PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Del discurso a los hechos, Pilar en su primer día

< Confirman apoyo de FGCV al municipio victorense

< Un Desafío dar servicio con chatarra que dejó Xico

1.- Con Xicoténcatl González fuera de la presidencia municipal, los activistas políticos de diferentes partidos no quieren que se apague el malestar contra el exalcalde y se esfuerzan para mantenerlo en la hoguera de las redes sociales, y están en su derecho. Pero ya que les interesa el tema debieran hacer algo más allá de lo mediático. Algunos como Marte Alejandro Ruiz del PES piden erróneamente a la alcaldesa Pilar Gómez Leal que investigue las denuncias existentes, cuando el Ayuntamiento no es Ministerio Público (Fiscalía), no hay que confundirse.

La alcaldesa hará bien de informar en su momento, el estado en que encontró las finanzas, sobre todo para delimitar responsabilidades.

Pero los activistas, los partidos políticos, los ciudadanos en general están en condiciones de acudir a los órganos correspondientes para solicitar primeramente las pruebas, en este caso la Auditoría Superior del Estado, que tampoco es un tribunal, pero si puede aportar documentos que reporten inconsistencias que pudieran ameritar turnarlo al área penal.

O bien, ante el Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas o la UIFE (Unidad de Inteligencia Financiera Estatal de Tamaulipas). Aunque es obvio que todos prefieren el camino fácil de los medios de comunicación aunque no tengan impacto judicial.

2.- Por otra parte, hay optimismo en varios sectores de la ciudad capital, primero por la entereza proyectada por Pilar Gómez en su mensaje al asumir la estafeta, dejó testimonio de fortaleza para enfrentar las graves condiciones en que recibe la administración. Proyectó confianza en unificar capacidades y en obtener el apoyo del gobernador y sus palabras tuvieron respuesta en el mensaje de la Subsecretaria representante del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Gloria Garza Jiménez a nombre del mandatario estatal, expresó que los cambios son también oportunidades. “La que hoy comienza a construirse en Cd. Victoria es también una renovación de compromisos”.

Lo más importante para nuestro análisis y que queremos que quede constancia de ello, es cuando la subsecretaria Gloria Garza precisó: “El Gobierno de Tamaulipas será un cercano acompañante de las autoridades municipales, bajo la autonomía municipal”, y aseguró que el mandatario estatal le pidió que le señalara expresamente, “que cuenta con su total apoyo”.

Ahí queda el testimonio para lo que viene.

3.- A la alcaldesa le esperan no sólo grandes desafíos ante una caja registradora vacía y una lista enorme de demandas, sino además hay desesperación de algunos, como es el caso de Mario Flores Pedraza, Presidente de COPAMEX Victoria, quien en declaraciones a El Mercurio dijo que si bien otorgan un voto de confianza a María del Pilar Gómez Leal, “espera que no exista curva de aprendizaje en la toma de decisiones”.

Estas palabras revelan el estado de malestar de uno de tantos sectores, lamentablemente en este momento no basta la capacidad para tomar decisiones, cuando se tiene una caja registradora vacía y sin el equipo motriz necesario para proporcionar servicios. Pero en el ramo que tiene que ver con el desarrollo económico, creemos que se podrá dialogar para integrar una agenda de trabajo.

Es el caso de la calle Hidalgo esto tiene que ver con la CANACO, seguramente Pilar se sentará a platicar con el comercio de esa importante vía paralizada por absurdas disposiciones del que se fue; de igual forma seguramente lo hará con los integrantes de COPARMEX en busca de mejores acuerdos, siempre en beneficio de la actividad productiva en la que tiene que ver la parte patronal.

4.- La Lic. Pilar realizó su primera jornada de trabajo, ya observó en un amplio sector, el estado de las calles, no sólo en pavimentación, sino en amontonamiento de basura y recibió quejas de vecinos en el sentido de que los camiones recolectores tardan hasta tres semanas en pasar.

Uno de los reportes institucionales dice, “de los 25 camiones recolectores de que disponen sólo están trabajando 12”, y dan por normal trabajar con esas 25 unidades porque para Xico lo fue, pero para recoger 400 toneladas de basura de manera eficiente se necesitan por lo menos 40 unidades porque requieren mantenimiento, incluso las nuevas y ni se diga las que tienen media vida y para ello requieren de por lo menos 10 unidades que no tendrían asignada una ruta, pero que deben actuar como comodines donde y cuando se requiera.

González Uresti no adquirió ningún camión recolector en los dos años de ejercicio, trabajó con lo que dejó Oscar Almaraz que en su momento invirtió poco más de 48 millones de pesos para la adquisición de 70 unidades, 25 de ellas para la limpieza, 20 patrullas, 8 camionetas para alumbrado público, 8 para parques y jardines y 9 más para diferentes áreas de servicio.

¿Qué queda de esto? Es importante enterar a los victorenses con que se cuenta, que hace y seguirá haciendo falta porque es imposible cubrir las necesidades al 100, por lo menos en este año.

Al parecer sólo hay 25 camiones con los que estuvieron trabajando y que hoy de manera urgente reclaman mantenimiento.

Quienes observamos el servicio público por ser de interés para nuestros lectores, sabemos que en el inicio de cada administración hay que comprar entre 20 y 25 camiones recolectores y reparar otros 20, que son los que compró la anterior administración, y así sucesivamente.

La tarea encomendada a María del Pilar no es fácil, no hay varita mágica para aparecer una flotilla de vehículos, eso sin contar las demás necesidades. Xico heredó una nómina sumamente obesa, de la que esperamos haya dejado la parte proporcional de aguinaldo que les corresponde por los 9 meses de ejercicio de 2020.

Para colmo, 2021 no será un año fácil por las condiciones económicas del país debido a la pandemia, mismas que impactarán en el bolsillo de los habitantes en general, se espera una baja en la recaudación de predial y demás impuestos, además de las políticas públicas federales que dejaron a los municipios del país, no sólo los de Tamaulipas, en graves dificultades.