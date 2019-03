T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

DELEGADOS FEDERALES, “CAUSANTES DE LA INSOPORTABLE GRILLLA”.

TODO parece indicar que, el Presidente de la República Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tenía que llegar “al meollo del problema que lo tiene fastidiado”, hablo naturalmente de la brutal grilla generada en los estados, “propiciada esta por sus delegados federales”, como ya ha quedado claro el caso concreto en el Estado de Jalisco, donde el representante de AMLO, Carlos Lomelí, apareció finalmente, como “el gran orquestador” de las férreas confrontaciones entre el Gobierno Federal y el Gobernador de aquella entidad ENRIQUE ALFARO, “conflictos que a nada bueno conducen”, porque al final de cuentas con esta clase de “líos de poder y diferencias políticas”, quien sale perdiendo es el pueblo.

AQUÍ EN TAMAULIPAS, ocurre exactamente lo mismo, porque el delegado Federal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL “el JR”, haciendo uso y gala de su representación de gobierno, ha sido el inicial instigador de los problemas entre las instancias federal y estatal, cuyo tema, ha sido evidente, pero si no ha conseguido, sus nefastos propósitos, es porque el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha sido más sensato, cauto y metódico, logrando un equilibrio político importante, al ponerse de acuerdo con el mandatario Mexicano Andrés Manuel López Obrador, en los aspectos de servicio y apoyo a los tamaulipecos, cuya cuestión es lo que ha generado que, las cosas vayan teniendo una vital variante, para que los núcleos poblacionales del estado, “no sufran los embates”, de los infames procederes de irresponsables políticos como JOSÉ RAMÓN.

PERO ESTO a mi juicio no para ahí, porque “si hacemos un revire”, al estilo rey de los deportes, podrá con todo respeto el Presidente AMLO, darse cuenta que atrás de todos los conflictos que, “A ÉL, LO TIENEN FASTIDIADO”, aparece nada menos que el Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, así lo he patentizado muchas veces en este modesto espacio, porque es lo que se visualiza políticamente y “no ve esto, quien no quiera verlo”. Porque si analizamos detenidamente este relevante tema, el Senador de Morena en lugar de “dedicarse a legislar” que es su función y responsabilidad como Presidente del Grupo Parlamentario de MORENA en el Senado, dedica más tiemplo a designar “representantes de Morena” en los Estados, como sucedió aquí en Tamaulipas, enviando primero a Renato Molina y enseguida a “fiel lacayo” Alejandro Rojas Díaz Durán.

HOY QUE en México tenemos un nuevo Gobierno de la República que, busca “la cuarta transformación”, para que los estados y el país en general, avancen hacia el progreso y desarrollo socio económico, es cuando más se necesita o se requiere de la coordinación, la concordia y por ende de los buenos entendimientos y no caer en las graves confrontaciones, como ha venido sucediendo, por obra y gracia de irresponsables políticos de “baja calidad moral” como a los que aquí, he venido haciendo referencia.

POR CUANTO A los delegados federales, antagonistas de los “líos político-gubernamentales” en los estados, creo y considero que, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la solución en sus manos, y les llame la atención, para que en lugar de que estos señores delegados, obren de manera burda, mejor actúen con plena conciencia de servicio al contexto ciudadano y olviden las amarguras de “sus pasados políticos”, para que no sigan siendo “los orquestadores de la grilla que ya tiene fastidiado al mandatario mexicano”.

RESPECTO al Senador Ricardo Monreal, el propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “si ve las cosas con frialdad”, deberá llamarlo a la cordura, para que éste, lógicamente, ya no siga interfiriendo más en los temas políticos que se avecinan, porque desde otro ángulo, el propio Monreal Ávila, ya está prácticamente confrontado con la líder nacional de MORENA, YEIDCKOL POLEVSKY, porque la intromisión del Senador es “una clara violación a los estatutos de este partido político”, pero, repito, esto no para aquí:

PORQUE, si hay interés de Monreal, “en manejar lo de las candidaturas” de Morena para Diputados Locales en Tamaulipas, es porque, éste, “presumiblemente,” porque no nos consta, pero tampoco se descarta, tuvo acuerdos millonarios con varios políticos traidores que renunciaron al PRI, al PAN y al PRD, para buscar nuevamente una posición política, pero ahora bajo las siglas de MORENA, acuerdos generados a través de sus enviados Renato Molina y Alejandro Rojas Díaz Durán. Pero afortunadamente, la líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, Ya ha frenado de tajo al Senador Monreal y al grupo de gandayas, manejados por este. Y lo peor para Monreal y su gente, es que, “tendrán que vomitar lo que recibieron”.

Y QUE BUENO que el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel, “se haya trazado la reconciliación, como reto”, eso en mi punto de vista, es un buen reinicio político y de gobiernos, para que en el futuro, no haya más “dimes y diretes” de los Delegados hacia los gobernadores, pero “tampoco más líos o grillas” DEL SENADOR MONREAL HACIA LOS EJECUTIVOS ESTATALES. Eso a mi parecer sería lo idóneo. Y como reza el refrán: “MUERTO EL PERRO SE ACABA LA RABIA”.

AYER allá en Jalisco el Presidente de México Andrés Manuel López y el Gobernador Enrique Alfaro, de “Ipso facto” “fumaron la pipa de la paz”, cuyo gesto sin temor a equivocarme, arrojará mayores apoyos y, con ello, beneficios de la Federación hacia las más elementales necesidades del aquella entidad, como de igual forma aquí en Tamaulipas el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha definido apoyar proyectos vitales de la Federación, como lo de la guardia militar” para tener en nuestro estado una mejor seguridad pública y con ello, paz y armonía para las familias de todos los estratos sociales.

PARA CONCLUIR, es importante señalar que, “AMLO, para que se evite más dificultades políticas en su sexenio”, sin temor a equivocarme, necesita ya no atender y escuchar la sarta de ideologías nefastas que, son de agravio para su gobierno, por cuyo detalle, el Presidente de la República, tiene que pensar a la voz de ya y, sin miramientos, “sacudirse a la gama de vividores” que abusan del poder político que López Obrador les brindó para servir y, “no para cobrar venganzas” como evidentemente lo hacía Carlos Lomelí allá en Jalisco, dolido éste, porque perdió la gubernatura con el hoy mandatario estatal ENRUQUE ALFARO y como JR que en Reynosa, perdió la Presidencia Municipal, al ser derrotado por la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez. Y lo peor es que, se le exija al mercenario Senador Ricardo Monreal que, “deje de proyectar venta de candidaturas” y obviamente, “no se meta dónde no lo llaman”.

