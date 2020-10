T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“DESAPARICIÓN DE FIDEICOMISOS AFECTA A LOS ESTADOS”. GERARDO PEÑA

X.-DIPUTADOS FEDERALES “PALOMEARON LOS PERJUICIOS AL PUEBLO”

LOS DIPUTADOS Federales de Morena, “son la esencia de la traición al pueblo mexicano” y son también los causantes de la afectación a las finanzas de los estados, porque estos, al ser mayoría. “no atienden” las más elementales necesidades de las familias del país, sujetándose a la instrucción del monarca o de quien manda en México, sin que les importe el grave daño que le hacen a la sociedad nacional, afectando más a las familias que menos tienen, eso es lo inconcebible e imperdonable, pero ni modo, esa es la postura errónea del Gobierno de la 4-T.

GERARDO PEÑA Flores, Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, tajante y sin cortapisas dijo que, “la desaparición de los fideicomisos federales”, es la prueba irrefutable de que el actual régimen federal, solo ve por sus intereses y no por el interés social de los mexicanos y de los estados. Motivo por el que, sin objeción alguna Peña Flores, “acusó a los Diputados Federales, de no defender a Tamaulipas”. Y dedicarse a obedecer las políticas públicas del Gobierno Central, cuya cuestión, me parece un tema realmente lamentable.

LO QUE se observa en este escenario político, es que “los Diputados Federales, a pesar de que fueron electos por el voto popular en sus distritos, porque las familias creyeron en ellos, estos, lejos de corresponderle a la ciudadanía, “están dejando al olvido a sus representados”. Porque “no solo, no se opusieron al daño que le hace el Gobierno Central a las familias”, sino que también, fueron los causantes de la “eliminación de los 21 Fideicomisos” que ya no están en funcionamiento, lo que viene a confirmar que “los Diputados Federales, no están con el pueblo”, porque estos, “obedecen a quien les paga y quien los controla”.

EL PRESIDENTE del Congreso Gerardo Peña, tiene mucha razón, al subrayar que con la eliminación de los fideicomisos, “a Tamaulipas, por ejemplo, le están reduciendo poco más de 4 mil millones de pesos”, cuya postura es la muestra tangible de que, “los Diputados Federales, no quieren a las familias tamaulipecas, porque estos, “lejos de obrar en defensa” de Tamaulipas y de sus representados, con marcada ligereza actúan en total sentido opuesto y eso, en mi punto de vista, “SE LLAMA TRAICIÓN AL PUEBLO”, como lo reiteraba el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato o luchador social, pero ahora que es gobierno, “piensa diferente”, olvidándose de los preceptos de NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR.

ADEMÁS, les diré que, “el ahorro de los recursos destinados a los fideicomisos”, por parte de la Federación, será para derramarlos en las campañas electorales del 2021, por el afán de “intentar consolidar al Partido Morena” y ganar elecciones, eso es lo que a todas luces se vislumbra en las filas del partido gobernante, porque “HAY EL FUNDADO TEMOR” del Gobierno Central, “perder las mayorías en el Congreso y en el Senado de la República” porque eso, naturalmente, sería un terrible contra-peso político para el titular del Gobierno de la 4-T.

POR ELLO, el Diputado Presidente del Congreso de Tamaulipas Gerardo Peña Flores, con justa razón, fustigó a los Diputados Federales de MORENA, porque repito y reitero que, los señores legisladores federales, “no están al servicio del pueblo, sino al servicio del Presidente”, porque fue éste quien con su popularidad los hizo Diputados, “cuya popularidad de AMLO, por cierto, ha ido en decadencia” y por eso entre la grey Morenista, “TEMEN NO VOLVER A TENER MAYORÍA, como actualmente la tiene Morena en el recinto legislativo, allá en san Lázaro, donde los sumisos y agachones diputados federales, de manera obediente “palomean” todo lo que el Ejecutivo Federal les ordena, sin que les importe que, “la orden sea de perjuicio o de daño a las familias” de todos los estratos sociales, como es el caso que hoy nos ocupa.

Y COMO los Diputados Federales, NO INTERCEDEN PARA DEFENDER las más elementales necesidades de las familias de Tamaulipas, los legisladores locales dijo tajante el líder de la LXIV Legislatura del Estado GERARDO PEÑA FLORES, “habremos de ser tenaces y persevantes” para que todo buen propósito para nuestra gente del estado, se convierta en realidad y el contexto ciudadano tamaulipeco, “no siga bajo el emblema del olvido” en que los tienen los Diputados Federales, los que por su actuar, dejan claro “no interesarles servir al pueblo”, sino a los intereses de quien lamentablemente dirige el país”, esa es la cruda realidad, pues los hechos así lo plasman.

