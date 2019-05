CORRESPONDENCIA

Delegada Sindical del ISSSTE abusiva

Por José Luis Castillo

La crisis sindical que se ha generado dentro de la Delegación del ISSSTE, en Tamaulipas, encabezada por la delegada sindical Jenny Flamarique ha dado mucho de qué hablar en los últimos dos días, por una parte por la solicitud de destitución de José Eduardo Charles Avalos, responsable del Departamento de Recursos Humanos de la dependencia.

Aunque hay quien quiere meter al ajo al Delegado Estatal Eduardo Martínez Bermea, pese a que el galeno tiene poco de haber asumido esta responsabilidad y donde no ha podido avanzar hay que decirlo, pero aclaro, no porque no quiera, sino porque se ha tardado destrabando y limpiando “el mugrero”, las irregularidades e instalaciones, además de la finanzas, en quiebra que le dejó su antecesor Juan Mansur Arzola y otros ex Delegados estatales más, pero esa es otra historia.

Lo cierto es que Jenny Flamarique, tiene razón en solicitar a través de una manifestación la salida de Charles Avalos, a quien acusa de bloquear al sindicato desde hace un año y por no dar información de los trabajadores sobre las consultas que estos hacen en determinados temas, hay quien señala otro tipo de irregularidades del responsable de recursos humanos, pero aun cuando eso es cierto, el hombre no ha sido tonto, ha justificado y cuidado mucho las formas, ya le platicare.

La delegada sindical, agarró parejo y acusa a su Secretario General y hasta el líder nacional de esa organización sindical de mantenerse omisos en este tema, pero, mire usted, lo que no ha dicho la Delegada Sindical del ISSSTE, Jenny Flamarique, a quienes representa, es que su coraje en contra del ISSSTE, y el responsable de recursos humanos, se debe a que no ha logrado la basificación de algunos de sus familiares.

Trabajan bajo protesta y denuncian hasta que no se trapío el piso de la delegación con fabuloso, que huele a trapo sucio, pero la verdad es que lo que no sabían los compañeros de Jenny es que Ríos Flamarique Brandon, quien es camillero, Ríos Flamarique Valeria quien es auxiliar administrativo y Ríos Flamarique Dayana Lizeth quien es auxiliar educativo son hijos de la Delegada del ISSSTE y están en la bolsa de trabajo, además de Daza Pérez José Álvaro, por quienes realmente pelea porque se les dé un lugar, información de su estatus y la basificación de los mismos, valiéndose del cargo que ostenta y argumentando otro tipo de irregularidades.

Lo que si es cierto es que además del agandalle que la Delegada Sindical quiere hacer para favorecer a sus familiares que ya trabajan en el ISSSTE, es casi seguro que el gobierno de AMLO, acabe de una vez por todas con este tipo de vicios y seguramente ordenará desde la ciudad de México, la baja también del responsable de recursos humanos, porque alguien se tiene que ir y no será precisamente Martínez Bermea, que viene llegando a este cargo.

Hay que decirlo, el pésimo servicio que se ofrece en algunas de las oficinas del ISSSTE y de la mismas clínicas y hospitales tiene que ver con la contratación y basificación de familias enteras en las nóminas de esta institución médica, en donde, como siempre, son unos cuantos los que se sirven con la “cuchara” grande como es el caso de la delegada sindical y hasta el responsable de recursos humanos de cual creemos también que ya hay un informe de su actuar en la ciudad de México y donde seguramente habrá consecuencias, veremos.

2.-El banco europeo estará apoyando económicamente a la administración municipal que encabeza Xicoténcatl González Uresti, que después de muchas fases fue seleccionada para beneficiarse con unos cuantos millones.

El Presidente Municipal admite, que la actual problemática que enfrenta la ciudad es la crisis del agua, los baches y las luminarias por lo que nada mal le caerían a la capital del Estado recursos por el orden de los mil millones de pesos para atender las demandas de la población, porque hay que decirlo, de diputados federales y senadores Tamaulipas, poco o nada ha tenido en gestoría de recursos o programas, menos de la federación, nos han dejado solos, no por nada dice el Gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, que a nadie interesa resolver los problemas y avanzar exitosamente en la entidad, más que a los Tamaulipecos y a quienes nacimos en esta tierra, así de fácil.

Mi correo joseluis_castillogtz@hotmail.com