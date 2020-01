Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Del amor al odio un paso, del odio al amor, mil.

Cuando los ciudadanos no le entran a la política, porque odian a los partidos, no les gustan los candidatos, están hartos de campañas y se quejan de que sus propuestas no son consideradas ni por candidatos ni por partidos, la presencia de ellos en las urnas, es raquítica y pone en evidencia a quienes llegan a los cargos públicos al carecer de representatividad social.

Las elecciones locales que vienen, serán de alcaldes y diputados al Congreso del Estado, no habrá prospectos a la gubernatura ni a la presidencia de la República, aunque sí a las diputaciones federales, porque el proceso será el 2021.

En el 2019 durante las elecciones de Diputados Locales, solo fueron a las urnas el 33 por ciento de los ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía en la entidad, es decir, 879 mil 471, de los dos millones 665 mil uno.

Cierto que el PAN ganó casi todas las diputaciones locales, 21 de las 22 que estaban en juego, para la renovación del Congreso del Estado, sin embargo, el resultado fue muy bajo en materia de participación, de allí que, los dirigentes de los partidos políticos tienen que encontrar la fórmula para lograr que más personas acudan a las urnas.

El gran reto lo tiene el PRI, porque en las elecciones locales del año pasado, solo sacaron 88 mil 78 votos para todos sus candidatos, cifra que debe de marcarse en la mente el dirigente, Edgardo Melhem Salinas, por ser un dato que no debería de existir ni siquiera como referencia, ya que, es la cifra más baja de todos los tiempos obtenida por ese partido en una elección.

Los del partido al que los votos le cayeron del cielo, Regeneración Nacional, saben que tiene que cambiar la óptica del desempeño como organización, porque, los 242 mil 599 votos que sacaron en las elecciones locales del año pasado, podría no repetirse, en virtud de que, tanto el PAN como el PRI, sin aliarse en contra del partido del Gobierno Federal, llevarán a cabo campañas tendientes a neutralizar a los regeneracionistas.

Los datos para el resto de los partidos políticos que estuvieron en las urnas para la elección de los Diputados que llegaron al Congreso del Estado, son desalentadores, ya que, con los 30 mil 337 logrados por el Movimiento Ciudadano, apenas brincaron la línea del tres por ciento, misma que les da la oportunidad para presentación de candidatos y acceso a las prerrogativas en este año y el que viene.

Se trata en términos reales del 3.45 por ciento de sufragios que se obtuvieron bajo la influencia del político matamorense avecindado en Victoria, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, situación que debe de pensarse muy bien, porque si el expanista, quizá el PMC, no la cuenten para las elecciones de gobernador en el 2022, porque en las del 2021, a lo mejor no llegan al requerido tres por ciento.

Cárdenas Gutiérrez podrá tener muchos defectos, pero, es el único que puede mantener al Partido Movimiento Ciudadano por encima del tres por ciento de la votación.

En caso de que se cambiara al Partido Verde Ecologista de México, para entrarle a la elección de diputados federales en el 2021, seguro que él como candidato podría ganar y con los votos que obtenga garantizar cuándo menos la diputación plurinominal de la circunscripción a la que pertenece Tamaulipas a favor de su sobrino, Ricardo Gaviño Cárdenas y por lo tanto habrá dos Cárdenas en la Legislatura Federal que sigue.

Es el momento oportuno para que los dirigentes de los partidos políticos que buscan participar en la elección local y federal del año que viene, reconsideren la distancia que haya entre el odio y el amor, que es muchísima respecto al amor y el odio.

El punto es que, los partidos políticos terminaron odiados por los ciudadanos, después de que hubo amor y apoyo en tiempos pasados, pero, tratar de revertir el asunto, es decir, del odio estar de nuevo en el mor, será una situación demasiado complicada.

Una participación en las urnas del 33 por ciento, habla mal en todos los sentidos de los partidos políticos, incluso de los ganadores, ya que, visto en macro, que solo vaya a votar un tercio de los electores que tienen credencial con fotografía para hacerlo, es, a querer y no, el punto de partida para cualquier tipo de estrategia que adopten durante este 2020, año sin elecciones, aunque de preparación intensa

Los otros.

En Tampico el alcalde, Jesús Nader Nasrallah y el DIF, llevaron a cabo un magno festival de Día de Reyes para miles de niños que disfrutaron de una muy buen pachanga, aunque ellos, en ningún momento consideraron que tuviera olor a política, sin embargo, es de las pocas que llevaron a cabo los presidentes municipales, aunque éstos, no porque anden fuera de sintonía política, más bien no se comprometen con los ciudadanos, porque carecen de recursos para responder con fiesta con motivo del inicio del año y del Día de Reyes que se festeja este lunes, pero, que, comenzó con las roscas desde este fin de semana.

En el Congreso del Estado, este lunes hay sesión de la Diputación Permanente que tiene a su cargo el legislador plurinominal reynosense, Gerardo Peña Flores y será, entre otras cosas para comenzar con la organización del inicio del segundo período ordinario de sesiones correspondientes al primer año de gestión de la Legislatura actual.

Los Diputados se fueron de vacaciones después del 15 de diciembre pasado, en que sacaron todos los asuntos pendientes, porque quien comenzar este nuevo período con muy pocas cosas de rezago y dedicar más tiempo a las nuevas iniciativas para la actualización y modernización de las Leyes de Tamaulipas.

Además, en este segundo período ordinario de sesiones, los Diputados, tendrán una sesión solemne para la presentación del Cuarto Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, en virtud de que, la fecha para este 2020, se cambió para la primera quincena del mes de marzo, en lugar de la segunda quincena del mes de septiembre como estuvo hasta el 2019.

En el momento que la Diputación permanente deje de trabajar, porque se inicia el período ordinario, se nombrará una nueva mesa directiva que tendrá a su cargo las actividades del 15 de enero al mes de junio próximo y, en marzo se acomodará a quien busque reflectores políticos, porque le tocará recibir del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el documento que contenga el Cuarto Informe de la administración estatal y desde luego discursear frente a los invitados que habrá en la sesión solemne de marzo.