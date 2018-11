CLARO Y DIRECTO

DELEGACION TAMAULIPAS DEL MNE PRESENTES EN EL CONGRESO NACIONAL

SE CUELAN PERSONAJES NON GRATOS AL CONGRESO DEL MNE

AGUSTIN DE LA HUERTA PRESIDENTE DE LA RED LATINOAMERICANA DE EDUCACION TECNICA

INTEGRANTES DE LA DELEGACION TAMAULIPAS DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE LA ESPERANZA, encabezados por el COORDINADOR ESTATAL FAUSTINO LOPEZ VARGAS, acudieron representando a Tamaulipas AL CONGRESO NACIONAL DE LÍDERES que se realizó este fin de semana en la ciudad de México, donde se dieron también cita miles de integrantes del MNE DE TODO EL PAIS.

EN ESTE CONGRESO SE TRATARON TEMAS DE SUMA IMPORTANCIA que le darán un diferente rumbo al país, y que el principal motivo de todas las mesas de trabajo que se instalaron en ese congreso fue precisamente “LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Y LA POLÍTICA SOCIAL”, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, PROYECTOS DEL EJECUTIVO FEDERAL, Y AGENDA LEGISLATIVA DE DIPUTADOS Y SENADORES, TODO ESTO MARCARA EL RUMBO QUE BENEFICIE A LOS MEXICANOS.

COMO DICE UN MEME QUE CIRCULA EN LA REDES SOCIALES, “ TODO MUY BIEN PEROOOOO?, NOS PUDIMOS PRECATAR DE CIERTOS PERSONAJES QUE ACUDIERON A ESTE CONGRESO, INVITADOS POR TERCEROS CLARO, YA QUE SOLOS NO SE ATREVERIAN A PRESENTARSE EN ESTOS EVENTOS DE TIPO POLITICO, PERSONAJES CON UN AMPLIO CURRICULUM NADA FAVORABLE, CLARO QUE USTEDES YA SE IMAGINARAN PORQUE SE ARRIMAN AL AGUA COMO COLOQUIALMENTE SE DICE, ES POR LA SENCILLA RAZON DE QUE NO ESTAN ACOSTUMBRADOS A VIVIR FUERA DEL PRESUPUESTO, Y COMO VEN QUE ESTE MOVIMIENTO VA EN AUMENTO, Y QUE ES AFIN, O BASE DEL PARTIDO MORENA, ANDAN MERODEANDO COMO AVES DE RAPIÑA TRATANDO DE BENEFICIARSE A TODA COSTA DE ESTAS SITUACIONES, SE PRESENTAN CON DISFRAZ DE OBEJA, SUMISOS Y RECATADOS PARA PASAR DESAPERCIBIDOS, Y SIN LA MAS PENA, VERGÜENZA Y DESFACHATEZ QUE EXISTE.

LEJOS DE SUMAR A ESTOS MOVIMIENTOS, ESTOS PERSONAJES LE RESTARAN CREDIBILIDAD A UN PROYECTO QUE EN ESCENCIA ES BUENO POR LOS FINES Y CIMIENTOS QUE TIENE, OJALÁ QUE ALGUIEN SE DE CUENTA A TIEMPO DE LAS VERDADERAS INTENCIONES DE ESOS GRANUJAS, QUE BRINCAN DE PARTIDO EN PARTIDO SEGÚN SUS INTERESES, CADA VEZ QUE HAY UN CAMBIO DE GOBIERNO.

ALGUIEN NOS COMENTO QUE, SI ESTA ES LA CUARTA TRANSFORMACION DE LA QUE TANTO SE HABLA, CON ESTOS ACTORES QUE ANDAN, A LA CAZA DE UN BENEFICIO, SERA MAS DE LOS MISMO, Y QUE ELLOS NO HABIAN VOTADO PARA ESTE RESULTADO; YA QUE ESTOS SON LOS QUE MAS DAÑO LE HAN HECHO A MEXICO, Y QUE AHORA REGRESAN DISFRAZADOS DE OTRO COLOR.

NOMBRAN PRESIDENTE DE LA RED LATINOAMERICANA DE EDUCACION TECNICA

AL TERMINO DEL PRIMER FORO LATINOAMERICANO DE EDUCACION TECNICA, Y CONTANDO CON EL CONCENSO GENERAL DE LOS PARTICIPANTES A ESTE EVENTO, SE NOMBRO AL DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP, LIC. AGUSTIN DE LA HUERTA COMO PRESIDENTE DE LA RED LATINOAMERICANA DE EDUCACION TECNICA.

HONOR A QUIEN HONOR MERECE; ESTO NO ES OBRA DE LA CASUALIDAD NI DE TORNEOS NI EVENTOS QUE NO BENEFICIAN A LA JUVENTUD, SINO DE UNA SERIE DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL EDUCACIONAL, QUE PRINCIPALMENTE BENEFICIA EN LA PREPARACION DE JOVENES ESTUDIANTES QUE PERTENECEN AL CONALEP, CON TODO ESTO QUEDA DE MANIFIESTO QUE LAS COSAS SE HACEN BIEN EN ESTE INSTITUTO, Y QUE DESDE LA LLEGADA DE AGUSTIN DE LA HUERTA A LA DIRECCION DEL PLANTEL, ESTE SUFRIO UN CAMBIO RADICAL EN MEJORAMIENTO Y AVANCE EN TODOS LOS ASPECTOS, NO CABE DUDA QUE EXISTE CAPACIDAD Y DE SOBRA, ENHORABUENA A TODOS LOS QUE HAN HECHO POSIBLE ESTO.

CON ESTO Y MAS, CONALEP ENTREGARA A TAMAULIPAS JOVENES MEJOR PREPARADOS Y CAPACITADOS QUE CONTRIBUIRAN AL ENGRANDECIMIENTO DEL ESTADO Y DEL PAIS.

