PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

Desangelado relevo

Donde aprietan no chorrea y así parecer ser en la Junta de Aguas y Drenaje tras la pasada junta de consejo administrativo, ahora presidida por Mario López quien jalo orejas en la paramunicipal a sus directivos al grado que ya se están viendo y sintiendo cambios, como ya lo pudieron comprobar los residentes del ejido Santa Adelaida, donde pasaron y pasaron gerentes de todos los colores y ellos pues simplemente se encontraban en el olvido.

Pero precisamente ahora con la jalada de orejas que les hicieran a sus directivos, pues las cosas al parecer están cambiando, ya que para sorpresa de los residentes de dicho ejido llegaron las camionetas de la paramunicipal y en una de ellas pues venia nada menos y nada más que el mismísimo gerente Guillermo Lash, quien en su vida había puesto un pie en dicha comunidad rural.

En otras unidades viajaban el gerente comercial Leonel Barrientos con un equipo de colaboradores, ya que aprovechando el viaje realizaron trámites como contratos, cambios de titulares de contratos, condonaciones así como descuentos para personas de la tercera edad.

Pues ya en junta con los ejidatarios se informó las labores técnicas para que el ejido por fin recibiera el suministro sin problemas de presión, clamor que se hizo durante años, pero los funcionarios de la JAD hicieron oídos sordos, pero no fue sino que hasta que el alcalde Mario López les jalo las orejas es que se pusieron a trabajar.

Por cierto el alcalde Mario López está solicitando una reunión con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca a fin de hacerle dos propuestas para la operatividad de la JAD, para mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía. Pero sobre todo lograr combatir los problemas que enfrenta con deudas y excedente de personal.

Pero sobre todo la intención del alcalde es que la JAD sea apolítica para lo que se buscaría personas ajenas a los partidos, pero sobre todo con un perfil adecuado a la operación de la paramunicipal o sea no improvisados ni allegados.

Como la ciudadanía tiene toda la confianza de que con el alcalde Mario López ahora si se dé un cambio, pues los tortilleros alzaron la voz para pedir que se les considere para ser proveedores de este producto, debido a que luego de que por años y años el ex alcalde Mario Zolezzi fuera el gran ganon como proveedor de tortillas para el programa que impulsa la Secretaria de Desarrollo Social, pues ahora quienes integran este organismo piden se les dé la oportunidad, dicha petición que estará siendo analizada por las autoridades municipales.

Siguiendo en Matamoros pero en el tema de la educación, cuentan por ahí que el ahora rector de la Universidad Tecnológica de Matamoros, Flavio Hinojosa le quedo grande la silla luego de la visión que está proyectando de la institución más importante de esta ciudad fronteriza, que es reconocida a nivel nacional, pues bien a Hinojosa lo señalan empresarios de estar pensando en chiquito, sin la más mínima idea del nivel que tiene a estas alturas la UTM. ¿Sera?

Por otra parte quien anda tratando de hacer presión para colocar de perdido a sus allegados, es el consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática Cuitláhuac Ortega Maldonado, quien amenaza con no ir en coalición con el PAN ni con Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones para la renovación del Congreso.

Pues bien el perredista pone de plazo hasta el ya cercano mes de noviembre para que sean colocados militantes, que según Ortega Maldonado trabajaron en las pasadas campañas, pero que han sido relegados en los 43 municipios.

Pero por más que ha insistido el perredista no les han abierto los espacios y solo han sido puras promesas las recibidas de una oferta laboral, pero como los días avanzan y los espacios de cierran en los ayuntamientos y no se cumplen con los convenios de coalición, es que Ortega Maldonado pues amenaza con no irse en alianza.

Aunque eso si Cuitláhuac Ortega asegura que será una oposición critica, en caso de que los nuevos gobiernos hagan mal su chamba, ¿usted le cree amable lector?

En tanto que para aquellos diputados, senadores, alcaldes, síndicos y regidores morenistas que ya andaban ya soñando en buscar la reelección, pues no les cayó nada en gracia el recordatorio que les hiciera la diputada local María de la Luz del Castillo, sobre los estatutos partidistas que prohíben la reelección.

Según lo establecido en dichos estatutos no se permite la reelección, como si sucede en otros partidos, por lo que deben aprovechar la oportunidad para hacer bien su chamba y allanarles el camino a los futuros candidatos de su partido, que deberán ser los mejores aspirantes para que representen dignamente a Morena y que no quieran llegar a los cargos para servirse sino para servir al pueblo, algo de lo que la ciudadanía ya está cansada, más claro ni el agua.

Finalmente la tarde de este viernes se llevó a cabo el relevo en deslucido evento de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, por lo que no le quedo de otra a Sergio Guajardo más que entregar la estafeta a la ex senadora Yalheel Abdala, la cual ya horas antes de su unción enfrento ya la primera prueba, como lo fue la desbandada de destacados militantes, en reproche porque simplemente la dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu los engaño, ya que tiempo atrás les había prometido una consulta para elegir al nuevo dirigente estatal, cosa que no sucedió al darse el llamado “dedazo” a favor de la ex legisladora, señalando al ex gobernador Egidio Torre de estar detrás de dicha imposición buscando con ello de terminar de hundir lo que queda del PRI.

Pues bien el evento se realizó con notables ausencias y nada gratas presencias, como es el ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, quedando las sillas vacías de los ex presidentes y representantes de organismos como la CTM.