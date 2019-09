PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Desaparición de Poderes, el “petate del muerto”

< Invitados al informe, testigos del ambiente social

< Tamaulipas fortaleció su Policía Estatal

1.- La famosa “desaparición de Poderes” es una práctica mediática utilizada en diferentes tiempos por diversos partidos con fines meramente políticos. La regula el Artículo 76 Constitucional y desde que fue promulgada en 1978 no se ha estrenado como tal y de eso ya han pasado 41 años. Ayer el propio Ricardo Monreal Ávila reconoció que era muy difícil llevarla a cabo, en lo personal nos atreveríamos a decir que es prácticamente imposible.

La reforma a la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Art. 76, realizada durante el ejercicio de José López Portillo, viene a proteger precisamente a las instituciones de las 32 entidades federativas de los excesos de poder del Ejecutivo Federal.

Hasta el sexenio de Luis Echeverría los presidentes de México daban el manotazo sobre la mesa y un gobernador dejaba de serlo, bastaba con montarle un par de eventos violentos, incendiarios como los de esa época, y a veces ni eso, y el mandatario estatal pedía licencia, claro porque el Jefe del Ejecutivo Federal se lo había instruido y como todos eran del PRI no había para donde hacerse, condición que hoy es diferente.

La cuestión es que algunos por ignorancia, otros por asustar con el petate del muerto, amenazan con la desaparición de Poderes y difunden que el Senado puede decretarla y no es así.

El senado puede darle entrada a la petición, integrar una comisión de senadores para que acudan a esa entidad y si efectivamente existe ingobernabilidad social y los 3 Poderes no están ejerciendo sus facultades, llevarán esa información al Senado; ahí se procederá a certificar (mediante votación) que no hay Poderes en esa entidad, pero no son los senadores los que <ordenan la desaparición de poderes>.

Y tendrían que ser los 3 Poderes, no puede desaparecer sólo uno de ellos. Esto es que los diputados locales no pudieran legislar, estaría desaparecido el Poder Legislativo; los tribunales y demás órganos judicial también estarían inactivos, indolentes ante la demanda ciudadana, estaría desaparecido el Poder Judicial e igual forma las instituciones y demás oficinas que dependen del Poder Ejecutivo.

Ubicados en 2019, la demanda de desaparición de Poderes en Veracruz partió de los panistas y con impacto en el mandato del Gobernador morenista de Veracruz, Cuitláhuac García y en este caso Ricardo Monreal reaccionó pidiendo cordura en el bando azul, pero advirtió que en caso contrario Morena pediría la desaparición de Poderes en Tamaulipas y en Chihuahua, dos estados gobernados por Acción Nacional.

Monreal no sólo es licenciado en derecho y con doctorado, sino que fue reconocido con el Premio al Mérito Jurídico que otorga la Barra Interamericana de Abogados. De tal manera que sabe perfectamente de qué está hablando cuando se refiere a la <Desaparición de Poderes>, tiene plena conciencia que no existe la más mínima posibilidad de llevarse a la práctica el procedimiento que instituye el Art. 76, hacerla al viejo estilo priistas conlleva en estos tiempos la reprobación del mundo, porque hoy formamos parte de la globalidad, hay tribunales internacionales y por otra parte las reacciones de 25 gobernadores de 4 diferentes partidos y uno independiente, que no pueden aceptar un acto inconstitucional porque corren el riesgo de ser víctimas de un procedimiento similar.

2.- Para acabar pronto todo es cuestión mediática, incentivada precisamente en vísperas del III Informe del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Lo cual tiene sus ventajas porque los invitados ajenos a Tamaulipas que acudirán este día al Congreso del Estado podrán verificar de manera directa si están o no desaparecidos los Poderes. Si tuvieron que llegar en carros tanques desde el aeropuerto hasta el edificio legislativo o algo similar.

Por otra parte, este miércoles el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca rinde su III Informe, lo hará presentando datos duros sobre los resultados logrados en los últimos 12 meses y con indicadores comparativos con la referencia nacional, lo cual vendrán a confirmar el trabajo de su administración con el concurso de los tamaulipecos.

3.- El tema más importante sigue siendo la Seguridad, incrementada su fuerza en un 67 % al sumar a la Policía Estatal 1,682 nuevos integrantes.

Por cierto teniendo como representante del Presidente López Obrador a Francisco Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad nos gustaría conocer su visión sobre las situaciones que guarda ese tema en Tamaulipas, pero sobre todo acompañado de la confirmación de acciones sustanciales que denoten la decisión Federal de “entrarle” con ganas a frenar, o disminuir aún más los indicadores actuales.

Por lo que respecta al contenido del III Informe nos enteramos que la administración estatal, logró superar la meta de un 12% que se propuso en recaudación de ingresos propios correspondientes a impuestos, derechos, productos y aprovechamientos para el ejercicio fiscal 2018.

Asimismo Tamaulipas pasó del lugar 31 ocupado en 2016) al 12 en eficiencia recaudatoria, de acuerdo a la Evaluación Nacional del SAT (Sistema de Administración Tributaria).

Otro aspecto relevante del que podrá presumir el gobernador García Cabeza de Vaca, es la generación de 69, 466 empleos, con un 12.06% de crecimiento acumulado respecto al 2016. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente en 2017 se crearon más de 33 mil empleos, lo que significó la cifra más alta de los últimos 15 años.

Por otra parte el Gobierno del Estado ha venido apoyando de manera decidida los proyectos asistenciales del DIF Tamaulipas en los diferentes municipios y particularmente en la dotación de equipo para cocinas donde se preparan los alimentos para los escolares.

Otros proyectos del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, institución que preside la señora Mariana Gómez de García Cabeza de vaca es la creación de las cafeterías Winner y “Dulces Recuerdos”, atendidas por personas discapacitadas en el primer caso y por adultos mayores en el segundo.

Son actividades productivas con perfil lúdico y cultural que ofrecen oportunidades a personas limitadas por la edad o la incapacidad física y que ahora pueden sentirse productivas. Es ante todo una política pública con sentido humano que ya está teniendo satisfactorios resultados.