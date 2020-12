PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

< Delfina y el festín de votos de la SEP

La nueva Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, llegó como titular de tan importante dependencia, más por sus atributos de operación política que por su formación docente, si bien, hay que decirlo, entre el magisterio despertó buena aceptación su nombramiento, porque siempre es grato que “uno de los suyos” llegue por primera vez a esa posición.

La Secretaría de Educación Pública ha sido siempre una institución muy apetecible para los políticos y en particular para el partido que está en el poder. El PRI en su momento se dio el lujo de instalar en esa dependencia a personajes de peso completo, es decir altamente competitivos en lo electoral, entre ellos Don Jesús Reyes Heroles y el propio Porfirio Muñoz Ledo, cito a estos dos porque ambos fueron también presidentes del CEN del Tricolor.

Retomando el tema de Delfina, anote Usted que fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal, actualmente es senadora con licencia, candidata a gobernadora del Estado de México, donde obtuvo por Morena una copiosa votación en 2017 (ojo sin efecto AMLO), le ganó al PRI en esa ocasión por un punto, pero Alfredo del Mazo llegó al poder gracias a los votos de los mini partidos aliados.

EdoMex es la entidad más apetecible en los comicios federales de 2021 en virtud de que cuenta con el mayor número de diputados federales, 41 de mayoría y 25 que llegaron por la vía plurinominal. Es el estado con más distritos del país, en 2º lugar está la Cd. de México con 24 diputados de mayoría y 23 plurinominales, luego Veracruz y Jalisco con 20 distritos cada uno y 36 y 31 curules respectivamente por obra y gracia de las curules de representación proporcional.

En esas circunstancias podemos sopesar el desempeño de la actual Secretaria de Educación al fungir como Super Delegada en el estado de México, y desde el inicio del sexenio de la 4ª T realizó un trabajo político intenso, dejó preparado el terreno para obtener resultados favorables para su partido Morena el año próximo en los 41 distritos electorales.

La naturaleza de Delfina es política, y su habilidad le permite construir caminos por donde transiten resultados a la causa que enarbole. La SEP es un estupendo botín de votos, que en tiempos de Elba Esther Gordillo hicieron la delicia de partidos como el PRI y el PAN. Esa es la principal misión de la morenista que ya despacha en la oficina principal de la SEP.

Pero además si usted examina los últimos nombramientos de tres meses para acá, verá que todos tienen un común denominador un perfil político, es el caso de Tatiana Clouthier quien fue coordinadora de la campaña de AMLO, y de la que ponen en tela de duda sus conocimientos sobre Economía, pero de la que dicen su trato puede cambiar las relaciones del Gobierno de la 4ª T con el sector empresarial, pero hay más nombramientos, sobre todo que recayeron en mujeres y podemos observar que los brazos ejecutores de Palacio Nacional parecen encaminados a dar principalmente resultados electorales.

Por último, esperamos que las raíces de Delfina, del gis y el banquillo, favorezcan la reconstrucción del sistema educativo nacional afectado por la pandemia. El saldo es desastroso, consideran los expertos que en el nivel básico tendremos un retraso de cuando menos tres años, en el mejor de los escenarios. Y esto ocurre desde la primaria hasta la preparatoria y no hablamos de educación superior porque es tema aparte.

APOYOS A LAS CLASES MENESTEROSAS.- Las bajas temperaturas que se vaticinan en las próximas horas, han puesto en alerta al Municipio de Victoria, por lo que respecta al apoyo que se estará intensificando en favor de los sectores más vulnerables. El tema de la entrega de dotaciones alimenticias fue revisado por la alcaldesa Pilar Gómez, a fin de que en esta semana se distribuyan otras 300 despensas.

Cabe mencionar que en los últimos tres meses el Municipio distribuyó alrededor de 10 mil despensas, partiendo de esa base, se calcula entregar el 2021 unas 40 mil de estas dotaciones.

Esta vez el año de gestión municipal concluye el 30 de septiembre del año próximo, fecha en la cual la licenciada Pilar Gómez estará ajustando 12 meses al frente de la Comuna.

ADIÓS AL AGUINALDO.- El plazo para pagar aguinaldos ya venció, y hay centros de trabajo que no han podido cubrir totalmente este derecho de los asalariados.

Haciendo honor a la frase popular, “Debo no niego, pago no tengo”, trabajadores y patrones tendrán que llegar a un acuerdo de tolerancia, porque no pueden matar a la antes considerada “gallina de huevos de oro”, en este episodio corresponde a los asalariados ser indulgentes o dar el tiro de gracia con una demanda laboral que puede convertirse en algo incobrable, ante la quiebra.

Un arreglo a mediano o largo plazo puede ser más redituable en circunstancias tan dramáticas como las que protagonizan las pequeñas y medianas empresas. Obviamente los grandes capitales tienen pérdidas pero no insalvables.

Las compras de Navidad y Año Nuevo pueden ser parte de la solución, pero el corte de caja que dibuje con precisión el saldo, se verá hasta enero. Por lo pronto las calles del centro, los almacenes y centros de abasto de esta capital, observa un intenso movimiento que esperamos se refleje en las cajas registradoras.

“VA POR MÉXICO” ES YA UNA REALIDAD.- La fusión de los colores azul, rojo y amarillo en la X de México, representa el enlace de fuerzas que es recibido con “bienvenida” por parte de diferentes sectores que ven en la coalición las posibilidades de construir el contrapeso hacia el partido en el poder en la Cámara de Diputados.

La preocupación de Mario Delgado Carrillo, presidente de Morena por esta conjunción de fuerzas es ostensible y enmarcan una actitud de temor, la que no puede disimular por más epítetos que pronuncie con miras de depreciar a la coalición de partidos. El mensaje acuñado parece gritar, “te bajo (con descalificaciones) porque de otra manera no te alcanzo”. Ese es un principio de la psicología humana, propia de la desesperación y lamentable, porque los ciudadanos se enfrentarán a campañas de lodo y en las que no hay más propuesta que la política social que ya conocemos.