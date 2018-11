CLARO Y DIRECTO

POR: JOSE EDUARDO PACHECO TORRES

DERECHOS HUMANOS BRILLA POR SU AUSENCIA EN HUELGA DE HAMBRE en UEMSTAyCM

SE COMPROMETE GOBERNADOR CON MIQUIHUANENSES

ENTREGARAN AL GOBERNADOR LA PRESEA OPEN JUSTICE INTERNATIONAL

¿AMERICO VILLARREAL GUERRA DEBE DE ESTAR EN EL SECTOR SALUD?

SIETE DIAS YA EN HUELGA DE HAMBRE TRES PROFESIONISTAS TRABAJADORES DE LA UEMSTAyCM EN LA ENTIDAD, UNA FORMA DE PROTESTA UN POCO EXREMA PARA EL CUERPO HUMANO, PERO TUVIERON QUE HACER ESTO POR LA INEPTITUD DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA MISMA INSTITUCION CESAR ANTONIO DE LA GARZA LOZANO QUIEN ESCUDANDOSEEN SU PUESTO HA COMEIDO UNA SERIA DE ABUSOS EN CONTRA DESILVIA SERNA GARZA, ZARINA MALDONADO Y CESAR MANDUJANO YA QUE LES HAN VENIDO DESCONTANDO SU SUELDO Y HAN PISOTEADO SUS DERECHOS POR ESTE SUJETO.

ALGUIEN DEBERA PONER ATENCION A ESTA INJUSTICIA A ESTOS TRES PROFESIONSTAS, YO MEPREGUNTO: ¿DONDE ESTA DERECHOS HUMANOS? ¿Y LA SECCION 30 DEL SNTE QUE ESTA HACIENDO? ¡NO BASTA UNAS VISITAS A LOS AFECTADOS SOLAMENTE!

AHONDAREMOS AUN MAS EN ESTE ASUNTO DE CORRUPCION DE PARTE DE LOS ADMINISTRATIVOS DE LA UEMSTAyCM.

SE COMPROMETE GOBERNADOR CON MIQUIHUANENSES

EN GIRA DE TRABAJO DENTRO DEL PROGRAMA “UN GOBIERNO CERCA DE TI” EL GOBERNADOR FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA Y LA PRSIDENTA DEL DIF ESTATAL, MARIANA GOMEZ DE GARCIA CABEZA DE VACA, ESTUVIERON CON ESTE PROGRAMA EN EL MUNICIPIO DE MIQUIHUANA EN COMPAÑÍA DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, DE SALUD, DESARROLLO SOCIAL, TURISMO, SEDUMA ETC, AMEN DE SUS SECRETARIOS, QUIENES ESTUVIERON ATENTOS A LAS NECESIDADES QUE LES PLANTEARON LOS HABITANTES DE ESE MUNICIPIO.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA ANSELMA DE LEON CRUZ agradeció al gobernador y a su Esposa su presencia en ese municipio, y del PROGRAMA “UN GOBIERNO CERCA DE TI” que viene a beneficiar a los habitantes de este lugar y lo cual estamos agradecidos con ustedes, dijo la ALCALDESA ante los mandatarios.

EN ESTE EVENTO SE ENTREGARON 32 Aparatos Auditivos y un especialista los fue colocando conforme fueron pasando los agraciados, además se entregaron también apoyos a desayunadores en escuelas y 186 lentes a personas con esta necesidad, 27 bicicletas a niños que fueron agregados al Programa AYUDAME A LLEGAR junto a 56 mochilas para estudiantes.

EL GOBERNADOR EN SU INTERVENCION AGRADECIO LA PRESENCIA DE TODOS Y SE COMPROMETIO CON ELLOS PARA LA DOTACION DE DOS PIPAS TANQUE PARA LA NECESIDAD QUE EXISTE DEL AGUA EN VARIAS COMUNIDADES ASI COMO TAMBIEN LO HIZO CON DOS GRUPOS DE ESTUDIANTES QUE LE PIDIERON DOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LO CUAL AGRADECIERON LOS PRESENTES CON UNA OVACION HACIA EL GOBERNANTE.

ENTREGARAN AL GOBERNADOR LA PRESEA OPEN JUSTICE INTERNATIONAL

EL LICENCIADO Y MAESTRO GUILLERMO ESPINOZA NUÑEZ DE LA FEDERACION DE IBEROAMERICANA DE ABOGADOS, JUNTO A SUS OMOLOGOS, VISITO EL PALACIO DE GOBIERNO PARA HACER UNA INVITACION A LA IV CICLO DE CONFERENCIAS DE LA FIA, LLAMADO “ EL NUEVO SISTEMA JUDICIAL MEXICANO, EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO ESTE 20 DE NOVIEMBRE A LAS 5 DE LA TARDE EN TAMPICO, DONDE APROVECHANDO LA OCASIÓN EPECIAL,SE ENTREGARA LA PRESEA AL GOBERNADOR, ESTA FILIGRANA SE OTORGA, DIJO, A LOS MEJORES IMPARTIDDORES DE JUSTICIA, Y EN ESTE MOMENTO, TOCA OTORGARLA AL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA.

¿AMERICO VILLARREAL GUERRA DEBE DE ESTAR EN EL SECTOR SALUD?

VIENDO EL DESENVOLVIMIENTO QUE HA TENDIDO EL SENADOR POR TAMAUIPAS EN EL SENADO DONDE OBSERVAMOS QUE SU LUGAR NO ESTA AHÍ, POR LA SENCILLA RAZON QUE NO ES POLITICO, YA QUE SU ESCENCIA NO LO ES Y NUNCA LO SERA, EL DEBE DE ESTAR EN UNA SECRETARIA O DEPENDENCIA DE SALUD A NIVEL FEDERAL, YA QUE COMO MEDICO ES EXCELENTE Y LOS TAMAULIPECOS SE VERIAN BENEFICIADOS QUE UN TAMAULIPECO Y ADEMAS DOCTOR, ESTE EN EL SECTOR SALUD YA QUE ASI RECIBIRIAN UNA MEJOR RESPUESTA A CUALQUIER PETICION O GESTION DE PARTE DE VILLARREAL ANAYA.

¿O NO?

edie0327@hotmail.com

www.infotam.info