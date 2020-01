CLARO Y DIRECTO

DESAIRA CARMEN LILIA CANTUROSAS A DIPUTADOS FEDERALES

ESTE LUNES EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL GRUPO PARLAMENTARIO DE DIPUTADOS LOCALES DE MORENA, SE REUNIERON CON SUS HOMOLOGOS FEDERALES, DIP. ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, LA DIP. POR NUEVO LEON GUILLERMINA ALVARADO Y EL DIPUTADO POR OAXACA, ARMANDO CONTRERAS CASTILLO, quienes junto a la coordinadora del grupo Morenista, DIP. EDNA RIVERA LOPEZ, presidieron una reunión con los demás diputados de esa fracción.

EL MOTIVO DE ESTA REUNIÓN FUE PARA DAR A CONOCER LOS TRABAJOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE LEGISLADORES CONSTITUYENTES DE LA 4T, convocaron además a los medios de comunicación donde dieron a conocer el motivo y propósito de esta asociación de legisladores, el legislador contreras que tiene la cartera de capacitación , mencionó que actualmente esta asociación aglutina a 850 miembros entre federales y locales, originalmente fueron 434 con los que se empezó y se constituyó esta asociación, y afirmó que la cifra sigue en aumento, ya que este estado de Tamaulipas es el número 17 que visitan.

DE 10 DIPUTADOS LOCALES QUE CONFORMA EL GRUPO DE MORENA SOLO ASISTIERON 7, los ausentes fueron, la diputada CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ Y LETICIA SANCHEZ GUILLERMO, la ausencia de los diputados demuestra solo una cosa, la falta de oficio y madurez política.

CARMEN CANTU ROSAS QUIEN LIDEREA A ESTOS DIPUTADOS AUSENTES, SIGUE SIN DARSE CUENTA QUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA, Y QUE EN POLÍTICA SE EMPLEA LA CABEZA Y NO EL ESTÓMAGO, ya debería darse cuenta que no conviene estar estirando de una cuerda en sentido contrario a un grupo.

TAL PARECE QUE ESTÁ HACIENDO EFECTO EL TRABAJO DE ALEJANDRO ROJAS EN ELLA, QUIEN LA TRAE ENCUERDADA CON LA PROMESA DE HACERLA, PRIMERO LÍDER DE LA CÁMARA Y DESPUÉS CANDIDATA A GOBERNADORA, parece que les importa poco el partido al que representan, y es comprensible ya que no son militantes, pero deberían de estar agradecidos, ya que GRACIAS A ESE PARTIDO Y A $$$$$ SON DIPUTADOS sin tener merecimiento para ello, ya que existen militantes con más trabajo que debieron estar en esos puestos.

EL NO ESTAR PRESENTE EN ESA REUNIÓN, PUESTO QUE SE LES INVITÓ, DEMUESTRA QUE NO QUIEREN PERTENECER A ESA ASOCIACIÓN, y que solo quieren satisfacer un ego que a la larga no solo perjudicara a ellos sino al partido, pero es claro que no les interesa las consecuencias de sus actos, solo importa la reputación de no perder una aspiración.

