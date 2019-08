Por La Libre

Definitivamente el estiaje hace emigrar a las aves para beber…así igual los partidos.

Por Edelmira Cerecedo García

Sin tantas novedades, en El Mante las actividades de los partidos políticos PAN y PRI fueron tan predecibles desde el momento del anuncio.

El Partido Acción Nacional reunió a la cúpula verdaderamente panista, aquellos que sin un peso cargaban en sus buenos tiempos toneladas inspiradas de Makio y algunas leyendas urbanas del panismo azotado y enfrentado con el poder.

Entre ellos estuvieron Armida Perales, Fernando Pedraza, Ignacio Ledezma, Esteban Cuellar, Mariana Banda, la Maestra Teresita, Alma Pedraza, José de Jesús Ramírez entre otros puros y verdaderos panistas de antaño, todos ellos a favor de quien se sabía tras la lectura de algunas evidencias de la fallida relación del que últimamente estaba teniendo quién llevara el timón del barco azul en el Municipio que era Ricardo Nájera, por lo que le regresaron el mando a Enrique Murillo.

Sin presencia de más, y sólo el panismo reunido, se puede palpar las líneas de decisiones venideras para enfocarse a las próximas elecciones, podría decir, y quizás debería guardar bien está redacción, pero creo saber el rumbo predeterminado de está historia, dónde al parecer trabajarán para un proyecto bien planeado y muy panista, dónde todo esté equipo pueda regresar a la acción de sentirse parte de un triunfo y para ello según la inmediatez de la reacción de las felicitaciones a Enrique Murillo arrojan a una de las más nombradas para aparecer en la boleta con las siglas de acción nacional….se los dejo de tarea.

Y mientras tanto, sí que fue muy pero muy duró ver que el PRI sufre un paro cardíaco en Tamaulipas y es qué de muerte súbita de repente salieron varias arterias a recordar que llevan sangre priista, y no, no andaban de coquetos en otros partidos y resultaron ir a cumplir con el mandamiento de simulación al PRI entre ellos destaca el flamante Ex Diputado Federal a huevo de Alejandro Guevara Cobos y con el todos los dueños de acciones en las organizaciones del PRI como Miguelito Hernández que mientras fueron las elecciones se le olvido que era priista pero hoy les regreso la memoria.

En fin el Presidente del PRI en Mante Gerardo Montes que la jornada tuvo en el municipio como ganadora la fórmula de Alito y Carolina 1,371 en segundo lugar la Fórmula Ivón 17 seguida de la Fórmula Lorena 5 y hubo 13 Nulos, que ya nadie habla de éste partido y que no interesa, pues bien tienen razón están sumidos su militancia no llego a reunir el interés y sobre todo MUCHOS NO SE DIERON DE BAJA SIGUEN APARECIENDO CÓMO MILITANTES y trabajan en los gobiernos opositores, hermoso, ÉSTO PASA CUÁNDO UN PARTIDO POLÍTICO ES UNA AGENCIA DE COLOCACIÓN DE EMPLEO y no un grupo de personas con un ideal o una convicción por hacer algo realmente bueno por su Ciudad, Estado o País, en eso si les ha ganado siempre el PAN al menos en ése partido siempre han tenido esencia, ojo hablo de los panistas afiliados y que se sujetan a sus lineamientos.

Cambiando de rumbos por los campos de El Mante.

En Mante la desolación económica está pegando dramáticamente.

A esto se le suma el estiaje que está pegando en la región, la muerte de ganado se ha convertido en una situación incluso de Salud según esta semana reporteros de campo lo dieron a conocer.

Y por supuesto que en cuestión de producción agrícola también está sufriendo estragos, al grado que se ha tomado decisiones de aconsejar a los productores sobre el riesgo en la siembras, cómo el caso de la zona cañera, dónde la escasez de agua por la necesidad del riego y la baja del líquido en los lugares dónde se toma para realizarlos está bajando de nivel.

Por lo que el consejo del Ingenio dónde participa también las cañeras y el distrito de riego 002 han aconsejado a los productores para un tiempo más viable, dónde la condiciones puedan generarse para las siembras y de ésa manera evitar que se den pérdidas a los productores.

UAT

La Universidad Autónoma de Tamaulipas está lista, y a partir de este lunes y hasta el próximo viernes 16 de agosto estará abierto el proceso de inscripciones y reinscripciones de la Universidad.