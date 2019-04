La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DEL CIERRE DE LA FRONTERA, ES MAS EL RUIDO QUE LAS NUECES

Como analistas políticos creemos que el presidente Donald Trump ya le bajó a su amenaza de cerrar la frontera entre México y Estados Unidos. El mandatario norteamericano comprobó que su advertencia fue escuchada por el gobierno mexicano, para que nuestro país detuviera el flujo de migrantes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Así lo creemos ya que el mandatario norteamericano como el hombre mejor informado de todo el mundo, dijo ayer que después de muchos años (décadas) México está deteniendo a un gran número de personas en su frontera sur, los que vienen con la intención de cruzarse a la Unión Americana, lo que orilló a Trump a amenazar de nueva cuenta con cerrar la frontera para evitar una invasión masiva.

El senador Bernie Sanders señaló a Fox News que el gobierno ha visto que México “está asumiendo un mayor sentido de responsabilidad en el proceso de afrontar el flujo migratorio. Ante periodistas de la Casa Blanca dijo que las autoridades mexicanas “han comenzado a hacer mucho más”.

“Los hemos visto capturar a un mayor número de personas . También los hemos visto evitar que más personas crucen la frontera para que ni siquiera ingresen a Estados Unidos. Así que esas dos cosas son útiles y nos gustaría que continúen”, remarcó.

Después de ver como han estado tomando dinero de Estados Unidos, “sin hacer nada por nosotros”, Donald Trump ordenó a su gobierno que inicie el proceso para cortar todo tipo de asistencia a los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), “por no hacer nada” por los estadounidenses y permitir la formación de caravanas de migrantes que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos.

Por cierto el día de ayer el canciller de México, Marcelo Ebrard Casaubón, reveló que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, informó a México que “no tienen la intención de cerrar la frontera, pero hizo hincapié en que están enfrentando mayor flujo.

Descartó que México vaya a modificar su política migratoria para contener el flujo de migrantes y comentó que la política migratoria de nuestro país fue anunciada claramente “desde que firmamos el Pacto por una Migración Ordenada, Regular y Segura en Marruecos”, dijo, aunque reconoció que se están haciendo ajustes al pasar “de una política hiperrestrictiva a una regulatoria”.

Como que de pronto el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sacó la casta y dijo que la democracia en México es resultado del trabajo de muchas generaciones “y no de la lucha de una institución o de un solo hombre por acabar con el régimen autoritario del siglo pasado”.

La muestra de que las condiciones democráticas han cambiado radicalmente, dijo, es que la disputa poselectoral del 2006 impidió durante ocho años destruír y reutilizar el papel de las boletas electorales de esa elección.

“Hoy, nueve meses después del proceso electoral federal del 2018, esa papelería electoral será destruída en beneficio del país, de la educación, de la democracia y de la ecología”, remarcó, pues será reciclada en libros de texto gratuíto, lo que evitará la utilización de unos 23 mil árboles, apuntó Mr. Córdova.

El que compró el auto que transportaba al Presidente Enrique Peña Nieto, que por cierto responde al nombre de Enrique Herrera y es empresario, de muchos billetes, ya que por el vehículo en cuestión que fuera etiquetado con el mote de la Bestia Mexicana y que en el remate pagó por él seis millones de pesos, tuvo la ocurrencia de hacer público que si se lo piden se lo prestará al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el que podríamos adelantar que “le haría el feo” por temor a contraer algún mal, porque el señor Peje Lagarto cree en esas cosas, como cree en sus asesores internacionales de Veracruz, seguramente de Catemaco.

Como que no nos acaba de convencer la buen intención y la visión del gobierno de López Obrador de quitarles el fuero a todos los gobernadores, magistrados y diputados locales. Es algo muy semejante a la tan llevada y traída Guardia Nacional, la que aún no han publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya que la mayoría de los mexicanos no están de acuerdo en que el mando sea militar. Que teme la gente, digo.

Quiero ver que después de ser rehabilitadas las seis refinerías de que habla López Obrador, además de rescatar la de Ciudad Madero y construír la de Tula, Hidalgo, México deje de importar gasolina, a lo que se ha comprometido López Obrador una y mil veces. Tenemos dudas porque el mercado del petróleo no lo maneja México ni su gobierno, sea quien sea el presidente, por eso en 40 años ninguno ha construido una nueva refinería.

Calderón se quedó en el camino con el dinero en la mano para la realización del proyecto. Lo mismo le pasó a Cavazos Lerma con su soñado Canal Intracostero; tampoco lo dejaron, porque hay otros señores más arriba que son los mandan en los grandes proyectos.

La prueba del ácido para la gente importante son los estadios o parques de beisbol, porque ahí los que pagaron su boleto por entrar a ver el partido, o lo que sea, van a gritar lo que les venga en gana y más cuando se trata de políticos, porque es el momento preciso para su desahogo y de sacar el estrés, lo que según nosotros no se puede evitar por decreto ni llamados de Gobernación. El que no se ha ganado el afecto y respeto de la gente, mejor que no vaya a los parques o estados porque les van a dejar sentir su desprecio y coraje y si aprietan va a ser peor, digo.

Al ir a constatar los avances de la Facultad de Enfermería-Victoria, el rector, ingeniero y master en ciencias de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, gran sorpresa se ha llevado al ser objeto de un reconocimiento por parte de la comunidad del plantel por el apoyo académico que les ha brindado, esto luego de haber realizado un recorrido por las instalaciones de la FEV en donde constató los avances de los programas impulsados para la formación integral de los estudiantes.

Suárez Fernández fué recibido por los estudiantes al ritmo de la batucada y en medio de la algarabía, la juventud universitaria lo acompañó hasta la explanda frente al edificio de aulas y laboratorios, donde encabezó un encuentro artístico que amenizó la rondalla estudiantil y el grupo de Ballet Folklórico de la FEV.

En éste marco el rector agradeció la bienvenida y refrendó el objetivo de visitar los planteles de la UAT para atender de cerca las propuestas de la comunidad universitaria, así como de sus necesidades de crecimiento y desarrollo.

Luego acompañado de la directora de la FEV, Laura Roxana de los Reyes Nieto, estuvo en el Laboratorio de Prácticas Clínicas, donde constató las diversas áreas y el equipamiento con que cuenta el alumnado para lograr competencias que les permitan brindar una atención de calidad en el cuidado de la salud.

“Nos da mucho gusto ver que cada día son mejores, porque estamos empeñados en tener una Universidad de buena calidad”, dijo el rector Suárez Fernández, tras felicitar el trabajo que han realizado en la FEV. Y vamos por más.

