POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

DEMANDAN ALCALDES DE LA FRONTERA FRENAR A LOS MIGRANTES

Desde nuestro muy personal punto de vista creemos que los centroamericanos que conforman la Caravana del Migrante están decididos a llegar a la frontera de México y cruzar a Estados Unidos en la búsqueda del sueño americano, sin importar el precio que tengan que pagar por la decisión que tomaron.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que esto se veía venir ofreció al gobierno mexicano 20 millones de dólares para la deportación de migrantes, pero, pero, pero, nuestro país no aceptó el ofrecimiento. Ya con la caravana de migrantes a la vista el mandatario norteamericano prácticamente ordenó a México frenar su avance.

Advirtió incluso que de no lograr el objetivo nuestro gobierno, Estados Unidos mandaría al ejército a la frontera para impedir su ingreso al territorio norteamericano, incluso amenazó que de ser necesario cerraría la frontera totalmente, lo que afortunadamente no ha ocurrido hasta ahora.

Según la vice canciller de Honduras, cuyo nombre no conservamos, no se trata de una caravana de migrantes, de éste y otros países, sino de una movilización con fines eminentemente de tipo político. A lo que le dá más credibilidad la versión del ex presidentes de EEUUk, Mike Pence, el que asegura que el presidente de Honduras Juan Orlando Hernández le informó que la caravana de migrantes que partió desde su país a Estados Unidos fue organizada por grupos izquierdistas financiados por Venezuela.

En síntesis la caravana de migrantes sigue avanzando y abriéndose paso por encima de las autoridades de Guatemala y México, con las que se han enfrentado con palos y a pedradas y a cambio han recibido bombas de gas lacrimógeno, siendo el reporte de un muerto y varios lesionados, hasta ahora.

El tema de los migrantes es un tema que está en la mesa, del que todos los días se habla en los periódicos y también se comenta a diario en la televisión.

Algunos alcaldes de Tamaulipas han dejado ya ver su preocupación por lo que parece ser el inevitable arribo de los migrantes a la frontera de México con Estados Unidos, por lo que están demandando al gobierno federal frenar el avance de la caravana para evitar que lleguen a estacionarse en el estado mientras logran su objetivo.

La alcaldesa panista de Reynosa, Maki Ortiz, dijo que esta ciudad fronteriza no tiene capacidad para atender a los miles de migrantes que integran la caravana, por lo que consideró que es necesario que el Gobierno Federal evite su arribo a la frontera, de paso exigió al Gobierno Federal censar a cada uno de los que integran la caravana de hondureños. Otros alcaldes han buscado el apoyo del Instituto Nacional de Migración para albergar a los migrantes, además de darles de comer y prestarles atención médica.

Creemos que la preocupación de los alcaldes la comparten los gobernadores de los seis estados fronterizos, ya que de llegar a darse el caso son o serían los responsables que se les de a los migrantes, hasta en tanto Estados Unidos decide que hacer con ellos, ya que ellos mismos han dicho que su interés no es quedarse en México sino cruzar a Estados Unidos en la búsqueda de un mejor nivel y calidad de vida.

Ahora fué al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yárrington Ruvalcaba, al que un juez federal le concedió una amparo, lo que dejó sin efecto la órden de aprehensión en su contra por el delito de lavado de dinero.

El juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó al Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en el Estado de México, que deje sin efecto la órden para que se pronuncie nuevamente sobre la misma, pero aclarando si se trata de un delito continuado ó si éste la prescribió.

Durante la presentación de Televisa News Content Studios, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador calificó como extraordinaria a la televisora. “La empresa es extraordinaria para el país”, en la entrevista que le hizo Denise Maerker, durante el evento Upfront 2018-19 de Televisa.

Ahora fue en la CNOP donde hubo cambios, ya que el comité ejecutivo nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares designó a Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia como nuevo secretario general de la CNOP para el estado de Tamaulipas, previéndose que hoy martes rendirá protesta para estar al frente del Sector Popular del PRI.

El evento será a las 11:30 horas de la mañana en el Salón del Instituto Reyes Heroles que se ubica justo frente al edificio del comité estatal del PRI, evento en el que se prevé la asistencia de la también nueva líder del Revolucionario Institucional en el estado.

Por cierto el presidente Enrique Peña Nieto ante la decisión de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Méxio, dijo que su Administración mantendrá el proyecto y la concesión de ésta obra sin cambios hasta el último día de su Administración.

Apuntó que si el próximo gobierno mantiene la decisión de cancelar ésta obra, después de iniciar su gestión el 1 de diciembre, habrá un impacto en las finanzas del país pues eventualmente demandará recursos fiscales adicionales al TUA para preparar los bonos emitidos.

Agregó que su Administración se mantendrá respetuosa de las decisiones que tome el próximo gobierno. Luego al fijar la posición de su gobierno ante el anuncio hecho por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sobre la nueva terminal aérea, dijo que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha aclarado el alcance de cancelar la obra de Texcoco.

México es más que una consulta para el nuevo aeropuerto, dijo el secretario general de la OCDE, José Angel Gurría.

Por cierto nuestras antenas nos reportaron que el Jefe de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Francisco García Juárez, sostuvo un diálogo abierto con los compañeros de los diferentes medios de información durante el recorrido en el que acompañó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, durante el fín de semana.por el Sur del estado. Sería bueno que lo hiciera más seguido.

En un marco de entusiasta participación y alegría de los estudiantes de la UAT en el bello puerto de Tampico se llevó a cabo la V Edición del Concurso de Canoas de Concreto 2018, que organizó la Facultad de Ingeniería de Tampico “Arturo Narro Siller” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El ya tradicional concurso se lleva a cabo a través del Capítulo Estudiantil de la ACI (American Concrete Institute) de la FIANS-UAT, tuvo como escenario el área de embarcaderos del Parque Recreativo Fray Andrés de Olmos en la famosa Laguna del Chairel.

En la competencia se inscribiéron 11 canoas elaboradas y diseñadas por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la FIANS, además de alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL, como miembros del capítulo estudiantil de la ACI-UANL, Sección Noreste. Y vamos por más.

