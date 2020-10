Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Delgado Carrillo, el ridículo y algo más

Con el tipo de descalificaciones que se traen entre los dos más fuertes prospectos a la dirigencia nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, quienes tienen poder dentro de la institución debería dejar fuera los dos finalistas, Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo, porque comenzaron a sacarse los trapitos al sol y al parecer llegarán hasta donde tope con tal de forzar una nueva encuesta para que la pierda éste último.

Es, por donde quiera que se vea, una forma muy extraña la que tienen los manejadores del partido del Gobierno para conducirse frente a escenarios de competencia, da la impresión de que están acostumbrados al dedazo, imposición o en el mejor de los casos la designación. A ello se debe que el Diputado Delgado Carrillo no acepte que perdió la encuesta frente el viejo político que ha pasado por casi todas las corrientes políticas que ha tenido México.

Ahora resulta que las seguidoras del manejador de la Legislatura en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, sacaron la puntada de acusar a Muñoz Ledo de acoso sexual, mismo que, al final de cuentas podría creerse si fuese acoso visual, aunque peor aún son los señalamientos del contrincante, quien declaró que el presunto ganador de la dirigencia de Regeneración no cumple con su responsabilidad como diputado, con lo cual trata de decir que menos cumplirá con los asuntos relacionados a la conducción del partido en el poder.

A estas alturas de la democracia, ya no deberían de aceptarse actitudes ridículas y mejor sería que en la convocatoria y los requisitos para acceder a cargos de dirigencia, quede plasmado con claridad que aquellos prospectos que por sus actitudes denigren el proceso, deben quedar fuera de la jugada.

Desde luego, hay quienes consideran que este tipo de juegos durarán hasta que el dueño del partido quiera, porque frente a complicaciones lo mejor es dar la vuelta a la página y que se quede en la dirigencia el mismo provisional que fue nombrado tras la salida de la presidenta, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, es decir, el también Diputado, pero, con licencia, Alfonso Ramírez Cuéllar.

El asunto es que, mientras no haya dirigencia nacional, en entidades del país como Tamaulipas, el trabajo de los responsables del partido no llega ni a básico, aunque si alcanzan a salvar algunas responsabilidades que tienen con las autoridades electorales, en concreto con el IETAM, por ejemplo, si fueron a llevar sus papales para que aprobaran su participación en las elecciones locales del año venidero.

Incluso, lo hizo el profesor Enrique Torres Mendoza, quien se encuentra al frente de esa organización desde octubre del 2015 con la ratificación de agoto del 2018, pero, anulado por los manejadores del dinero al interior del partido, mismos que pretendieron sacarlo de la jugada, sin que, hasta la fecha lo hayan logrado.

Seguro trabaja en la elaboración de la plataforma electoral que, según el calendario del proceso local 2020-2021, tiene que estar en poder del IETAM antes del 10 de diciembre próximo, así que, haya o no conducción nacional del partido, existen tareas que no pueden postergarse, pero, en medio de tanta confusión, la estructura está en descuido total y sin alguien con autoridad partidista, política y porque no decirlo, hasta ideológica, será muy difícil que logren significarse para las elecciones del año que viene.

Dicen que la ropa sucia se lava en casa y quizá eso debieron de pactar antes que nada los dos Legisladores que llegaron a la recta final de la elección interna para cambiar la dirigencia nacional, mínimo para no hacer el ridículo frente a los mexicanos, millones de los cuales ya dudan si mantendrán su respaldo en las urnas a Regeneración Nacional en el 2021.

Los otros.

El expriísta que se fue al Partido Verde Ecologista de México, Tomás Gloria Requena, quien fuera legislador Federal y exalcalde de San Fernando, creció muy rápido en ese instituto político, porque de haber causado alta en el comité de Tamaulipas para buscar el respaldo de los jóvenes y los jóvenes adultos, le fue entregado el nombramiento como Coordinador Nacional de la estrategia Campo Verde dentro de esa organización.

El presidente del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, le entregó el nombramiento al tamaulipeco, quien, de entrada se comprometió a llevar a cabo un diagnóstico de la situación del campo mexicano y a partir de ello generar una perspectiva real basada en las necesidades de los productores y que incluirá oportunidades con las empresas que trabajan en el mercado internacional de los productos agropecuarios a efecto de que, si el gobierno de la República no le entra a financiar el campo, puedan llegar inversiones que comprometan la producción al exterior, siempre y cuando una parte sea destinada al mercado interno.

Desde luego, si su llegada a la dirigencia estatal del PVEM a fin de colaborar con Ricardo Gaviño Cárdenas, le colocaba como prospecto fuerte para una de las primeras posiciones en el listado plurinominal de las diputaciones locales, ahora que entró al comité nacional, habrá que pensar en lo mismo, pero, en el listado de la circunscripción federal a la cual pertenece Tamaulipas y por tanto, sería un ocupante en potencia de una curul en la Cámara de Diputado del Congreso de la Unión.

Este jueves debió ser un día de mucho lavado de manos, para conmemorar así el Día Mundial de esta acción, porque en su oportunidad la OMS declaro para ello el 15 de octubre, en virtud de que, el lavado de manos es la mejor manera de evitar contagio de todo tipo de enfermedades, desde aquellas que impactan en el sistema respiratorio, el digestivo y hasta el inmunológico.

Antes de la pandemia la recomendación era lavarse las manos antes de cada comida, es decir, tres veces al día para quienes no deben de hacer colaciones porque tienen algún tipo de plan alimentario y que tendrían que hacerlo cinco veces, pero, ahora el punto es que, el lavado tiene que ser el doble o el triple, al demostrarse que el lavado de manos es la mejor forma de contener muchas enfermedades.

Que el 15 de octubre sea el Día Mundial del Lavado de Manos, resalta la trascendencia de la acción y el objetivo es procurar que, como parte de la higiene sea una condición a favor de la salud, por parte de las personas.

Benditos descuentos, dicen los beneficiarios de las reconsideraciones que la Oficina Fiscal del Estado tiene con aquellos que determinaron cumplir actualizar sus licencias de conducir, poner al corriente al corriente el pago de los derechos vehiculares o bien el pago de impuesto estatales que deben de realizar en esa dependencia y que ha mantenido largas filas, pero, con sana distancia, de personas que decidieron cumplir con su responsabilidad ante el Gobierno del Estado.

Funcionarios de la Oficina Fiscal de la entidad, trabajan durante todo el día para mantener el orden en los asistentes al edificio, ya que, deben evitar aglomeraciones en el interior y vigilar, en el caso de las filas, que se cumpla con la obligatoriedad del cubrebocas y que siempre haya una sana distancia entre todas las personas, en el entendido de que, las instrucciones del titular, ingeniero R. Eduardo Monge Castillo, es respaldar a quienes acuden a pagar, siempre y cuando se reúnan todos los requisitos marcados para el tipo de trámite que realizarán.

La fila más larga, pero que avanza, según dijo uno de los encargados, es la de la renovación de las licencias de manejo, ya que, el programa para apoyar la economía de las familias es que, durante octubre se puede obtener casi a la mitad de su precio, de ahí que muchos sean quienes acuden y son atendidos en cinco módulos en el interior del edificio, así que, todo el día se expiden licencias de manejo.