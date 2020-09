LAS AGENDAS

Dependencias estatales en quiebra…puras malas

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Han gastado los partidos políticos más de 6 mmdp en una década. La disputa por el excesivo gasto de los partidos políticos volvió a ser tema de discusión en el poder legislativo, puesto que en una década el Estado ha inyectado más de 6 mil millones de pesos en el gasto de las fuerzas políticas, mientras que cada año el costo de las elecciones se encarecen, por lo cual urge que algunos diputados federales dejen de entorpecer la iniciativa para reducir el presupuesto para el sostenimiento de los partidos políticos.

Hace poco más de un año que entró a la “congeladora” la iniciativa presentada por legisladores de MORENA que suponía la reducción del 50 por ciento del presupuesto a los partidos políticos. En algo tienen razón los morenistas, se gasta mucho en actividades electorales y organización de los procesos electorales, mantener a los partidos políticos y candidatos. Este año, tan solo el Instituto Nacional Electoral tendrá un presupuesto muy cercano a los 100 millones de pesos, mientras que también tendrán recursos los órganos electorales en los Estados.

No hay acuerdo unánime si vale la pena o no, seguir apostando por esa forma de tener democracia en México, lo cierto es, que hacen falta mucho dinero para tantas familias en situación de vulnerabilidad, infraestructura y salud.

Agenda de medios: “En quiebra” SEDET no logra el menor interés por Tamaulipas. De acuerdo con los datos dados a conocer por la misma Secretaría de Desarrollo Económico reveló que durante el segundo trimestre no se logró interesar a inversionistas extranjeros en aportar capital en empresas en el territorio estatal, es decir, no se movió ni un dólar a favor de Tamaulipas y el desarrollo económico, lo cual es un mal indicar por el secretario, Carlos García González.

El ex presidente del Congreso del Estado y también ex candidato a Presidente Municipal por Matamoros, responsabilizó directamente de este fracaso en las políticas de inversión extranjera al Covid 19, que ha deprimido la economía de los principales empresarios interesados en traer capital extranjero principalmente ubicados en el América del norte, sin embargo, este revés a la economía de Tamaulipas, también habla de “dependencias en quiebra”.

Es bien sabido por toda la población que ningún funcionario público, ha dejado de cobrar sus sueldos y compensaciones durante el periodo de la emergencia de salud provocada por la pandemia, sin embargo, hay poca claridad en que han estado haciendo todos los secretarios durante estos seis meses, solo han salido a los medios a dar “las malas” como las pérdidas en materia turística, la nula inversión extranjera, quiebra de negocios y prestadores de servicio, pero hasta ahora nadie ha mencionado que gestiones y logros han tenido de marzo a la fecha.

Sin embargo, a más de uno lo veremos como candidatos en este proceso electoral, finalmente están en su derecho político de “saltar” a una mejor posición para mantenerse en la nómina.

Agenda ciudadana: Recibos de luz son “un robo en despoblado”, hace CFE su agosto. En verdad que las denuncias por los abusos de la Comisión Federal de Electricidad han aumentado desmesuradamente debido a que los recibos del bimestre llegaron “cargaditos” hasta ser considerados como “un robo en despoblado”, la “estafa maestra” o el robo del siglo, puesto que no hubo consideración alguna por la pandemia de Covid 19 y el confinamiento en casa, el desempleo de muchas personas o los gastos extraordinarios de muchas familias producidos por esta etapa de trabajo en casa.

Los abusos de la Comisión Federal de Electricidad no es nada nuevo, creo que siempre está en los primeros lugares de las intervenciones que se hacen en la PROFECO, pero de ahí que se moderen o que respondan a favor del consumir dista mucho. Sin embargo, este como otros veranos en varias ciudades de Tamaulipas son “mortales” para no usar los aires acondicionados, pero lo que se paga por ese lujo, no deja de ser un abuso de un negocio redondo, puesto que tampoco hay otra opción, es CFE o no hay más.

Comentarios: [email protected]