forma jocosa el Mandatario agregó que: “No nos debemos de pelear en las familias… pero suele pasar… que nos peleamos en las familias…”.

AMLO reconoció que “GÓMEZ LEAL no está dependiendo del Gobierno del Estado (de Tamaulipas)”, como lo han venido afirmando ciertas voces al interior de Morena.

Sobre el tema de la venta de medicamentos, AMLO respondió: “Es la primera vez que tengo información que esté metido (JR) en negocios de venta de medicamentos”. Agregó: “No tengo yo esa información”.

Remató el tema con: “Todos están metidos en la política… La política es un oficio noble, la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla…”

Con lo anterior respondió a la insistencia de que personajes como JR están perfilados para posiciones futuras y se pudieran aprovechar del cargo que detentan.

Además, el Presidente de México aprovechó la coyuntura para informar que el lunes se había reunido con los coordinadores delegacionales, toda vez que acudieron el domingo en su Informe.

Algo que no mencionó AMLO es que en esa reunión se reconoció a la delegación de Tamaulipas como una de las tres mejores que funcionan en el país.

Claro que ese reconocimiento no fue “gratis” y se debió a la planeación y organización en cuanto a los operativos de pago de todos los programas sociales implementados por el Gobierno de la República.

Sobre el caso de las auditorías que se hacen en la Delegación Tamaulipas, esas corresponden a ejercicios anteriores, es decir al 2017-2018, cuando JR todavía ni figuraba como coordinador.

Destaca el profesionalismo que GÓMEZ LEAL le ha puesto a responder y solventar eficientemente las mismas, a pesar de que no corresponden a su ejercicio.

Por ello, seguramente que los dichos de AMLO incomodaron a personajes como ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, AMÉRICO VILLARREAL y a HÉCTOR MARTÍN GARZA. ¿Por qué sería…? Pendientes…

ÁGORA

LAS PERSONAS FELICES que están en paz consigo mismas y con sus semejantes, no se meten en vidas ajenas ni tampoco andan creando problemas a la sociedad o en sus centros de trabajo… Las personas felices lo son con la vestimenta que portan, el auto que conducen o anden a pie… Esas personas han aprendido a ser felices con lo que tienen, sea poco o mucho, porque lo aman… Pero sobre todo esas personas son felices porque han sabido dar el valor real a un pilar de la sociedad que es la familia… Las personas felices casi siempre forman parte de una familia feliz y lo reflejan… ¡Para la reflexión!

ENTRETELONES…

1.- ME COMENTAN QUE… Quienes laboran en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tamaulipas, ya no hallan la puerta ante la presión que sufren de sus acreedores, que hasta se tienen que andar escondiendo porque no reciben desde hace un mes su sueldo… Esta problemática es similar a la que vivieron los trabajadores del Sector Salud, por ello los de Sanidad Vegetal ya se alistan para meter presión a base de manifestaciones y paro de labores, toda vez que es por problemas administrativos y no por falta de dinero que están sufriendo esta situación; no les pagan desde hace un mes… ¡No pues sí está cañón!

2.- ME COMENTAN QUE… La llegada de FELIPE GARZA NARVÁEZ a la Delegación de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas no fue bien recibida por los que se sienten “morenos de abolengo”… Es decir que FELIPE podría causarle al Movimiento de Regeneración Nacional mucha incomodidad, ya que su llegada les supo a “menta”, pues al parecer había otros cuadros formados en la fila y en espera del hueso que hoy tiene “EL PIPE”… ¿Será…?

3.- ME COMENTAN QUE… El Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, hizo un llamado a las autoridades federales competentes para frenar el tráfico de armas que proviene desde los Estados Unidos y que es el causante del incremento en los índices de violencia que sufre nuestro país… El mandatario señaló que las armas pasan de forma impune por las aduanas de México y no por las aguas del río Bravo. Agregó que mantiene abierta la comunicación entre su Gobierno y el Gobierno federal para colaborar en la lucha contra la inseguridad… ¡Así comentan!