Pasado Meridiano

GRICELDA GUERRA ROMERO

Definidas las pluris

Tal como se esperaba y aunque el interesado no lo diga abiertamente, Enrique Cárdenas del Avellano se apresta a ir por la dirigencia estatal del PRI, ante lo que muchos priístas lo ven con buenos ojos dado al desastre que ha resultado Yahleel Abdala, quien más bien parece estar dedicada a terminar de hundir al partido que de ayudarlo a superar el descrédito que enfrenta.

Tras pasado el proceso interno del PRI en la que resultó ganador Alejandro Moreno, triunfo que no termina de convencer por las muchas irregularidades registradas durante las votaciones, pues quien se encargó de coordinar su campaña en Tamaulipas, Enrique Cárdenas del Avellano, estará a la espera de que le sea entregada la constancia de mayoría a Moreno Cárdenas y se comenzaría a trabajar en la renovación de la dirigencia estatal, cosa que piden a gritos los priístas tamaulipecos.

Cárdenas tiene muy claro que no queda tiempo ante el próximo proceso electoral como para andarlo perdiendo en divisionismos, por lo que entre otras cosas Cárdenas del Avellano proyecta ir por aquellos militantes que se han retirado del partido para sumar esfuerzos y trabajar en unidad.

Por lo pronto se estaría reuniendo con el nuevo dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, la próxima semana para abordar lo relacionado con el cambio de la dirigencia estatal, cargo al que se ha aferrado con uñas y dientes la neolaredense Yahleel Abdala, aún pese a los pésimos resultados arrojados.

Por otro lado en el Partido Acción Nacional se preparan para continuar con sus asambleas municipales para la renovación de sus comités o delegaciones como es el caso de Matamoros que pese a la protesta de sus militantes porque les sea devuelta su nivel de comité municipal, tras ser degradada a delegación por interés de la dirigencia estatal, pues este domingo estará celebrando asamblea y cuentan las malas lenguas que uno de los prospectos que aspiran a encabezar al panismo matamorense es una verdadera desconocida pero todo parece indicar que estaría atrás de ella la mano de Francisco Kiko Elizondo, dado a que la susodicha es nada menos y nada más quien se desempeñó por un tiempo como su secretaria, Idalia Guzmán, pese a la poca o nula presencia entre la militancia panista pues aún así se estaría registrando para participar en dicha contienda.

Serán dos los personajes que estarían peleando la delegación, siendo el otro personaje Mario Cortez, ex regidor del ayuntamiento matamorense, no cabe duda que el PAN va de mal en peor ya que de aquellos líderes azules ya no quedan nada y si no nomás vea la pobreza de sus candidatos.

Mientras los que dieron el ejemplo de unir esfuerzos con el alcalde, Mario López, para mejorar la imagen de Matamoros fueron los expositores de la calle 9, quienes escobas y brochas en mano le entraron bien y bonito en la limpieza y mejoramiento de la citada arteria que cada viernes es escenario de la ya famosa Callejoneada a donde acuden cientos de familias para pasar sanos momentos de diversión y convivencia.

Pues bien desde temprana hora del domingo los más de 25 expositores realizaron labores de barrido y lavado de banquetas así como pintaron los contornos de las banquetas, acciones que estuvieron apoyadas por los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Pero además de las callejoneadas en Matamoros también se impulsa el deporte como el futbol, ante lo que el alcalde Mario López reconoce el esfuerzo de don Horacio García por el equipo de Los Gavilanes otorgando a Matamoros un gran legado por lo que hay que seguirlos apoyando, siendo un equipo muy competitivo y que busca llegar a nivel nacional, por lo que todos deben integrarse a este gran esfuerzo ya que no cualquier ciudad tiene un estadio y que tiene un gran relieve.

Mientras que la tarde del martes al cierre de esta columna en la capital del Estado se realizaba la sesión de los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas en la que se aprobaría el acuerdo mediante el cual se asignarían las 14 diputaciones de representación proporcional, quedando finalmente el PAN con una diputación pluri, mientras que el PRI se quedaría con 3 curules, Movimiento Ciudadano con una y sería Morena el partido que más diputaciones pluris tendrá en el Congreso del Estado con 9 curules. Pero aún así será el PAN el que conservará su mayoría en el Congreso con 22 curules de las cuales 21 fueron obtenidas por el voto directo.

La segunda fuerza en el Congreso será Morena que ocupará 10 curules, de las cuales nueve serán pluris y una de mayoría relativa, en tanto que el PRI cae a la tercera posición con sólo 3 curules, todas ellas plurinominales, nunca antes visto en la historia de Tamaulipas.

Y tal como lo anunciara Kiko Elizondo, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Gerardo Peña Flores consiguió su curul, por lo que se perfila para ser el líder del Congreso.

Por el Partido Revolucionario Institucional Yahleel Abdala salió ganando mientras que el PRI terminó perdiendo posiciones y terreno en Tamaulipas y al igual que Florentino Aarón Sáenz y María Olga Garza Rodríguez ya tienen asegurados sus curules. Mientras que Laura Patricia Pimentel aseguró su curul por la vía pluri por Movimiento Ciudadano.

Por Morena van Guillermina Medina, Roque Hernández, Carmen Canturosas, hermana del ex alcalde Carlos Canturosas, Eliud Almaguer, Susana Juárez, Ulises Martínez, Esther García Ancira, Rigoberto Ramos y Edna Rivera López.